Skyflow simplifie radicalement la résidence des données

Aujourd'hui, Skyflow, l'entreprise spécialisée dans les coffres-forts de confidentialité des données, a annoncé de nouvelles capacités de résidence des données, notamment des instances en Asie-Pacifique, à savoir au Japon, en Indonésie et à Bahreïn, ainsi qu'une expansion de sa présence dans la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) et en Amérique du Nord.

Avec Skyflow, les entreprises qui stockent des données sensibles de leurs clients peuvent répondre aux exigences règlementaires en matière de stockage localisé, de protection des données prouvable et vérifiable, et de gouvernance ? simplement en s'appuyant sur l'infrastructure de coffre-fort mondiale de Skyflow. Cela permet une expansion mondiale pour atteindre de nouveaux clients sur de nouveaux marchés, tout en minimisant la complexité et les coûts. Par exemple, les éditeurs de logiciels SaaS peuvent faire évoluer et vendre leurs produits dans les zones EMEA et Asie-Pacifique sans ajouter d'autres instances.

La réplication des instances est coûteuse et lente

Aujourd'hui, les entreprises qui souhaitent se développer à l'international sont confrontées à une proposition techniquement complexe et coûteuse : répliquer l'ensemble de votre infrastructure cloud, de vos bases de données et de vos entrepôts de données en ajoutant des instances dans chaque région avant d'intégrer de nouveaux clients dans cette région.

Alors que de plus en plus de pays mettent en oeuvre des lois sur la protection des données, certaines entreprises qui étaient auparavant en conformité sont désormais confrontées à la nécessité de réarchitecturer leur plateforme de données clients (CDP) et leur infrastructure cloud.

Avec Skyflow, les entreprises disposent d'une meilleure option : ajouter un coffre-fort de confidentialité des données dans chaque région ayant des exigences de localisation de données et stocker les données sensibles des clients dans ce coffre-fort local. Les capacités uniques de Skyflow en matière de chiffrement polymorphe et de tokenisation vous permettent de le faire sans perdre la capacité d'exécuter des workflows, des analyses ou même de l'apprentissage automatique, tout en maintenant la conformité.

Lancement dans de nouvelles régions en quelques semaines

Un client de Skyflow, une entreprise de matériel informatique classée au Fortune 500, a été en mesure de lancer un nouveau produit dans 30 pays sur six régions en seulement trois semaines sans répliquer son CDP ni son infrastructure cloud. Elle a mis en place des coffres-forts Skyflow dans chaque région et a stocké les données à caractère personnel de ses clients localement tout en utilisant l'API simple mais puissante de Skyflow.

« Nos clients apprécient le fait qu'ils peuvent gérer leurs entreprises à l'échelle mondiale sans se soucier de la réplication et de la duplication coûteuses. En isolant les DCP et en les stockant localement, ils répondent aux exigences de localisation et renforcent également les contrôles de sécurité et de gouvernance », a déclaré Anshu Sharma, cofondateur et PDG de Skyflow. « Nous exploitons un réseau mondial d'infrastructures cloud pour que vous n'ayez pas à le faire. »

« Skyflow nous a permis de mettre en place rapidement des coffres-forts dans différentes régions ? tels que Bahreïn et les Émirats Arabes Unis ? sans avoir à débourser de l'argent et des ressources pour répliquer notre infrastructure. L'implémentation a été facile, ce qui nous a permis de commencer rapidement à soutenir nos clients dans la zone EMEA tout en garantissant la confidentialité et la conformité », à déclaré Michael Tomlins, cofondateur et PDG d'Apaya.

Pour en savoir plus sur la solution de résidence des données de Skyflow, cliquez ici.

À propos de Skyflow

Skyflow est une société spécialisée dans les coffres-forts de confidentialité des données, conçus pour simplifier radicalement la manière dont les entreprises isolent, protègent et gèrent les données les plus sensibles de leurs clients. Grâce à son réseau mondial de coffres-forts, Skyflow aide les entreprises à répondre aux exigences complexes en matière de localisation des données. Les clients de Skyflow couvrent des secteurs verticaux tels que la fintech, la vente au détail, les voyages et les soins de santé. Skyflow a son siège social à Palo Alto, en Californie, et a été fondée en 2019. Pour plus d'informations, visitez le site www.skyflow.com ou suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.

