Placements Manuvie continue de faire progresser la plateforme technologique grâce à des capacités de gestion de portefeuille améliorées, ce qui permet aux conseillers et aux clients de réaliser des gains d'efficacité





Montants en dollars canadiens, sauf indication contraire

OAKVILLE, ON, le 31 mai 2023 /CNW/ - Placements Manuvie, une société de Gestion de placements Manuvie, a annoncé aujourd'hui l'amélioration de l'expérience qu'elle offre à ses conseillers grâce à la plateforme de gestion unifiée d'Envestnet.

« À titre de chef de file en matière de conseils globaux en gestion de patrimoine au Canada, nous avons la responsabilité et le privilège d'offrir la technologie la plus robuste possible à nos conseillers et à nos clients, a déclaré Leo Zerilli, chef, Gestion de patrimoine et d'actifs, Gestion de placements Manuvie, Canada. L'accès à un nouveau système de gestion de portefeuille permettra à nos conseillers d'offrir des conseils financiers de calibre mondial à un plus grand nombre de Canadiens, puisque nos sociétés de patrimoine continuent d'être un facteur clé de croissance pour la société ».

Cette nouvelle technologie fournira aux conseillers de Placements Manuvie des outils de pointe en matière de gestion de portefeuille et de négociation, notamment la production de propositions, la gestion de modèles, le rééquilibrage et la surveillance des comptes, ainsi que la production de rapports pour les clients. Elle permettra également à Placements Manuvie d'élargir ses offres afin d'inclure des plateformes de comptes à gestion unifiée (CGU) et d'accroître l'accès aux portefeuilles modèles. Placements Manuvie utilisera la plateforme de gestion de patrimoine d'Envestnet pour appuyer les programmes gérés et offrir aux conseillers une plateforme de gestion de portefeuille attrayante qui leur permettra d'élaborer et de gérer des portefeuilles de clients de façon très efficace.

« Nous sommes heureux de franchir une nouvelle étape dans notre transformation numérique en offrant cette expérience améliorée à nos conseillers et à leurs clients, a déclaré Richard McIntyre, président et chef de la direction, Placements Manuvie. La plateforme d'Envestnet permettra d'améliorer la productivité des conseillers et de réduire le fardeau administratif grâce à une technologie améliorée et présente de nouvelles occasions d'offrir à nos clients une expérience consolidée. »

Placements Manuvie compte plus de 1 200 représentants partout au Canada et son actif géré et administré se chiffre à plus de 49 milliards de dollars 1, 2. Gestion de placements Manuvie offre une vaste gamme de solutions de placement pour la retraite, le commerce de détail et les institutions et offre du soutien aux conseillers et à leurs clients. De plus, la société gère plus de 212 milliards de dollars d'actifs gérés et administrés au Canada.2

Pour en savoir plus sur Placements Manuvie, veuillez cliquer ici.

1 Placements Manuvie comprend un courtier en placement indépendant, un courtier en épargne collective et une agence générale principale de premier plan. 2 Au 31 décembre 2022.

À propos de Gestion de placements Manuvie



Gestion de placements Manuvie est la marque mondiale du Secteur Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde de la Société Financière Manuvie. Nous mettons à profit plus de 100 ans d'expérience en gestion financière ainsi que les ressources exhaustives de notre société mère pour offrir des services aux particuliers, aux clients institutionnels et aux participants à un régime de retraite de partout dans le monde. Notre siège social est situé à Toronto et nos spécialistes chevronnés des marchés publics et privés tirent profit de notre présence dans 19 régions. Nous nous appuyons également sur un réseau de gestionnaires d'actifs spécialisés non affiliés du monde entier. Nous sommes déterminés à mener l'ensemble de nos activités d'investissement de façon responsable. Pour y arriver, nous établissons des cadres novateurs pour l'investissement durable applicables à l'échelle mondiale, nous collaborons avec des sociétés présentes dans nos portefeuilles de titres et nous maintenons des normes élevées en matière de gérance là où nous possédons et exploitons des actifs. Nous croyons que nous avons un rôle à jouer pour contribuer au bien-être financier, grâce à nos régimes d'épargne-retraite collectifs. Aujourd'hui, les promoteurs de régime du monde entier comptent sur notre expertise en matière d'administration de régimes de retraite et de placement pour aider leurs employés à planifier une meilleure retraite, à épargner pour la financer et à en profiter. Tous les produits ne sont pas offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements,consultez le site https://www.manulifeim.com/us/fr.html.

Manuvie et Envestnet sont des sociétés distinctes et non affiliées. Le présent communiqué ne doit pas être interprété comme une recommandation ou un endossement d'un produit, d'un service ou d'une entreprise en particulier.

SOURCE Gestion de placements Manuvie

31 mai 2023 à 09:02

Communiqué envoyé leet diffusé par :