Les CCTT au centre du Rapport de l'OCDE sur l'impact de l'enseignement supérieur au Québec

QUÉBEC, le 31 mai 2023 /CNW/ - Les CCTT sont au coeur des recommandations du rapport de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) sur l'impact local et régional des établissements d'enseignement supérieur sur l'entrepreneuriat, l'innovation et la croissance du Québec.

L'OCDE suggère spécifiquement aux CCTT d'innover dans leur offre de service d'intermédiation afin de fonctionner comme des «?organisations de recherche et de technologies?» (RTO). Ce faisant, ils joueraient un rôle central en facilitant l'innovation et la diffusion de l'innovation dans leurs propres communautés ainsi que dans les industries des secteurs d'activités où ils agissent. Le rapport de l'OCDE évoque l'exemple du modèle suédois, le Research Institute of Sweden (RISE), qui nous donne l'occasion de réfléchir ensemble au développement et à l'avenir du Réseau des CCTT.

L'OCDE recommande aussi de mettre à profit «?les cégeps et les CCTT pour renforcer les écosystèmes entrepreneuriaux dans toutes les régions du Québec?». Le réseau collégial dénombre plusieurs CCTT spécialisés dans des secteurs spécifiques et diversifiés. Présent sur la totalité du territoire, le Réseau des CCTT considère que ses membres poursuivront leurs efforts visant à mieux lier les milieux de recherche et la réalité entrepreneuriale.

«?En accélérant la maturation technologique des innovations par le biais de la recherche appliquée, les CCTT permettent d'amener ces dernières au marché beaucoup plus rapidement.?» souligne Michel Lesage, président-directeur général par intérim du Réseau des CCTT. «?Nous accueillons favorablement cette reconnaissance de la contribution des CCTT, et celle des cégeps, en matière d'innovation et de recherche appliquée au Québec. Il est d'autant plus important pour nous que nos activités culminent par la création de liens durables et profonds avec nos clients, avec nos communautés locales et avec les différents secteurs d'activités dans lesquels oeuvrent les CCTT. La valorisation et le transfert rapide des innovations dans les entreprises et organisations sont au coeur du rôle et de la mission des CCTT.?».

La publication de l'OCDE s'intitule Géographie de l'enseignement supérieur au Québec, Canada. Le Québec est la deuxième nation à avoir été étudiée, après la Suède. Le rapport est uniquement disponible en ligne : https://doi.org/10.1787/41aede9c-fr.

À propos du Réseau des CCTT

Établi en 1992 sous l'appellation initiale Regroupement des centres spécialisés du Québec, le Réseau des Centres collégiaux de transfert des technologies Synchronex est un rassemblement de 59 Centres comptant plus de 2?400 experts de l'innovation et de la recherche appliquée. Leur gamme impressionnante de connaissances et d'équipements permettent d'aider annuellement 6?000 entreprises et organisations québécoises à améliorer leurs procédés, leurs produits ou leurs pratiques.

Chaque CCTT possède une expertise unique permettant d'accompagner adéquatement une organisation dans son processus d'innovation. Que ce soit en aide technique, en recherche appliquée, en demande d'information ou encore pour une formation sur l'utilisation de nouveaux procédés ou appareils.

Pour consulter la liste complète des CCTT : https://reseaucctt.ca/centres

