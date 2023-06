AtomVie Global Radiopharma lève plus de 90 millions de dollars pour achever la construction de ses nouvelles installations





HAMILTON, Ontario, 1er juin 2023 /PRNewswire/ -- AtomVie Global Radiopharma Inc. (AtomVie), une CDMO leader mondial pour la fabrication GMP et la distribution mondiale de produits radiopharmaceutiques, a annoncé aujourd'hui la clôture de sa tranche 2 du financement de série A dirigé par son investisseur actuel, Avego Management, LLC (« Avego »). Avec la tranche 1 clôturée en août 2022, AtomVie a maintenant levé plus de 90 millions de dollars, un montant suffisant pour achever la construction et l'équipement de son usine de 64 000 pieds carrés (5 945,80 mètres carrés), construite à cet effet, à la pointe de la technologie et évolutive.

« Nous sommes extrêmement heureux d'étendre notre relation avec Avego. Cet investissement consolide la position d'AtomVie en tant que CDMO de classe mondiale pour la fabrication clinique et commerciale de produits radiopharmaceutiques, au service de nos clients et de l'amélioration de la vie de milliers de patients à travers le monde. Avec la nouvelle installation prévue pour fin 2024, nous sommes ravis d'annoncer que nous sommes actuellement en train de pré-vendre des capacités de fabrication », a déclaré Bruno Paquin, PDG d'AtomVie. Grâce à ses employés de classe mondiale et à son expérience approfondie de l'industrie radiopharmaceutique, AtomVie favorise le développement de radiothérapies de nouvelle génération dans le monde entier.

« Avego est heureux d'étendre son partenariat avec AtomVie, une collaboration qui souligne notre engagement en faveur de la croissance et de l'innovation. La nouvelle installation d'AtomVie, dont l'ouverture est prévue fin 2024, prendra en charge des programmes cliniques et commerciaux significatifs avec une réservation anticipée de la capacité de fabrication disponible aujourd'hui », a déclaré Kevin McNeill, associé d'Avego.

AtomVie participera à la réunion annuelle 2023 de la SNMMI, au cours de laquelle d'autres éléments de sa nouvelle usine seront dévoilés au stand n° 2024.

À propos d'AtomVie Global Radiopharma Inc. (« AtomVie ») :

AtomVie, entreprise dérivée du Centre Probe Development and Commercialization (CPDC), est une organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) de renom pour la fabrication et la distribution mondiale de produits radiopharmaceutiques cliniques et commerciaux conformes aux bonnes pratiques de fabrication. S'appuyant sur l'expertise et les services de haute qualité fournis depuis 2008 par le CPDC, AtomVie offre une gamme complète d'expertise scientifique, technique, réglementaire, de qualité, logistique et commerciale, combinée à une infrastructure spécialisée pour le développement de produits radiopharmaceutiques, depuis les études cliniques jusqu'au marché commercial. AtomVie compte actuellement des clients internationaux menant des études dans plus de 17 pays.

À propos d'Avego Management, LLC (« Avego ») :

Avego, fondée en 2015 par d'anciens entrepreneurs du secteur de la santé, est une société d'investissement multi-stratégies axée sur la santé, avec des bureaux en Géorgie et à New York. Grâce à ses trois stratégies, qui comprennent le capital-investissement, le capital-risque et un fonds spéculatif, Avego investit dans des entreprises privées et publiques qui développent et commercialisent des produits et services innovants pour les patients, les praticiens et les autres parties prenantes du continuum de soins. Pour en savoir plus sur Avego, rendez-vous sur le site www.avego.com ou contactez : [email protected] .

Pour en savoir plus sur AtomVie, visitez le site www.atomvie.com ou contactez : [email protected]

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2088805/AtomVie_Global_Radiopharma_Inc__AtomVie_Global_Radiopharma_raise.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2088806/AtomVie_Global_Radiopharma_Inc__AtomVie_Global_Radiopharma_raise.jpg

1 juin 2023 à 10:22

