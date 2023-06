Mise à jour du gouvernement du Canada sur la formation des pompiers et le soutien offert à la population canadienne pendant la saison des feux de forêt de 2023





OTTAWA, ON, le 1er juin 2023 /CNW/ - Alors que les feux de forêt deviennent de plus en plus fréquents et importants, le gouvernement du Canada est déterminé à assurer la sécurité de la population tout en renforçant l'intervention à long terme du Canada. Dans l'ensemble du pays, plusieurs provinces et territoires connaissent une grosse saison des feux de forêt dont les effets sont déjà répandus. Le gouvernement du Canada s'est engagé à soutenir les collectivités touchées par les feux de forêt.

Aujourd'hui, l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles, l'honorable Bill Blair, président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre de la Protection civile, et l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones, ont donné une mise à jour sur les mesures que le gouvernement du Canada a prises jusqu'à maintenant pour soutenir les collectivités touchées et menacées par les feux de forêt et sur la manière dont il continuera à soutenir la population canadienne pendant la saison des feux de forêt de cette année et durant les saisons à venir.

Selon les prévisions actuelles, la situation des feux de forêt pourrait être encore difficile cet été dans certaines régions du pays. Compte tenu des prévisions de temps chaud et sec, il pourrait y avoir une augmentation des feux dans une grande partie du Canada. Ressources naturelles Canada communique publiquement les prévisions pour la saison des feux de forêt avec une transparence totale quant à l'incertitude inhérente à ces prévisions.

Le Centre des opérations du gouvernement coordonne l'intervention fédérale en cas de feu de forêt dans tout le pays. Les fonctionnaires travaillent en étroite collaboration avec les partenaires fédéraux et provinciaux pour coordonner cette aide. En Alberta, des travaux visant à répondre à la demande d'aide fédérale de la province sont en cours et une aide fédérale additionnelle est offerte à toutes les collectivités confrontées à la menace et à la dévastation des feux de forêt qui continuent de brûler.

En comptant les contributions fédérales et provinciales, le programme coordonné de jumelage des dons du gouvernement du Canada, en collaboration avec le gouvernement de l'Alberta et la Croix-Rouge canadienne, a déjà permis d'accumuler environ 20 millions $ pour aider les Canadiennes et les Canadiens qui sont touchés par les feux de forêt dans la province. Le gouvernement fédéral établira des programmes similaires de jumelage des dons avec la Nouvelle-Écosse par l'intermédiaire de la Croix-Rouge canadienne, et avec les Territoires du Nord-Ouest par l'intermédiaire de Centraide.

En plus de fournir une mise à jour sur la situation actuelle, les ministres ont également annoncé que, dans le cadre du programme Combattre et gérer les feux de forêt dans un climat en changement , le gouvernement du Canada a conclu neuf ententes lors de la première phase du Fonds de formation , un fonds de 37,9 millions $ créé pour embaucher, former et retenir les pompiers dans les collectivités qui ont le plus besoin de ce soutien. Ces ententes représentent l'embauche et la formation de plus de 300 pompiers autochtones et de 125 gardiens autochtones de surveillance des feux cette saison.

Compte tenu des conditions urgentes qu'imposent les feux de forêt au Canada, Ressources naturelles Canada est heureux de travailler avec l'Association internationale des pompiers pour faire progresser un projet pilote qui renforcerait la capacité de lutte contre les feux de forêt au Canada. Ce projet serait axé sur la formation de pompiers de bâtiment dans la lutte contre les feux dans la zone périurbaine, en raison des risques particuliers que posent ces feux aux habitations, aux collectivités et aux infrastructures.

Ce projet s'inscrit dans le prolongement de l'engagement du gouvernement du Canada de 256 millions $ sur cinq ans d'établir le Fonds d'équipement du Programme Combattre et gérer les feux de forêt dans un climat en changement, un fonds fédéral spécial pour aider les provinces et les territoires à acquérir de l'équipement spécialisé de lutte contre les incendies, comme des véhicules, des unités mobiles, des systèmes avioniques à niveau, des tuyaux, des pompes et du matériel de communication amélioré. Des sommes de ce fonds du gouvernement fédéral ont été versées à six provinces et territoires pour l'achat d'équipement en 2022-2023 et on prévoit que toutes les provinces et tous les territoires bénéficieront du Fonds cette année.

Services autochtones Canada (SAC) continue d'appuyer les Premières Nations dans le cadre du Programme d'aide à la gestion des urgences (PAGU) pour faire face à cette période particulièrement difficile. Grâce au PAGU, SAC maintient un contact étroit avec les Premières Nations touchées et peut leur faire des avances de fonds ou rembourser leurs dépenses admissibles, étant donné que les besoins sont déterminés au cours des communications quotidiennes avec les dirigeants et d'autres partenaires, comme les conseils tribaux, les provinces et les territoires.

Grâce à ces investissements et à d'autres mesures permanentes , le gouvernement du Canada est déterminé à aider les Canadiens, puisque tous les ordres de gouvernement travaillent ensemble pendant la saison des feux de forêt de 2023.

« Les Canadiennes et les Canadiens d'un océan à l'autre ont ressenti l'impact d'intenses feux de forêt. Ces feux menacent nos collectivités, nos moyens de subsistance et notre environnement. C'est pourquoi le gouvernement fédéral prend des mesures, notamment en offrant une formation à un plus grand nombre de pompiers, en aidant les provinces et les territoires à se procurer l'équipement essentiel et en mettant au point des technologies de surveillance avant-gardistes, pour mieux se préparer aux feux de forêt, s'adapter à leurs effets et les combattre. Nous continuerons de travailler dans l'ensemble du gouvernement et avec les communautés autochtones pour assurer la sécurité des populations pendant cette saison des feux de forêt et celles à venir. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« Dans les collectivités partout au Canada, nous avons connu un début de saison des feux de forêt extrêmement difficile et dangereux. Le gouvernement du Canada continuera de travailler en étroite collaboration avec tous les paliers de gouvernement et les communautés autochtones pour soutenir les Canadiennes et les Canadiens qui ont été touchés. Je remercie tous les pompiers, les membres des Forces armées canadiennes, les premiers intervenants, les membres du personnel en recherche et sauvetage, et les bénévoles de la collectivité de la première ligne pour leur travail extraordinaire visant à assurer la sécurité de la population canadienne. »

L'honorable Bill Blair

Président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre de la Protection civile

« Les communautés des Premières Nations sont souvent les premières à être touchées par les changements climatiques. À mesure que les urgences climatiques deviennent plus fréquentes, les peuples autochtones sont de plus en plus exposés à des situations dangereuses et destructrices, et qui changent leur vie. Cette année, la saison des feux de forêt sans précédent cause un très grand stress et des effets dévastateurs sur le plan émotionnel dans les nombreuses communautés. Nous travaillons en collaboration avec les dirigeants pour protéger la vie et les biens. Services aux Autochtones Canada continuera de soutenir les Premières Nations touchées au moyen du Programme d'aide à la gestion des urgences et, le temps venu, nous serons là pour contribuer à l'effort de reconstruction. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

« Des collectivités albertaines et de tout le Canada, dont de nombreuses communautés autochtones, sont dévastées par les feux de forêt qui font rage dans le nord et le centre de l'Alberta. Notre gouvernement continue de travailler en étroite collaboration avec nos homologues provinciaux pour envoyer aux régions touchées les ressources et l'aide dont elles ont besoin pour assurer la sécurité des Albertains et des Canadiens et pour combattre les feux de forêt. Je tiens à témoigner ma plus sincère reconnaissance à tous les pompier et premiers intervenants du pays et d'ailleurs qui contribuent à sauver des vies. »

L'honorable Randy Boissonnault

Ministre du Tourisme et ministre associé des Finances

« Le gouvernement du Canada soutiendra la Nouvelle-Écosse et les autres collectivités qui sont ravagées par les feux de forêt. Les premiers intervenants qui assurent notre sécurité sont parmi les meilleurs au monde dans ce qu'ils font. Merci de mettre votre vie en péril pour veiller à la sécurité du reste de la population, et c'est avec un grand plaisir que je salue cet investissement dans la formation, qui mettra à votre disposition les ressources dont vous avez besoin pour accomplir votre travail : sauver des vies. »

L'honorable Sean Fraser

Ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

Une demande d'aide fédérale est lancée lorsqu'une situation d'urgence submerge ou menace de submerger les ressources d'une province ou d'un territoire et que des ressources fédérales additionnelles sont nécessaires pour soutenir efficacement la région touchée.

Si une province ou un territoire présente une demande officielle d'aide fédérale, il existe un processus bien établi pour gérer la demande, par l'intermédiaire du Centre des opérations gouvernementales, et comprend la consultation et la coordination provinciales, territoriales et interministérielles.

Les autorités provinciales et territoriales sont les premières à intervenir lorsque survient une catastrophe naturelle majeure dans leur territoire. Si une urgence exige plus de ressources que la province touchée n'en dispose, elle peut demander des ressources supplémentaires au gouvernement fédéral, qui peuvent comprendre du personnel et de l'équipement des Forces armées canadiennes (FAC). Lorsque les FAC interviennent dans une telle crise, connue sous le nom d'opération LENTUS, une aide est fournie pour compléter et améliorer les ressources provinciales et locales en aidant à stabiliser la situation et à rassurer les résidents des régions touchées.

Dans le cadre du Fonds de formation du programme Combattre et gérer les feux de forêt dans un climat en changement, un projet pilote de formation sur deux ans est mis en oeuvre dans le but d'aider les communautés et les organisations autochtones à former des pompiers et de mieux comprendre les besoins et les obstacles dans le secteur. Le fonds qui sera lancé en entier en 2024-2025 s'appuiera sur les leçons tirées des projets menés dans le cadre du projet pilote. Les communautés et les organisations autochtones suivantes reçoivent actuellement un financement pour la formation :

du programme Combattre et gérer les feux de forêt dans un climat en changement, un projet pilote de formation sur deux ans est mis en oeuvre dans le but d'aider les communautés et les organisations autochtones à former des pompiers et de mieux comprendre les besoins et les obstacles dans le secteur. Le fonds qui sera lancé en entier en 2024-2025 s'appuiera sur les leçons tirées des projets menés dans le cadre du projet pilote. Les communautés et les organisations autochtones suivantes reçoivent actuellement un financement pour la formation : le Service de lutte contre les feux de forêt des Premières Nations du Yukon , pour former 130 pompiers luttant contre les feux de végétation, ce qui comprend la formation pour devenir pompier de type 1, au Yukon et dans le nord de la Colombie-Britannique;

, pour former 130 pompiers luttant contre les feux de végétation, ce qui comprend la formation pour devenir pompier de type 1, au et dans le nord de la Colombie-Britannique;

les communautés du conseil tribal Mushkegowuk, pour trois des communautés des Premières Nations de l' Ontario qu'elles représentent, afin d'offrir la formation SP100 pour les pompiers forestiers à 30 personnes;

qu'elles représentent, afin d'offrir la formation SP100 pour les pompiers forestiers à 30 personnes;

le Grand conseil de Prince Albert , dans le cadre de son programme pilote Indigenous Wildfire Stewards, pour former environ 125 pompiers luttant contre les feux de végétation comme intendants autochtones de lutte contre les feux, et embaucher des conseillers aînés;

, dans le cadre de son programme pilote Indigenous Wildfire Stewards, pour former environ 125 pompiers luttant contre les feux de végétation comme intendants autochtones de lutte contre les feux, et embaucher des conseillers aînés;

l'Independent First Nations Alliance, pour offrir les formations SP100 et SP103 pour les pompiers forestiers à 45 membres dans cinq communautés de l' Ontario ;

;

la Manitoba Métis Federation, pour former 12 membres de la communauté à la norme des pompiers de type 2 luttant contre les feux de végétation, afin qu'ils participent à la lutte contre les feux de forêt au Manitoba ;

;

la Première Nation de Miawpukek (PNM), pour offrir à 34 pompiers la formation Intelli-feu sur le territoire de la PNM, à Terre-Neuve-et- Labrador ;

;

le gouvernement national tsilhqot'in, pour former 20 membres de la communauté à la norme des pompiers autochtones de type 2 de l'équipe d'attaque initiale dans six communautés tsilhqot'in en Colombie-Britannique;



la Nation innue, pour former 13 membres de la communauté à la lutte contre les feux de végétation à Terre-Neuve-et- Labrador ;

;

le Centre interservices des feux de forêt du Canada , pour former 24 pompiers autochtones à la norme des pompiers de type 2 luttant contre les feux de végétation dans deux communautés de la Nouvelle-Écosse.

, pour former 24 pompiers autochtones à la norme des pompiers de type 2 luttant contre les feux de végétation dans deux communautés de la Nouvelle-Écosse. Dans le cadre du Fonds d'équipement du programme Combattre et gérer les feux de forêt dans un climat en changement, les provinces et les territoires peuvent partager les coûts des investissements relatifs à l'équipement, notamment l'achat de véhicules, d'unités mobiles, de tuyaux, de pompes et du matériel de communication amélioré, les mises à niveau des systèmes d'avionique (pièces), la réparation de l'équipement vieillissant et la formation. Les six provinces et territoires suivants ont reçu du financement à ce jour :

du programme Combattre et gérer les feux de forêt dans un climat en changement, les provinces et les territoires peuvent partager les coûts des investissements relatifs à l'équipement, notamment l'achat de véhicules, d'unités mobiles, de tuyaux, de pompes et du matériel de communication amélioré, les mises à niveau des systèmes d'avionique (pièces), la réparation de l'équipement vieillissant et la formation. Les six provinces et territoires suivants ont reçu du financement à ce jour : l' Alberta , pour acheter de l'équipement, notamment des unités de transport d'eau sur rail, des remorques, des drones, de l'équipement de protection individuelle et des scies à chaîne;

, pour acheter de l'équipement, notamment des unités de transport d'eau sur rail, des remorques, des drones, de l'équipement de protection individuelle et des scies à chaîne;

la Colombie-Britannique, pour acheter de l'équipement, notamment des composants informatiques pour un simulateur de vol, des réservoirs d'eau, des génératrices, des pompes, des chariots élévateurs et des remorques;



les Territoires du Nord-Ouest, pour acheter de l'équipement, notamment des aéronefs, des véhicules, des consoles de répartition et un dépoussiérant;



la Nouvelle-Écosse, pour acheter de l'équipement, notamment des radios, des remorques, des tuyaux et des scies à chaîne, et offrir de la formation de l'équipe de gestion des incidents (EGI) à d'autres membres du personnel;



la Saskatchewan , pour acheter de l'équipement, notamment des radios, des pompes, des gicleurs et des tuyaux;

, pour acheter de l'équipement, notamment des radios, des pompes, des gicleurs et des tuyaux;

le Yukon , pour acheter du matériel supplémentaire de lutte contre les feux de forêt, embaucher du personnel supplémentaire pour lutter contre les feux de végétation, et augmenter la capacité et la fréquence des formations sur les feux de végétation tout au long de l'année.

, pour acheter du matériel supplémentaire de lutte contre les feux de forêt, embaucher du personnel supplémentaire pour lutter contre les feux de végétation, et augmenter la capacité et la fréquence des formations sur les feux de végétation tout au long de l'année. Le Programme d'aide à la gestion des urgences (PAGU) de SAC rembourse aux provinces, aux territoires, aux Premières Nations et aux tiers fournisseurs de services de gestion des urgences la totalité des coûts admissibles d'intervention et de rétablissement, y compris les coûts d'évacuation.

Jusqu'à présent, SAC a versé plus de 40 millions de dollars pour la saison des feux de forêt de 2023. Au 31 mai, des paiements anticipés ont été versés à l' Alberta , à la Saskatchewan , aux Territoires du Nord-Ouest, au Manitoba et à la Nouvelle-Écosse. Ces fonds sont destinés à couvrir les coûts associés aux évacuations, ce qui comprend le transport, l'hébergement et les repas. Ils couvrent également les mesures d'intervention d'urgence, notamment la mise en place de pare-feu et de centres d'opérations d'urgence, dans la mesure du possible. En plus des paiements anticipés, on encourage les communautés voulant obtenir un remboursement après une urgence à présenter une estimation des coûts ou des factures le plus rapidement possible, pour veiller à un rétablissement rapide de la communauté.

, à la , aux Territoires du Nord-Ouest, au et à la Nouvelle-Écosse. Ces fonds sont destinés à couvrir les coûts associés aux évacuations, ce qui comprend le transport, l'hébergement et les repas. Ils couvrent également les mesures d'intervention d'urgence, notamment la mise en place de pare-feu et de centres d'opérations d'urgence, dans la mesure du possible. En plus des paiements anticipés, on encourage les communautés voulant obtenir un remboursement après une urgence à présenter une estimation des coûts ou des factures le plus rapidement possible, pour veiller à un rétablissement rapide de la communauté. Comme les feux de forêt sont encore actifs, SAC continue d'aider les communautés touchées et communique quotidiennement avec les dirigeants pour discuter des mesures de soutien et des plans quotidiens requis, ainsi que des mesures à long terme nécessaires pour venir en aide aux communautés qui ont subi une perte d'infrastructures.

Les partenaires fédéraux, provinciaux et territoriaux collaborent sous l'égide du Conseil canadien des ministres des forêts pour mettre en oeuvre la Stratégie canadienne en matière de feux de forêt afin de renforcer la résilience nationale aux feux de forêt.

afin de renforcer la résilience nationale aux feux de forêt. Des renseignements à jour sur les conditions relatives aux feux à l'échelle nationale sont fournis au public en tout temps par le Système canadien d'information sur les feux de végétation de RNCan. De plus, pendant la saison des feux de forêt, le Service canadien des forêts soutient les services de secours et de lutte contre les feux en dressant des rapports de situation (prévisions des conditions météorologiques propices aux feux, connaissance de la situation) et en fournissant des modèles de croissance et de comportement des feux.

au public en tout temps par le de RNCan. De plus, pendant la saison des feux de forêt, le Service canadien des forêts soutient les services de secours et de lutte contre les feux en dressant des rapports de situation (prévisions des conditions météorologiques propices aux feux, connaissance de la situation) et en fournissant des modèles de croissance et de comportement des feux. Le gouvernement du Canada , par l'intermédiaire d'Environnement et Changement climatique Canada , s'engage à apporter son soutien à tous nos partenaires en fournissant des renseignements météorologiques, plus particulièrement des prévisions détaillées sur les précipitations et les vents, des prévisions sur la dispersion de la fumée et des prévisions sur la qualité de l'air. On peut accéder aux dernières prévisions météorologiques sur meteo.gc.ca .

, par l'intermédiaire d'Environnement et Changement climatique , s'engage à apporter son soutien à tous nos partenaires en fournissant des renseignements météorologiques, plus particulièrement des prévisions détaillées sur les précipitations et les vents, des prévisions sur la dispersion de la fumée et des prévisions sur la qualité de l'air. On peut accéder aux dernières prévisions météorologiques sur . La première Stratégie nationale d'adaptation du Canada , publiée en novembre 2022 pour une dernière période de consultation de 90 jours avec les provinces, les territoires et les organisations autochtones nationales, présente une vision globale de la résilience aux changements climatiques au Canada , y compris la résilience aux catastrophes. Le Plan d'action pour l'adaptation du gouvernement du Canada , publié parallèlement à la Stratégie, prévoit un nouveau financement pouvant atteindre 284 millions de dollars sur cinq ans dans le but de réduire les risques de feux de forêt dans les communautés, notamment par le renforcement des activités de prévention et d'atténuation à l'échelle communautaire, le soutien à l'innovation en matière de connaissances et de recherche sur les feux de forêt et la création d'un centre d'excellence pour l'innovation et la résilience aux feux de forêt.

