Humans.AI lance une innovation blockchain pour une gestion sûre de l'IA





LONDRES, 31 mai 2023 /PRNewswire/ -- Humans.ai , un important fournisseur de solutions de blockchain et d'intelligence artificielle, est ravi d'annoncer le lancement de sa blockchain d'IA très attendue. La première plateforme blockchain au monde est un écosystème où l'intelligence artificielle peut être facilement mise à l'échelle et gouvernée dans un cadre d'éthique et de transparence sans précédent.

« Nous croyons fermement que la blockchain fournit le cadre idéal pour une IA éthique, a déclaré Sabin Dima, fondateur et directeur général de Humans.ai . Notre plateforme réunit l'évolutivité, la sécurité et la décentralisation ? des attributs essentiels qui permettent aux systèmes d'IA de prendre des décisions justes et transparentes. En exploitant la puissance de la blockchain, nous nous assurons que les applications d'IA sont tenues responsables, vérifiables et transparentes, tout en opérant dans les limites éthiques et juridiques. Notre solution révolutionnaire élimine efficacement les principales préoccupations concernant le développement et l'innovation de l'IA, » a-t-il ajouté.

« Conçu pour être évolutif, sécurisé et prêt à répondre aux demandes croissantes de l'écosystème de l'IA, notre réseau principal est parfait pour une performance optimale. Nous attendons avec impatience ses débuts en direct et les précieux retours de nos validateurs expérimentés, » a expliqué Sabin Dima.

Adoptant la puissance du Web3, la blockchain révolutionnaire de Humans.ai est prête à remodeler le paysage de l'exécution, du déploiement et de la gouvernance de l'IA, ouvrant la voie à une économie créatrice inégalée où les développeurs ont la capacité de posséder et de monétiser leurs actifs numériques.

La Blockchain d'IA de Humans sert d'écosystème transformateur, qui facilite les projets d'IA tout en garantissant des normes éthiques transparentes. Pour les chercheurs et les développeurs d'IA, la Blockchain d'IA agit également comme une rampe de lancement dynamique, comblant le fossé entre les projets d'IA et les applications du monde réel qui renforcent et améliorent la vie des individus et résolvent les problèmes dans le monde réel. Avec les avantages supplémentaires en matière de traçabilité, de transparence et de sécurité avancée des données, cette blockchain ouvre une ère de génération de revenus accélérée, permettant un marché florissant pour l'achat et l'utilisation d'AI innovantes. En mettant en oeuvre des règles de gouvernance de pointe, Humans.ai vise à résoudre les dilemmes éthiques autour de l'intelligence artificielle.

La Blockchain d'AI est la réponse de Humans.ai au dilemme éthique auquel l'intelligence artificielle est actuellement confrontée - en utilisant un mécanisme proof-of-human -, et représente en même temps une voie vers la création de l'économie décentralisée de l'IA.

À propos de Humans.ai

Humans.ai est un précurseur mondial dans les solutions de blockchain et d'intelligence artificielle. Engagé dans un déploiement éthique de l'IA, la blockchain révolutionnaire d'IA de Humans.ai fournit un écosystème inégalé qui renforce les projets d'IA tout en assurant la transparence et la responsabilité.

31 mai 2023 à 15:21

Communiqué envoyé leet diffusé par :