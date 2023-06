Droit de réparer : Lebeau Vitres d'autos salue le dépôt du projet de loi no. 29





MONTRÉAL, le 1er juin 2023 /CNW/ - Lebeau Vitres d'autos, membre de Belron, le chef de file mondial en réparation et remplacement de pare-brise automobiles, a salué chaleureusement aujourd'hui le dépôt du projet de loi no. 29, Loi protégeant les consommateurs contre l'obsolescence programmée et favorisant la durabilité, la réparabilité et l'entretien des biens, par le ministre de la Justice, procureur général et ministre responsable de la protection des consommateurs, M. Simon Jolin-Barette.

La modernisation de la Loi sur la protection du consommateur s'imposait notamment en raison de l'importante évolution technologique du domaine de l'automobile. En proposant l'adoption de dispositions législatives qui favorisent le droit de réparer des consommateurs, le gouvernement créé des conditions favorables à l'extension de la durée de vie des véhicules en facilitant leur entretien et réparation. Ce projet de loi permettra également aux nombreuses PME du marché secondaire de l'automobile à l'échelle du Québec, dont les franchisés Lebeau Vitres d'autos, de continuer d'offrir des services de proximité et de qualité aux automobilistes.

« Nous saluons le leadership du gouvernement du Québec qui sera assurément remarqué à l'échelle internationale. Le projet de loi 29 introduit des mesures importantes en matière de renforcement du droit à la réparation, notamment en permettant un meilleur accès aux données et aux informations de diagnostic, entretien et réparation automobile - pour ne nommer que quelques-unes des nouvelles mesures clés. C'est d'abord et avant tout un gain important aujourd'hui pour les consommateurs et automobilistes du Québec, » a déclaré Corinne Lagueux, directrice des affaires juridiques et corporatives de Lebeau Vitres d'autos.

À propos de Lebeau vitres d'autos

Depuis 1947, les gens d'ici font confiance à Lebeau Vitres d'autos, les véritables experts en réparation de vitres d'autos. Membre du groupe Belron Canada, Lebeau est l'une des plus importantes entreprises du secteur de l'automobile au Québec et exploite un réseau de centres de services corporatifs et franchisés présent à l'échelle du Québec, comptant 86 succursales et desservant chaque année 150 000 automobilistes. Lebeau offre des services de réparation et de remplacement de parebrises, ainsi que des services de recalibration de la caméra avant des systèmes avancés d'aide à la conduite (SAAC).

