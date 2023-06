/R E P R I S E -- Michael Sabia : le mauvais choix/





MONTRÉAL, le 31 mai 2023 /CNW/ - Alors que le gouvernement vient de confirmer la nomination de Michael Sabia comme grand patron d'Hydro-Québec, le SCFP-Québec affirme qu'il ne semble malheureusement pas être l'homme de la situation.

« La société d'État se trouve à la croisée des chemins. Les défis énergétiques sont criants et le rôle d'Hydro-Québec dans le développement durable est incontestable. Il faut donc une personne visionnaire à la barre et non un financier. Bref, le SCFP-Québec est déçu de la nomination de Michael Sabia », déplore le président Patrick Gloutney.

Le président du secteur énergie du SCFP au Québec, qui représente 16 000 travailleuses et travailleurs, s'inquiète quant à lui de l'arrivée de celui qui pourrait être tenté par la privatisation, s'il fait ce que Sophie Brochu a refusé d'accomplir durant son mandat.

« Hydro-Québec a toujours été une fierté et une richesse pour le peuple québécois, qui ne souhaite pas voir la société d'État être bradée pour des profits à court terme. Quand on observe le parcours de M. Sabia, on a tous raison d'être inquiets », d'ajouter Dominic Champagne, président du secteur énergie du SCFP-Québec.

Le syndicat réitère qu'Hydro-Québec doit continuer de servir les intérêts collectifs et non des intérêts particuliers.

Comptant près de 135 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 15 700 membres dans le secteur énergie. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le secteur incendie ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

1 juin 2023 à 07:11

