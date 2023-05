ROCKSTAR ENERGY DRINK® INVITE SES FANS À « PRESS PLAY » POUR LES CHOSES QU'ILS AIMENT AVEC LE LANCEMENT DE SA NOUVELLE PLATEFORME MONDIALE





Rockstar marque son évolution avec le lancement mondial de sa nouvelle plateforme « Press Play ». Cette année, son positionnement réénergisé sera activé par la musique, en commençant par une expérience de concert sur Spotify.

DUBLIN, 31 mai 2023 /PRNewswire/ -- Rockstar Energy Drink® est ravi d'annoncer la réénergisation du positionnement de sa marque avec le lancement de « Press Play », sa nouvelle plateforme mondiale qui vise à donner aux fans le coup de boost dont ils ont besoin pour dire oui aux choses qu'ils aiment.

Tout au long de 2023, Rockstar Energy s'aventurera plus loin dans le monde de la musique en encourageant les mélomanes à « Press Play » pour écouter les sons qu'ils aiment et la musique qui les passionne. En boostant leur énergie par le biais de partenariats et d'événements musicaux exclusifs, Rockstar énergise les fans pour les moments qui les font vraiment vibrer.

Pour donner vie à ce repositionnement mondial, Rockstar annonce une nouvelle expérience numérique sur Spotify, le service de streaming audio le plus populaire au monde, qui offrira aux fans une expérience de concert révolutionnaire dans l'application. Alignée sur le nouveau positionnement de la marque, l'expérience numérique, qui sera lancée cet été, encouragera les fans à « Press Play » sur les choses qui les passionnent, afin de profiter à fond de leur temps libre.

En plus de la campagne Spotify, Rockstar connectera les mondes numérique et physique avec des activations en ligne et OOH pour cimenter le nouveau positionnement de la marque parmi les fans de musique tout au long de l'année. Citons notamment l'annonce de partenariats avec plusieurs artistes renommés, ainsi que la possibilité de gagner des codes pour un abonnement premium de six mois à Spotify en achetant des canettes Rockstar Energy chez des détaillants sélectionnés à travers l'Europe et le Moyen-Orient.

"Nous sommes ravis d'annoncer officiellement le lancement mondial de « Press Play » et d'être la première marque à proposer un concert unique comme celui-ci à nos fans du monde entier avec le soutien de Spotify, un leader de l'industrie du streaming musical », a déclaré Bart LaCount, Vice-Président, Marketing international des boissons chez PepsiCo.

« Avec notre plateforme « Press Play », nous nous engageons à vous donner le coup de boost nécessaire pour être au top et faire les choses que vous aimez. Le partenariat Spotify et les événements numériques à venir illustrent notre engagement envers cette mission, car ils permettront aux fans de musique de vivre une expérience inoubliable. »

Kristiana Carlet, Responsable des ventes internationales chez Spotify, a déclaré : « La dernière campagne de Rockstar montre ce qui est possible sur Spotify avec notre technologie innovante. Avec Spotify, Rockstar transforme la façon dont les marques connectent avec leurs audiences en créant une expérience créative et engageante qui réinvente la façon de connecter avec les artistes. Chez Spotify, nous nous concentrons sur la personnalisation, la découverte et l'interactivité, et nous sommes ravis que Rockstar ait choisi de travailler avec nous pour donner vie à sa dernière campagne. »

La nouvelle plateforme « Press Play » sera déployée en Europe et au Moyen-Orient avec des performances virtuelles, et d'autres initiatives seront annoncées avant l'été 2023.

Pour plus d'informations sur la plateforme Rockstar Energy Drink et les performances à venir, y compris la liste d'artistes et comment se connecter, suivez @RockstarEnergy et @Spotify sur Instagram ou rendez-vous sur www.rockstarenergy.com.

Pour plus d'informations, prière de contacter :

[email protected]

NOTES À L'ÉDITEUR

À propos de Rockstar Energy

Fondée en 2001, Rockstar est une marque de boissons énergisantes conçues pour donner un boost d'énergie à ceux qui veulent profiter à fond de la vie. Avec plus de 20 produits Rockstar Energy disponibles dans les magasins d'alimentation de plus de 30 pays à travers le monde, Rockstar, une boisson débordante de saveurs et d'apports bénéfiques, vous donne un coup de pouce rafraîchissant. PepsiCo a racheté le leader des boissons énergisantes en mars 2020. En plus de Rockstar, PepsiCo possède les marques Sting et Adrenaline Rush, ainsi que GameFuel et AMP.

À propos de PepsiCo

Dans plus de 200 pays, chaque jour, les produits PepsiCo sont consommés plus d'un milliard de fois. En 2022, le groupe a enregistré plus de 86 millions de dollars en revenus annuels, grâce à un large portefeuille de produits alimentaires et de boissons qui comprend de nombreuses marques emblématiques telles que Lay's, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker ou encore SodaStream. Chacune de ces marques génère un chiffre d'affaires annuel estimé à plus d'1 milliard de dollars.

Winning with PepsiCo Positive (pep+) traduit la vision du groupe PepsiCo en tant que leader mondial des produits alimentaires et des boissons. pep+ est notre projet de transformation stratégique de bout en bout qui place le développement durable et le capital humain au centre de notre stratégie de création de valeur et de croissance en opérant dans les limites de la planète et en inspirant un changement positif pour l'homme et la planète. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.pepsico.com et suivez-nous sur Twitter, Instagram, Facebook et LinkedIn @PepsiCo.

À propos de Spotify

Spotify a transformé l'écoute de la musique pour toujours depuis son lancement en 2008. Les utilisateurs peuvent découvrir, gérer et partager gratuitement plus de 100 millions de titres et plus de 5 millions de podcasts ou s'abonner à Spotify Premium pour accéder à des fonctionnalités musicales exclusives, notamment une qualité sonore améliorée et une expérience d'écoute musicale à la demande, hors ligne et sans publicité. Aujourd'hui, Spotify est le service de streaming audio le plus populaire au monde avec 515 millions d'utilisateurs, dont 210 millions d'abonnés, dans plus de 180 marchés.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2088559/PepsiCo_Rockstar_Spotify_Press_Play.jpg

31 mai 2023 à 13:10

