Dans son dernier rapport Connaissances mondiales, Gestion de placements Manuvie examine les possibilités qui s'offrent aux investisseurs pour renforcer la résilience de leur portefeuille





Analyse les principaux facteurs de différenciation dans un contexte de détérioration des indicateurs économiques - possibilités d'investissement dans les titres à revenu fixe américains, les placements non traditionnels et les actifs réels

BOSTON et TORONTO, le 1er juin 2023 /CNW/ - Gestion de placements Manuvie a publié aujourd'hui son bulletin semestriel Connaissances mondiales - qui présente des analyses et des perspectives de l'entreprise de ses équipes de placement à l'échelle mondiale. Le rapport examine en détail plusieurs scénarios qui, au cours des cycles économiques précédents, pourraient être considérés comme des données inhabituelles, mais qui, pris ensemble, brossent un tableau d'un contexte de placement mondial difficile dans lequel les normes historiquement acceptées ont été contournées.

« Nous sommes heureux de vous faire part du dernier rapport Connaissances mondiales et de faire profiter nos clients de l'expertise et des capacités de nos équipes de placement », déclare Paul Lorentz, président et chef de la direction, Gestion de placements Manuvie « Le rapport vise à renforcer la confiance dans le positionnement de portefeuilles résilients, surtout en période de défis particuliers. »

Compte tenu de la montée des tensions géopolitiques et des périodes prolongées d'incertitude des marchés, les espoirs d'une période de normalité découlant de la pandémie de COVID-19 se sont estompés au cours de la dernière année. Dans ce contexte, le rapport examine la répartition des corrélations historiques entre les actions et les obligations, soulève des questions sur la stabilité perçue du système bancaire américain, analyse le rôle que les gouvernements doivent jouer pour stimuler l'investissement pour le bien de la nature et évalue l'ensemble de valeurs des catégories d'actif non traditionnelles, entre autres, en cherchant des occasions de renforcer la résilience pour aider à relever les défis futurs.

« Les sujets que nous explorons mettent en lumière la mesure dans laquelle les normes acceptées qui ont guidé les décisions de placement pendant des années sont remises en question, a déclaré Colin Fitzgerald, Chef mondial, Marchés institutionnels, Gestion de placements Manuvie. Il n'y a pas de règles établies pour cette conjoncture macroéconomique mondiale en évolution rapide et la constitution de portefeuilles résilients exige une main habile pour appliquer les leçons apprises en temps réel afin de tirer parti des occasions de croissance. »

Le rapport Connaissances mondiales analyse les thèmes suivants dans les régions et les catégories d'actif :

La pause avant le virage : positionner la répartition des titres à revenu fixe dans un contexte politique en pleine transformation - Chris Chapman , CFA, chef, Titres à revenu fixe multisectoriels mondiaux, fournit de nouvelles données pour accompagner un examen historique du défi de longue date que les investisseurs doivent relever pour trouver un équilibre adéquat entre le risque et le rendement des investissements dans les titres à revenu fixe. Compte tenu du cycle actuel de relèvement des taux, les investisseurs en titres à revenu fixe sont aujourd'hui confrontés au risque d'un revirement brutal de la politique de la banque centrale et aux vulnérabilités macroéconomiques qu'il pourrait entraîner.





- , CFA, chef, Titres à revenu fixe multisectoriels mondiaux, fournit de nouvelles données pour accompagner un examen historique du défi de longue date que les investisseurs doivent relever pour trouver un équilibre adéquat entre le risque et le rendement des investissements dans les titres à revenu fixe. Compte tenu du cycle actuel de relèvement des taux, les investisseurs en titres à revenu fixe sont aujourd'hui confrontés au risque d'un revirement brutal de la politique de la banque centrale et aux vulnérabilités macroéconomiques qu'il pourrait entraîner. Les difficultés subies par les banques américaines vont-elles accélérer le passage à une économie mondiale fragmentée? - Sue Trinh , chef, Stratégie macroéconomique, Asie, Solutions multiactifs, analyse l'introduction du programme de financement à terme des banques dans la foulée de la crise bancaire régionale et la mesure dans laquelle il peut créer des conditions de concurrence inégales pour les institutions financières. Sue décrit les conséquences pour les marchés mondiaux des capitaux de la permanence possible du programme, y compris de sa capacité à amorcer la prochaine phase de démondialisation avec pour résultat une militarisation du dollar américain.





, chef, Stratégie macroéconomique, Asie, Solutions multiactifs, analyse l'introduction du programme de financement à terme des banques dans la foulée de la crise bancaire régionale et la mesure dans laquelle il peut créer des conditions de concurrence inégales pour les institutions financières. Sue décrit les conséquences pour les marchés mondiaux des capitaux de la permanence possible du programme, y compris de sa capacité à amorcer la prochaine phase de démondialisation avec pour résultat une militarisation du dollar américain. Valoriser la nature après la COP15 : les systèmes, les politiques, les actions - Brian J. Kernohan , chef du développement durable, Marchés privés et Peter Mennie , chef, Placements durables, Marchés publics, explorent les étapes nécessaires pour développer la finance durable, à la suite du Cadre mondial de la biodiversité convenu, qui a établi une trajectoire claire pour les gouvernements à l'échelle mondiale après la COP15 . Ils soutiennent qu'il incombe aux pays de concevoir des cadres réglementaires et juridiques compatibles avec le Cadre mondial de la biodiversité afin de mieux évaluer l'environnement et de récompenser les investissements pour le bien de la nature tout en décourageant les actions qui lui sont néfastes.





, chef du développement durable, Marchés privés et , chef, Placements durables, Marchés publics, explorent les étapes nécessaires pour développer la finance durable, à la suite du Cadre mondial de la biodiversité convenu, qui a établi une trajectoire claire pour les gouvernements à l'échelle mondiale après la . Ils soutiennent qu'il incombe aux pays de concevoir des cadres réglementaires et juridiques compatibles avec le Cadre mondial de la biodiversité afin de mieux évaluer l'environnement et de récompenser les investissements pour le bien de la nature tout en décourageant les actions qui lui sont néfastes. Les marchés secondaires des placements privés sont en pleine effervescence - L'incertitude macroéconomique actuelle et le besoin croissant de liquidités sont les moteurs d'une activité record sur les marchés secondaires. Jeff Hammer et Paul Sanabria , cochefs mondiaux, Placements secondaires, expliquent pourquoi les placements secondaires représentent maintenant un marché sous-capitalisé pour les investisseurs secondaires qui savent exactement ce qu'ils recherchent et proposent des principes pour les aider à accroître leurs chances de réussite.





- L'incertitude macroéconomique actuelle et le besoin croissant de liquidités sont les moteurs d'une activité record sur les marchés secondaires. et , cochefs mondiaux, Placements secondaires, expliquent pourquoi les placements secondaires représentent maintenant un marché sous-capitalisé pour les investisseurs secondaires qui savent exactement ce qu'ils recherchent et proposent des principes pour les aider à accroître leurs chances de réussite. Cinq facteurs qui jouent sur l'efficacité d'un portefeuille 60/40 - Les portefeuilles équilibrés classiques ont été mis en cause l'an dernier lorsque les corrélations entre les actions et les obligations ont monté en flèche. Les membres de l'équipe Solutions multiactifs, dont Frances Donald , économiste en chef, Monde, et stratège, Alex Grassino , chef, Stratégie macroéconomique, Amérique du Nord, Geoff Kelley , CFA, chef mondial de la répartition stratégique de l'actif, et Nathan Thooft , chef des placements, examinent les données historiques pour déterminer les conditions macroéconomiques dans lesquelles l'efficacité d'un portefeuille 60/40 peut être contestée. Leur analyse constitue un guide utile pour les investisseurs désireux de mieux comprendre la résilience de leur portefeuille au cours des cycles de marché.





- Les portefeuilles équilibrés classiques ont été mis en cause l'an dernier lorsque les corrélations entre les actions et les obligations ont monté en flèche. Les membres de l'équipe Solutions multiactifs, dont , économiste en chef, Monde, et stratège, , chef, Stratégie macroéconomique, Amérique du Nord, , CFA, chef mondial de la répartition stratégique de l'actif, et , chef des placements, examinent les données historiques pour déterminer les conditions macroéconomiques dans lesquelles l'efficacité d'un portefeuille 60/40 peut être contestée. Leur analyse constitue un guide utile pour les investisseurs désireux de mieux comprendre la résilience de leur portefeuille au cours des cycles de marché. Évolution de la structure familiale et sécurité de la retraite en Asie - En Asie, la sécurité de la retraite subit non seulement les conséquences du vieillissement de la population; la structure traditionnelle de soutien familial de la région est également en train de changer. Calvin Chiu , chef, Produits et services d'épargne-retraite, Asie, et Elvin Tharm , chef, Stratégie et transformation, Propositon de retraite, ont établi un partenariat avec le Centre Sau Po sur le vieillissement de l'Université de Hong Kong , pour examiner les structures familiales à Hong Kong , en Indonésie, en Malaisie et à Taïwan. Calvin et Elvin expliquent comment l'évolution de la structure familiale traditionnelle a compliqué la situation financière des familles modernes et les mesures que les épargnants du programme Étapes vers la retraite peuvent prendre pour en atténuer les conséquences.

Des renseignements supplémentaires, y compris le rapport complet de Connaissances mondiales, sont accessibles en ligne.

1 juin 2023 à 09:15

