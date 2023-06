Annonce des lauréats du prix Shaw 2023





HONG KONG, 1er juin 2023 /PRNewswire/ -- Le prix Shaw d'astronomie est décerné à parts égales à

Matthew Bailes

Directeur du Centre d'excellence pour la découverte des ondes gravitationnelles du Conseil australien de la recherche (ARC)

Duncan Lorimer

Professeur et président intérimaire de la faculté de physique et d'astronomie et doyen associé pour la recherche à l'Eberly College of Arts and Sciences de l'université de Virginie occidentale, États-Unis, et

Maura McLaughlin

Professeure émérite de physique et d'astronomie de la famille Eberly à l'université de Virginie-Occidentale, États-Unis

pour la découverte des sursauts radio rapides (FRB).

Le prix Shaw en sciences de la vie et en médecine est décerné à parts égales à

Patrick Cramer

Directeur du département de biologie moléculaire de l'Institut Max Planck pour les sciences multidisciplinaires et président élu de la Société Max Planck, Allemagne, et

Eva Nogales

Professeure émérite de biochimie, de biophysique et de biologie structurelle, département de biologie moléculaire et cellulaire, université de Californie, Berkeley, États-Unis

pour leurs travaux novateurs en biologie structurale qui ont permis de visualiser, au niveau des atomes individuels, les machines protéiques responsables de la transcription des gènes, l'un des processus fondamentaux de la vie. Ils ont révélé le mécanisme sous-jacent à chaque étape de la transcription des gènes, la manière dont une transcription correcte des gènes favorise la santé et la manière dont un dérèglement est à l'origine de la maladie.

Le prix Shaw en sciences mathématiques est décerné à parts égales à

Vladimir Drinfeld

Professeur émérite de mathématiques Harry Pratt Judson à l'Université de Chicago, États-Unis, et

Shing-Tung Yau

Directeur du Centre des sciences mathématiques de Yau à l'Université de Tsinghua, RPC

pour leurs contributions à la physique mathématique, à la géométrie arithmétique, à la géométrie différentielle et à la géométrie de Kähler.

Mardi 30 mai 2023. Lors de la conférence de presse qui s'est tenue aujourd'hui à Hong Kong, la Fondation du prix Shaw a annoncé les lauréats du prix Shaw 2023. Cette annonce a été publiée sur le site www.shawprize.org à 15 h 30, heure de Hong Kong (GMT 07 h 30).

Le prix Shaw est composé de trois prix annuels : Astronomie, Sciences de la vie et médecine, et Sciences mathématiques, chacun assorti d'une récompense monétaire de 1,2 million de dollars. Ce prix sera décerné pour la vingtième fois et la cérémonie de remise est prévue pour le dimanche 12 novembre 2023 à Hong Kong.

