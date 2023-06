Conférence de presse du ministre de la Justice en matière de protection des consommateurs





QUÉBEC, le 1er juin 2023 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à une conférence de presse au cours de laquelle le ministre de la Justice et procureur général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, en compagnie du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, M. Benoit Charette, et de la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire en matière de Justice, Mme Kariane Bourassa, fera une annonce pour présenter des avancées majeures pour les Québécoises et Québécois en matière de protection des consommateurs.

DATE : Le 1er juin 2023



HEURE : 11 h 15 (ou après les affaires courantes)



LIEU : Salle Evelyn-Dumas, 1.30, à l'Assemblée nationale







