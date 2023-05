La puissance bancaire SBI s'engage à renforcer XDC et étendre l'empreinte du réseau XDC au Japon





Le réseau XDC (XDC Network) (représenté par TradeFinex Tech Ltd) vient d'annoncer son partenariat avec SBI VC Trade Co. Ltd., une bourse d'échange de crypto-monnaie japonaise proéminente au sein du SBI Group. Cette collaboration stratégique marque une étape importante pour le réseau XDC, qui fait son entrée sur le marché japonais.

XDC Network offre un réseau blockchain robuste conçu spécifiquement pour les cas d'usage institutionnels, notamment le financement du commerce, les paiements et la tokenisation des actifs dans les modèles d'entreprise. En mettant l'accent sur l'optimisation de l'efficacité du marché du financement du commerce estimé à 2 000 billions de yens par an, le réseau XDC (XDC Network) fournit des transactions à grande vitesse et des frais de gaz considérablement moins élevés, ce qui en fait le choix idéal pour des opérations efficaces.

« Nous sommes ravis de nous associer à SBI VC Trade et d'apporter l'écosystème XDC sur le marché japonais », a déclaré Atul Khekade, cofondateur de XDC Network. « Le Japon constitue un pivot crucial pour le commerce international, et notre plateforme blockchain vise à simplifier le travail et renforcer l'efficacité de ce secteur en améliorant la transparence, la traçabilité et en réduisant les coûts. Grâce à notre collaboration avec SBI VC Trade, nous sommes impatients de donner aux entreprises et aux institutions financières japonaises es moyens d'agir et de bénéficier des avantages du réseau XDC. »

Pour sa part, Fumiki Ozaki, président et PDG de SBI VC Trade Co., Ltd a déclaré : « Nous sommes heureux d'élargir la portée de nos offres de crypto-monnaie en ajoutant XDC à notre bourse. Le réseau XDC (XDC Network) apporte une proposition de valeur unique au marché du financement du commerce, et nous sommes certains que son ajout améliorera l'expérience de nos clients. SBI VC Trade reste déterminée à fournir des services complets qui donne à la satisfaction des clients une priorité absolue, et ce partenariat avec XDC Network s'aligne parfaitement avec notre philosophie centrée sur le client. »

En pénétrant le marché japonais grâce à son partenariat avec SBI VC Trade, XDC Network vise à stimuler la transformation numérique dans le secteur du financement du commerce et à s'établir comme un leader mondial des solutions blockchain pour les entreprises et les institutions financières.

À propos de XDC Network

Le réseau XDC (XDC Network) est une chaîne de blocs open-source de couche 1, neutre en carbone, de qualité professionnelle, compatible à la Machine virtuelle Ethereum (EVM) qui connaît un succès opérationnel depuis 2019. Le réseau utilise un algorithme de consensus unique de preuve d'enjeu appelé XinFin Delegated proof of stake (XDPoS), qui garantit des temps de transaction de 2 secondes, des frais de gaz quasi nulles (0,0001 $), plus de 2000 transactions par seconde et une interopérabilité avec les normes de messagerie financière ISO 20022. Le réseau XDC (XDC Network) alimente un large éventail de nouveaux cas d'utilisation de chaînes de blocs sécurisés, évolutifs et très efficaces.

