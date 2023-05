Desjardins met en place une facilité bancaire de 350 M$ pour appuyer la construction de parcs éoliens de l'Alliance de l'énergie de l'Est





L'Alliance regroupe 209 instances municipales québécoises

MONTRÉAL, le 31 mai 2023 /CNW/ - Desjardins est fier d'appuyer l'Alliance de l'énergie de l'Est, un regroupement régional représentant 209 instances municipales et autochtone situées dans les 16 MRC de l'Est-du-Québec, des Îles-de-la-Madeleine et de la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk, dans le développement et l'exploitation de projets de parcs éoliens sur leurs territoires. Il s'agit d'une initiative unique qui répond aux besoins des municipalités du Québec d'investir dans les projets éoliens dans le cadre des appels d'offres d'Hydro-Québec.

Desjardins met à la disposition de l'Alliance un financement pouvant atteindre 350 M$ afin de lui permettre d'investir dans le développement de projets d'énergie renouvelable et de se qualifier pour des appels d'offres d'Hydro-Québec.

« Cette structure de financement à caractère unique avec l'Alliance de l'énergie de l'Est aura des retombées économiques importantes dans les régions du Québec et vient confirmer le rôle de Desjardins en tant que catalyseur de la transition énergétique. Notre implication auprès de partenaires locaux afin d'appuyer le développement et la construction de projets d'énergie renouvelable au Québec fait partie de l'ADN de Desjardins », a mentionné Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins.

Quatre projets de parcs éoliens, proposés en collaboration par l'Alliance et les partenaires, EDF Renouvelables, Invenergy, Algonquin Power et Hydro-Québec ont été retenus dans le cadre des derniers appels d'offres de la société d'État, en mars dernier pour un total de 922 MW. Ces projets permettent de regrouper l'expertise (développement, construction, opération) et la connaissance des enjeux énergétiques des membres de l'Alliance et des promoteurs concernés, le tout au profit de la collectivité.

« Ce financement est une excellente nouvelle pour l'Alliance! Il s'agit d'un partenariat naturel entre Desjardins et notre organisation puisque nous partageons des valeurs communes, telles que le développement durable et la redistribution des ressources dans la communauté. À termes, ce financement structurant et novateur nous permettra de contribuer de façon égalitaire avec nos partenaires privés à des projets porteurs pour la communauté. Ceux-ci contribueront à la transition énergétique du Québec, en plus d'optimiser l'impact économique, social et environnemental dans les territoires concernés », a souligné Michel Lagacé, président de l'Alliance de l'énergie de l'Est.

L'Alliance est déjà propriétaire à 50% de deux parcs éoliens d'une puissance combinée de 300 MW, auxquels s'ajouteront les nouveaux projets récemment sélectionnés. Elle regroupe 209 communautés et territoires totalisant 344 000 habitants sur une superficie de 46 200 km carrés, de Montmagny jusqu'aux Îles-de-la-Madeleine.

Offre de financement pour les entreprises afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre

Ce financement innovateur s'ajoute à des initiatives déjà mises en place par Desjardins afin d'appuyer les entreprises dans leur transition énergétique.

En décembre 2022, Desjardins a conclu un partenariat avec Exportation et développement Canada (EDC) afin de déployer une nouvelle offre de financement durable destinée aux moyennes et grandes entreprises exportatrices. Par ce nouveau produit, Desjardins octroiera jusqu'à 1 G$ d'ici trois ans pour concrétiser des projets qui visent à réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Récemment, Desjardins a également instauré une remise verte pour encourager les entreprises à investir en fonction de critères ESG. Le nouveau produit financier swap ESG vise à couvrir le risque de fluctuations du taux d'intérêt de la dette et à récompenser l'atteinte de résultats mesurables en matière de performance ESG.

Zéro émission nette d'ici 2040

Rappelons que le Mouvement Desjardins a mis en place un ambitieux plan d'action qui vise l'atteinte, d'ici 2040, d'un bilan zéro émission nette sur ses opérations étendues et sur les activités de financement et d'investissement de ses fonds propres dans trois secteurs clés intenses en carbone : l'énergie, le transport et l'immobilier.

Pour y arriver, Desjardins prévoit augmenter la part des énergies renouvelables dans le financement qu'elle accorde aux grandes entreprises du secteur de l'énergie, qui passera de 24 % en 2020 à 35 % en 2025. La coopérative constituera également un portefeuille de 2 milliards de dollars d'investissements dans des infrastructures d'énergie renouvelable (une augmentation de 66 % par rapport à 2020) et soutiendra financièrement le développement de cinq projets de transformation de matières organiques résiduelles, notamment agricoles, en énergie renouvelable (biométhanisation).

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la cinquième au monde, avec un actif de 398,6 milliards de dollars au 31 mars 2023. Desjardins a été nommé parmi les meilleurs employeurs au monde pour les femmes selon le magazine Forbes. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, il offre une gamme complète de produits et de services par l'intermédiaire de son vaste réseau de points de service, de ses plateformes virtuelles et de ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

