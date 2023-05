SK bioscience reçoit une autorisation de mise sur le marché de la MHRA du Royaume-Uni pour son vaccin contre la COVID-19





L'autorisation de mise sur le marché accordé au vaccin contre la COVID-19 de SK bioscience par la MHRA sera valable au Royaume-Uni.

SKYCoviontm est le tout premier vaccin au monde mis au point à l'aide de RoseTTAFold, un logiciel utilisant l'apprentissage profond.

SK bioscience a présenté une demande d'inscription à la liste des utilisations d'urgence de l'Organisation mondiale de la Santé pour permettre un accès équitable au vaccin dans le monde.

SEONGNAM, Corée du Sud, 31 mai 2023 /PRNewswire/ -- SK bioscience, une société internationale innovante de vaccins et de biotechnologies qui se consacre à promouvoir la santé humaine, de la prévention à la guérison, a annoncé aujourd'hui avoir reçu de la Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA) du Royaume-Uni une autorisation de mise sur le marché pour le vaccin contre la COVID-19 SKYCoviontm (nom de marque en Corée : SKYCovionetm) en tant que série primaire fournissant une forte immunisation contre la COVID-19 causée par le SARS-CoV-2 chez les personnes de 18 ans et plus. Le vaccin devient le huitième vaccin contre la COVID-19 autorisé par l'organisme indépendant de réglementation des médicaments du Royaume-Uni. L'autorisation sera valide en Angleterre, en Écosse et au Pays de Galles.

La décision de la MHRA est fondée sur les données de l'essai de phase III, qui ont montré, d'une part, que le vaccin induisait des réponses en anticorps neutralisants contre la souche parentale du SARS-CoV-2 et, d'autre part, qu'il avait un profil d'innocuité et de réactogénicité standard après avoir été administré deux fois en tant que vaccin primaire.

Jaeyong Ahn, PDG de SK bioscience a déclaré : « Nous nous réjouissons que la MHRA ait autorisé SKYCovion, le premier vaccin coréen contre la COVID-19. Cette réalisation résulte de notre engagement à protéger et à promouvoir la santé publique à l'échelle mondiale. Nous sommes convaincus que cette étape importante permettra de consolider notre position sur le marché mondial, dans le contexte de la transition de la pandémie à la phase endémique. »

SKYCovion, le vaccin à base de protéines développé avec l'adjuvant pandémique de GSK, peut être stocké à des températures de 2 à 8 degrés Celsius, ce qui signifie qu'il peut être utilisé dans les pays où il n'existe pas de chaînes de l'ultra-froid. Cette caractéristique permet aux pays à faibles revenues d'obtenir un accès équitable au vaccin, tout en améliorant leur couverture vaccinale.

En outre, SK bioscience a soumis une demande d'inscription à la liste des utilisations d'urgence de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et une demande d'autorisation de mise sur le marché auprès de l'Agence européenne des médicaments (AEM).

SKYCovion est développé en conjonction avec l'Institute for Protein Design (IPD) de l'École de médecine de l'Université de Washington. Le développement de SKYCovion a été soutenu par un financement de la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (CEPI), avec le soutien du programme Horizon 2020 de l'Union européenne. En outre, ses essais précliniques ont été financés par la Fondation Bill-et-Melinda-Gates.

SKYCovion est le tout premier vaccin au monde développé à l'aide du RoseTTAFold, un outil logiciel qui utilise l'apprentissage profond pour prédire avec rapidité et précision les structures protéiques à partir d'une quantité limitée d'informations. Le RoseTTAFold a été conçu comme un réseau neuronal à trois voies par l'Université de Washington.

Afin d'assurer sa compétitivité dans la phase endémique de la pandémie, SK bioscience élargit son portefeuille des manières suivantes : 1) mise au point de vaccins universels contre les sarbecovirus financés par la CEPI ; 2) développement de vaccins polyvalents ; et 3) réalisation d'essais précliniques pour appuyer le développement d'une plateforme de vaccin à ARNm financé par la CEPI et la Fondation Bill-et-Melinda-Gates.

À propos de SK bioscience

SK bioscience est une entreprise internationale innovante de vaccins et de biotechnologie engagée envers la préparation mondiale aux pandémies, qui développe et fabrique des vaccins en vue de créer un accès vaccinal plus équitable. Tout en s'appuyant sur les technologies de pointe de développement de vaccins, SK bioscience s'est consacrée à promouvoir la santé humaine, de la prévention à la guérison, aux quatre coins du globe. En collaboration avec des gouvernements nationaux et internationaux, des organismes de réglementation, des fournisseurs de soins de santé, des médecins et des experts médicaux, SK bioscience a établi des technologies mondialement certifiées de recherche et développement et de fabrication. Tous les collaborateurs de SK sont déterminés à fournir des vaccins de haute qualité à ceux qui en ont besoin, ainsi que de meilleures solutions de santé publique.

Site Web de SK bioscience

Page LinkedIn de SK bioscience

Contact pour les médias :

Changhyun Jin ( [email protected] )

Jeannie S. Pak ( [email protected] )

Tae-Gyun Kim ( [email protected] )

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2087946/SKYCovion.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1979527/SK_bioscience_Logo.jpg

31 mai 2023 à 01:48

Communiqué envoyé leet diffusé par :