Le HONOR Magic Vs récompensé par l'iF Design Award 2023





SHENZHEN, Chine, 1er juin 2023 /PRNewswire/ -- HONOR a annoncé aujourd'hui avoir reçu neuf prix très convoités lors du prestigieux iF Design Award 2023. Ces récompenses ont été attribuées au modèle HONOR Magic Vs, leader sur le marché, et à plusieurs fonctions exceptionnelles, notamment l'enregistrement vidéo en mode film, la prise de vue magique, le mode de détails accrus en une seule prise, le mode de coupe solo et l'enregistrement multi-vidéo. De nombreuses autres fonctionnalités HONOR ont également été reconnues, comme les appels confidentiels IA et la mesure de la température des écouteurs, soulignant l'engagement inébranlable de l'entreprise en faveur d'une conception et d'une innovation centrées sur l'humain.

« Nous sommes honorés de recevoir tous ces iF Design Awards. Ces récompenses confirment notre vision et mettent en évidence la demande réelle d'innovations centrées sur l'humain et orientées vers un but précis, qui résolvent les problèmes réels des utilisateurs », a déclaré George Zhao, PDG de HONOR Device Co. Ltd. « Avec l'engagement de créer un nouveau monde intelligent pour tous, nous continuerons à repousser les limites de la technologie et du design, en apportant des solutions technologiques plus intuitives grâce à nos produits et services ».

Le HONOR Magic Vs a été récompensé pour son système pliant et son écran de pointe, ainsi que pour ses expériences exceptionnelles, facilitées par la nouvelle fonction de navigation en écran partagé et le mode de collaboration inter-écrans. En reconnaissance des expériences de photographie et de capture vidéo innovantes de HONOR, l'enregistrement vidéo en mode film, la prise de vue magique, le mode de détails accrus en une seule prise, le mode de coupe solo et l'enregistrement multi-vidéo ont tous été récompensés pour l'excellence de leur conception. En rendant l'appareil photo plus intuitif, ces fonctions intelligentes aident les utilisateurs à capturer plus facilement des séquences de haute qualité afin d'enregistrer leurs précieux souvenirs.

L'iF Design Award 2023 a également récompensé une série d'autres fonctionnalités HONOR, en décernant le prestigieux prix du design à la fonction HONOR d'appels confidentiels IA, une solution révolutionnaire contre les fuites sonores lors des appels, et à la fonction de mesure de la température des écouteurs fournie avec les écouteurs HONOR Earbuds 3 Pro.

L'iF Design Award est l'un des trois prix de design les plus importants au monde, avec le Red Dot Award et l'International Design Excellence Award (IDEA). Composé d'un panel d'experts internationaux en design, l'iF Design Award a reçu près de 11 000 candidatures provenant de 56 marchés du monde entier. Les candidats concourent dans neuf disciplines différentes et 82 catégories de prix, dont le design de produit, d'emballage, de communication et de service, l'architecture et l'architecture d'intérieur, les concepts professionnels, l'expérience utilisateur ainsi que l'interface utilisateur (IU).

La liste complète des lauréats du HONOR iF Design Award est disponible ici .

À propos de HONOR

HONOR est l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'appareils intelligents. L'entreprise se consacre à devenir une marque technologique emblématique mondiale et à créer un nouveau monde intelligent pour tous grâce à ses produits et services puissants. Grâce à une concentration durable sur la R&D, elle s'engage à développer une technologie qui permet aux utilisateurs du monde entier d'aller plus loin, leur donnant la liberté d'accomplir et de faire plus. Offrant une gamme de smartphones, de tablettes, d'ordinateurs portables et de dispositifs portables de haute qualité pour tous les budgets, le catalogue de produits innovants, supérieurs et fiables de HONOR aide chaque personne à devenir une meilleure version d'elle-même.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de HONOR à l'adresse www.hihonor.com ou envoyez un e-mail à [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2089062/image_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2089063/image_2.jpg

1 juin 2023 à 01:16

Communiqué envoyé leet diffusé par :