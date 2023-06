Le BST envoie une équipe à Calgary (Alberta) à la suite d'un incendie de moteur à bord d'un aéronef de WestJet Encore





EDMONTON, AB, le 31 mai 2023 /CNW/ - Le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) envoie une équipe d'enquêteurs à Calgary (Alberta) à la suite d'une panne et incendie de moteur à bord d'un aéronef de WestJet Encore. Les deux membres d'équipage de conduite et les deux agents de bord à bord de l'avion n'ont pas subi de blessures. Le BST recueillera des renseignements et évaluera l'événement.

Le BST est un organisme indépendant qui mène des enquêtes sur des événements de transport aérien, ferroviaire, maritime et pipelinier. Son seul but est de promouvoir la sécurité des transports. Le Bureau n'est pas habilité à attribuer ni à déterminer les responsabilités civiles ou pénales.

31 mai 2023 à 21:57

