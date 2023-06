Projet de loi 29 : LKQ salue l'initiative du gouvernement du Québec en faveur du droit à la réparation des automobilistes





BLAINVILLE, ON, le 1er juin 2023 /CNW/ - LKQ Corporation se réjouit du dépôt aujourd'hui par le ministre de la Justice du Québec, Monsieur Simon Jolin-Barrette, du Projet de loi no. 29 - Loi protégeant les consommateurs contre l'obsolescence programmée et favorisant la durabilité, la réparabilité et l'entretien des biens.

LKQ estime que cette pièce législative est une avancée majeure pour la protection des consommateurs dans le domaine de l'automobile. Ce projet de loi consacre désormais le Québec comme un pionnier et un leader du droit à la réparation des automobilistes au Canada, voire en Amérique.

Non seulement nous estimons que cette mesure sera anti-inflationniste pour le consommateur, mais, au surplus, puisqu'il établira clairement que les données qui sont nécessaires à l'entretien et à la réparation des automobiles appartiennent bel et bien au consommateur - et qu'il doit y avoir accès sans restriction, le projet de loi procurera plus de flexibilité et plus de choix aux automobilistes du Québec.

Dans les prochains jours, LKQ analysera plus en profondeur le projet de loi, et il offrira sa pleine collaboration au gouvernement du Québec afin de s'assurer que ce projet de loi si important pour les automobilistes du Québec soit adopté le plus rapidement possible.

À propos de LKQ

LKQ Corporation (www.lkqcorp.com) est un fournisseur de premier plan de pièces de rechange et de pièces spécialisées pour la réparation et l'équipement d'automobiles et d'autres véhicules. LKQ est présent en Amérique du Nord, en Europe et à Taïwan. LKQ offre à ses clients une large gamme de pièces d'origine recyclées et de pièces de rechange, de systèmes de remplacement, de composants, d'équipements et de services pour la réparation et l'équipement des automobiles, des camions, des véhicules de loisirs et des véhicules performants.

