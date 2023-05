Coveo annonce ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice fiscal 2023





Les revenus tirés des abonnements SaaS (1) pour le quatrième trimestre ont augmenté de 17% par rapport à l'année précédente à 27,1 M$US (croissance de 19% en monnaie constante (2))

La portion courante des obligations de prestation résiduelles des abonnements SaaS (1) a crû de 18% à

95,3 M$US en date du 31 mars 2023.

Amélioration significative de la perte d'exploitation et de la perte d'exploitation ajustée (3) pour le quatrième trimestre, dépassant largement les perspectives financières publiées précédemment

Annonce du lancement d'une offre publique de rachat importante de 40 M$CA, et de l'intention de lancer une offre publique de rachat dans le cours normal des activités suivant la réalisation de l'offre publique de rachat importante, dans le cadre de sa stratégie d'allocation de capital

Coveo présente ses résultats en dollars américains et conformément aux Normes internationales d'information financière (les « IFRS »)

MONTRÉAL et SAN FRANCISCO, 30 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Coveo Solutions Inc. (« Coveo » ou la « Société ») (TSX: CVO), un chef de file des plateformes d'intelligence artificielle (« IA ») qui transforment les expériences numériques grâce à la recherche intelligente, aux recommandations, à la personnalisation 1:1 et au marchandisage, annonce aujourd'hui ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et l'exercice 2023 clos le 30 mars 2023.

« Compte tenu de l'environnement macroéconomique actuel, nous sommes satisfaits de nos résultats trimestriel et annuel » a déclaré Louis Têtu, Président du conseil et chef de la direction de Coveo. « Tout au long de l'année, nous avons été capables d'accélérer de manière significative notre parcours vers la rentabilité tout en réalisant des investissements ciblés dans notre personnel et notre plateforme Coveo Relevance Cloudtm. Les percées majeures dans les domaines des grands modèles de langage (LLM) et de l'IA appliquée se sont traduites par un intérêt pour notre marché qui est inédit dans l'histoire de Coveo. Nous croyons que cet intérêt sans précédent, combiné au lancement de notre capacité de Génération de Réponses Pertinentes et notre partenariat stratégique récemment annoncé avec SAP, nous place dans une bonne position concurrentielle et opérationnelle à l'approche de l'exercice 2024. ».

Faits saillants financiers pour le quatrième trimestre de l'exercise fiscal 2023

(Toutes les comparaisons sont relatives à la période de trois mois close le 31 mars 2022, sauf indication contraire)

Les revenus tirés des abonnements SaaS ( 1) de 27,1 M$ comparativement à 23,1 M$, une augmentation de 17% ou 19% en monnaie constante (2) .

de 27,1 M$ comparativement à 23,1 M$, une augmentation de 17% ou 19% en monnaie constante . Les revenus totaux étaient de 29,1 M$, comparativement à 25,5 M$ une augmentation de 14% ou 16% en monnaie constante (2 ) .

. La portion courante des obligations de prestation résiduelle des abonnements SaaS ( 1) était de

95,3 M$ au 31 mars 2023, soit une augmentation de 18% comparativement à 80,6 M$ au

31 mars 2023.

était de 95,3 M$ au 31 mars 2023, soit une augmentation de 18% comparativement à 80,6 M$ au 31 mars 2023. Le pourcentage de marge brute était de 77%, une augmentation de 4%. Le pourcentage de marge brute de produits était de 81%, une augmentation de 2%. Le pourcentage de marge brute ajustée ( 2 ) était de 78%, une augmentation de 2%. Le pourcentage de marge brute de produits ajustée ( 2 ) était de 82%, en augmentation de 1%.

était de 78%, une augmentation de 2%. Le pourcentage de marge brute de produits ajustée était de 82%, en augmentation de 1%. La perte d'exploitation était de 8,8 M$, une amélioration significative par rapport à 19,4 M$ et la perte d'exploitation ajustée ( 3 ) de 4,3 M$, une amélioration significative par rapport à 8,6 M$ et dépassant largement les dernières perspectives financiers de 5,0 M$ à 6,0 M$.

de 4,3 M$, une amélioration significative par rapport à 8,6 M$ et dépassant largement les dernières perspectives financiers de 5,0 M$ à 6,0 M$. La perte nette était de 7,2 M$, comparativement à une perte nette de 19,4 M$.

La trésorerie et les équivalents de trésorerie étaient de 198,5 M$ au 31 mars 2023.



Faits saillants financiers pour l'exercice fiscal 2023

(Toutes les comparaisons sont relatives à l'exercice clos le 31 mars 2022, sauf indication contraire)

Les revenus tirés des abonnements SaaS ( 1) de 103,0 M$ comparativement à 77,9 M$, une augmentation de 32% ou 35% en monnaie constante (2) .

de 103,0 M$ comparativement à 77,9 M$, une augmentation de 32% ou 35% en monnaie constante . Les revenus totaux étaient de 112,0 M$, comparativement à 86,5 M$, une augmentation de 30% ou 32% en monnaie constante (2) .

. Le pourcentage de marge brute était de 76%, une augmentation de 1%. Le pourcentage de marge brute de produits était de 81%, une augmentation de 1%. Le pourcentage de marge brute ajustée ( 2) était de 77%, en ligne avec la période précédente Le pourcentage de marge brute de produits ajustée (2) était de 82%, en augmentation de 1%.

était de 77%, en ligne avec la période précédente Le pourcentage de marge brute de produits ajustée était de 82%, en augmentation de 1%. La perte d'exploitation était de 44,4 M$, une amélioration significative par rapport à 57,3 M$ et la perte d'exploitation ajustée ( 3) de 20,2 M$, une amélioration significative par rapport à 28,1 M$

de 20,2 M$, une amélioration significative par rapport à 28,1 M$ La perte nette était de 39,7 M$, comparativement à un bénéfice net de 418,3 M$. Le bénéfice net lors de la période comparable a été impacté par un gain hors trésorerie de 299,4 M$ et un recouvrement d'impôts afférents de 189,0 M$. Ces deux éléments étaient liés à nos actions privilégiées qui ont été converties en actions à droit de vote multiple immédiatement avant la conclusion de notre premier appel public à l'épargne en novembre 2021.

Les fluctuations des taux de changes ont eu un effet favorable sur les revenus tirés des abonnement SaaS(1) et les revenus totaux. Le tableau de rapprochement inclue en annexe met en évidence l'impact du taux de change sur les revenus tirés des abonnements SaaS et les revenus totaux pour les trois mois et l'exercice clos le 31 mars 2023.

Faits saillants opérationnels pour le quatrième trimestre de l'année fiscale 2023

Au 31 mars 2023, notre taux d'expansion net ( 1) s'est élevé à 110%.

s'est élevé à 110%. Au 31 mars 2023, nous comptions plus de 650 clients avec abonnement SaaS.

Annonce de la Génération de Réponses Pertinentes de Coveo qui combine les grands modèles de langage (LLM) avec les capacités d'indexation unifiée et sécurisée de la société. Coveo, avec plus d'une décennie d'expérience dans le domaine de l'IA, est bien positionné pour aider à rendre les LLM et leurs technologies associées prêts pour l'utilisation en entreprise. La solution de Génération de Réponses Pertinentes de Coveo priorise la sécurité, la confidentialité, le contenu en temps réel, les liens vers les sources de vérité, la pertinence et la factualité. La version bêta devrait être disponible pour les clients ayant des cas d'utilisation en libre-service à partir de cet été.

La plateforme de recherche et de recommandations propulsée par l'IA pour SAP® Commerce Cloud de Coveo, est désormais une « SAP Endorsed App ». Ce partenariat élargie l'offre de SAP Commerce Cloud lui assurant un positionnement concurrentiel important tout en stimulant la croissance avec ses clients existants avec des solutions infonuagiques. Coveo s'associe à SAP afin de promouvoir conjointement sa plateforme et fournir des fonctionnalités modernes qui répondent aux besoins des clients B2B et B2C sur le plan du marchandisage ainsi que de la recherche et de la recommandation personnalisée grâce à l'IA. Ces campagnes optimisées et ces expériences d'achats personnalisées contribueront à augmenter les revenus générés à chaque visite, à diminuer les coûts de vente et à accroître la rentabilité pour les détaillants, les marques, les fabricants et les distributeurs.

Introduction de la Plateforme de marchandisage de Coveo, qui marque l'aboutissement de l'acquisition, en octobre 2021, de Qubit par la Société. Cette solution offre la première gamme complète d'outils conçue pour les marchandiseurs. Les améliorations récentes incluent : un nouvel éditeur visuel pour la gestion des listes de produits; une stratégie de recommandation étendue et des critères modifiables permettant de déterminer la popularité des produits et d'identifier les nouveautés; des schémas personnalisés pour contrôler l'apparence des recommandations et des badges; des recommandations enrichies informant sur les variantes directement dans le carrousel de recommandation pour améliorer la découvrabilité et les conversions des produits.

Introduction de plusieurs fonctionnalités avancées utilisant les toutes dernières améliorations au niveau de l'IA et de l'interface utilisateur et se concentrant sur leur application à grande échelle. Ces fonctionnalités s'intègrent dans un environnement à mode sans affichage (headless) et à toutes les technologies. Nous avons également développé des fonctionnalités sans code ou avec peu de code mis à la portée de tous pour aider les équipes à innover rapidement. Des exemples de ces fonctionnalités incluent des rapports qui offrent une vue sur la qualité des données (« Data Health Dashboards ») et une interface qui donne un aperçu aux utilisateurs de la fiabilité des métadonnées (« Enhanced Metadata Insights ») qui permettent aux équipes d'implantation d'augmenter la couverture et la qualité globales des données, ce qui conduit à une meilleure précision des résultats pour les utilisateurs finaux.

Pour la deuxième année consécutive, Coveo figure parmi les champions du rapport Enterprise Search Data Quadrant de SoftwareReviews en y apparaissant dans l'édition de 2023. Ce rapport est basé sur le retour d'information d'utilisateurs et il fournit une évaluation complète et impartiale des produits les plus populaires sur le marché de la recherche en entreprise. Coveo se hisse en tête du classement grâce à une note de satisfaction combinée de 8,9, décrochant ainsi la première place du rapport.

Annonce que Jean Lavigueur, ancien Chef de la direction financière et secrétaire général de Coveo, a pris sa retraite le 1er mai 2023 après 17 années distinguées, et a été remplacé par Brandon Nussey, un cadre chevronné au niveau des finances et des opérations possédant une vaste expérience dans le secteur SaaS. M. Lavigueur est demeuré au sein de la Société à titre de conseiller senior afin de continuer à assurer une transition en douceur.



Perspectives financières

Coveo anticipe des revenus tirés des abonnements SaaS(1), des revenus totaux et une perte d'exploitation ajustée(3) dans les fourchettes prévues ci-dessous :

T1 de l'exercice 2024 Exercice 2024 Revenus tirés des abonnements SaaS(1) 27,9 M$ ? 28,4 M$ 118,0 M$ ? 120,0 M$ Total des revenus 29,9 M$ ? 30,4 M$ 127,0M$ ? 129,0 M$ Perte d'exploitation ajustée(3) 4,0 M$ ? 5,0 M$ 13,0 M$ ? 15,0 M$

Coveo s'attend actuellement à atteindre des flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation positifs au cours de l'exercice fiscal 2025, alors qu'elle exécute son plan de croissance tout en continuant d'améliorer son efficacité.

Ces fourchettes indicatives, y compris le calendrier pour atteindre des flux de trésoreries provenant des activités d'exploitation positifs, sont basées sur plusieurs hypothèses, dont les suivantes, en plus de celles énoncées dans la section « Information prospective » ci-dessous :

Atteindre les niveaux attendus de ventes d'abonnements SaaS à de nouveaux clients ainsi qu'aux clients existants, incluant le moment de ces ventes, ainsi que les niveaux attendus de renouvellements d'abonnements SaaS avec les clients existants.

Atteindre les niveaux attendus des services d'implémentation et d'autres sources de revenus des services professionnels.

Maintenir les niveaux prévus de marge d'exploitation représentés par nos mesures de marge brute ajustée ( 3) et nos mesures de pourcentage de marge brute ajustée (2) .

et nos mesures de pourcentage de marge brute ajustée . Atteinte d'une performance financière attendue telle que mesurée par nos mesures des charges d'exploitation ajustées ( 3) et nos mesures du pourcentage des charges d'exploitation ajustées (2) .

et nos mesures du pourcentage des charges d'exploitation ajustées . Stabilisation des turbulences en cours, incluant celles liées aux facteurs économiques et géopolitiques, affectant les cycles de ventes, les prix et la capacité à générer de nouvelles ventes.

Notre capacité à attirer et à retenir notre personnel clé nécessaire à la réalisation de nos plans.

Maintien des taux de change, des taux d'inflation, des taux d'intérêts, du niveau de dépenses des clients et d'autres conditions macroéconomiques.

Nos perspectives financières ne tiennent pas compte de l'incidence des acquisitions pouvant être annoncées ou conclues de temps à autre.

Ces énoncés sont de l'information prospective et les résultats peuvent grandement différer. Les perspectives de Coveo représentent également des « perspectives financières » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables et sont présentées afin d'aider le lecteur à comprendre la performance financière de la Société et à évaluer les progrès vers l'atteinte des objectifs de la direction, et le lecteur est avisé que ces perspectives pourraient ne pas convenir à d'autres fins. Veuillez-vous référer à la rubrique « Information prospective » ci-dessous pour de l'information supplémentaire sur les facteurs pouvant mener à des résultats financiers matériellement différents des perspectives financières fournies ci-dessus.

(1) Les revenus tirés des abonnements SaaS, la portion courante des obligations de prestation résiduelles des abonnements SaaS et le taux d'expansion net sont des indicateurs de performance clés de Coveo. Veuillez vous référer à la section « Indicateurs de performance clés » ci-dessous. (2) Le pourcentage de marge brute ajustée, le pourcentage de marge brute de produit ajustée, les taux de croissance des revenus tirés des abonnements SaaS en monnaie courante et les revenus totaux en monnaie courante sont des ratios non conformes aux IFRS. Veuillez vous référer à la rubrique « Mesures et ratios financiers non conformes aux IFRS » ci-dessous et aux tables de réconciliation dans ce communiqué. (3) La perte d'exploitation ajustée, la marge brute ajustée et les charges d'exploitation ajustées sont des mesures non conformes aux IFRS. Veuillez-vous référer à la rubrique « Mesures et ratios financiers non conformes aux IFRS » ci-dessous et aux tables de réconciliation dans ce communiqué.

Lancement d'une offre publique de rachat importante

La Société a annoncé aujourd'hui le lancement d'une offre publique de rachat importante (l'« offre publique de rachat importante ») aux termes de laquelle la Société offrira de racheter aux fins d'annulation jusqu'à 40 M$ CA de ses actions à droit de vote subalterne (les « actions à droit de vote subalterne »). Les porteurs d'actions à droit de vote multiple de la Société (les « actions à droit de vote multiple ») auront le droit de déposer les actions à droit de vote subalterne sous-jacentes à leurs actions à droit de vote multiple dans le cadre de l'offre publique de rachat importante. La Société a également annoncé que sous réserve des conditions du marché et d'autres conditions ainsi que des approbations réglementaires, après la réalisation de l'offre publique de rachat importante, elle a l'intention de faire une demande à la Bourse de Toronto en vue de lancer une offre publique de rachat dans le cours normal des activités (l'« offre publique de rachat »). D'autres détails sur l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités suivront en temps opportun.

L'offre publique de rachat importante sera effectuée au moyen d'une procédure d'adjudication à la hollandaise modifiée. Les porteurs d'actions à droit de vote subalterne et d'actions à droit de vote multiple qui souhaitent déposer leurs actions en réponse à l'offre publique de rachat importante pourront le faire i) au moyen d'un dépôt aux enchères en précisant le nombre d'actions à droit de vote subalterne déposées à un prix d'au moins 7,00 $ CA et d'au plus 8,50 $ CA l'action à droit de vote subalterne, en multiples de 0,10 $ CA par action à droit de vote subalterne; ou ii) au moyen d'un dépôt au prix de rachat sans fixer le prix par action à droit de vote subalterne, mais en convenant plutôt de faire racheter un nombre d'actions à droit de vote subalterne au prix de rachat qui sera établi aux termes des dépôts aux enchères. Les actionnaires qui déposent valablement des actions à droit de vote subalterne ou des actions à droit de vote multiple sans indiquer la méthode selon laquelle ils déposent ces actions seront réputés avoir effectué un dépôt au prix de rachat. L'offre publique de rachat importante ne permet pas aux actionnaires de déposer leurs actions à droit de vote subalterne dans le cadre de dépôts proportionnels. Les actions à droit de vote multiple prises en livraison par la Société seront converties en actions à droit de vote subalterne à raison de une pour une immédiatement avant la prise de livraison. Toutes les actions à droit de vote subalterne rachetées par la Société aux termes de l'offre publique de rachat importante seront annulées.

Le conseil d'administration de Coveo est d'avis que l'offre publique de rachat importante est dans l'intérêt de la Société et de ses actionnaires, compte tenu, entre autres, de son important niveau de liquidités, des attentes quant à l'atteinte de flux de trésorerie d'exploitation positifs et du cours actuel des actions à droit de vote subalterne, qui, de l'avis du conseil, ne reflète pas actuellement la valeur fondamentale de la Société. La Société a l'intention de financer l'offre publique de rachat importante avec l'encaisse.

La fourchette de prix offerte pour les actions à droit de vote subalterne aux termes de l'offre publique de rachat importante représente une prime de 4,6 % à 27,1 % par rapport au cours de clôture des actions à droit de vote subalterne à la TSX le 29 mai 2023. Au cours de la période de 180 jours close le lundi 29 mai 2023, le cours de clôture des actions à droit de vote subalterne à la TSX a fluctué à l'intérieur d'une fourchette allant de 6,10 $ CA à 9,25 $ CA.

L'offre publique de rachat importante sera facultative pour tous les actionnaires, qui peuvent choisir de participer ou non, le nombre d'actions à droit de vote subalterne ou d'actions à droit de vote multiple à déposer et, dans le cas de dépôts aux enchères, le prix du dépôt dans la fourchette précisée. Tout actionnaire qui ne dépose pas ses actions à droit de vote subalterne ou ses actions à droit de vote multiple (ou dont les actions ne sont pas rachetées aux termes de l'offre publique de rachat importante) réalisera une augmentation proportionnelle de sa participation en actions dans la Société, dans la mesure où des actions à droit de vote subalterne sont rachetées aux termes de l'offre publique de rachat importante.

Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q), qui, selon l'information disponible publiquement, a la propriété véritable de 903 333 actions à droit de vote subalterne et 13 646 624 actions à droit de vote multiple, ce qui représente environ 13,8 % de la totalité des actions à droit de vote subalterne et des actions à droit de vote multiple émises et en circulation en date du 29 mai 2023, a informé Coveo de son intention de déposer des actions à droit de vote subalterne (mais aucune action à droit de vote multiple) qu'elle détient en propriété dont le prix et le nombre seront déterminés avant l'expiration de l'offre publique de rachat importante. En date du 29 mai 2023, la Société comptait 54 163 351 actions à droit de vote subalterne et 51 522 578 actions à droit de vote multiple émises et en circulation.

Le prix de rachat définitif à payer par Coveo pour chaque action à droit de vote subalterne et action à droit de vote multiple valablement déposée sera déterminé à l'expiration de l'offre publique de rachat importante en fonction du nombre d'actions à droit de vote subalterne et d'actions à droit de vote multiple valablement déposées aux termes de dépôts aux enchères et de dépôts au prix de rachat, et des prix précisés par les actionnaires qui effectuent des dépôts aux enchères. En conséquence, les actionnaires de Coveo qui déposent leurs actions à droit de vote subalterne et/ou leurs actions à droit de vote multiple fixeront le prix de rachat dans le cadre de l'offre publique de rachat importante. Le prix de rachat correspondra au prix le plus bas (qui ne sera pas supérieur à 8,50 $ CA par action à droit de vote subalterne ni inférieur à 7,00 $ CA par action à droit de vote subalterne) qui permet à Coveo de racheter des actions à droit de vote subalterne jusqu'à concurrence du montant maximum disponible pour les dépôts aux enchères et les dépôts au prix de rachat, déterminé conformément aux modalités de l'offre publique de rachat importante. Les actions à droit de vote subalterne et les actions à droit de vote multiple valablement déposées à un prix égal ou inférieur au prix de rachat, comme celui-ci est définitivement fixé par Coveo, seront rachetées à ce prix de rachat. Les actions à droit de vote subalterne qui n'ont pas fait l'objet d'une prise de livraison dans le cadre de l'offre publique de rachat importante, y compris les actions à droit de vote subalterne et les actions à droit de vote multiple déposées dans le cadre de dépôts aux enchères à des prix supérieurs au prix de rachat, seront retournées aux actionnaires. Si le prix de rachat total des actions à droit de vote subalterne et des actions à droit de vote multiple valablement déposées par voie de dépôts aux enchères et de dépôts au prix de rachat est supérieur au montant disponible pour les dépôts aux enchères et les dépôts au prix de rachat, Coveo rachètera les actions à droit de vote subalterne et les actions à droit de vote multiple auprès des porteurs d'actions ayant effectué des dépôts aux enchères valables ou ayant déposé leurs actions à un prix égal ou inférieur au prix de rachat, comme celui-ci est définitivement fixé par Coveo, au prorata. Les porteurs de « lots irréguliers » (porteurs de moins de 100 actions à droit de vote subalterne) ne seront pas assujettis à la réduction proportionnelle.

Coveo déposera plus tard aujourd'hui sous son profil sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com une offre de rachat officielle, une note d'information relative à l'offre publique de rachat, une lettre d'envoi, un avis de livraison garantie et d'autres documents connexes (collectivement, les « documents relatifs à l'offre »), lesquels documents relatifs à l'offre renferment collectivement les modalités et conditions de l'offre publique de rachat importante, les instructions de dépôt des actions à droit de vote subalterne et/ou des actions à droit de vote multiple et les facteurs pris en compte par Coveo et son conseil d'administration pour prendre sa décision d'approuver et de lancer l'offre publique de rachat importante, entre autres. Coveo prévoit actuellement poster les documents relatifs à l'offre aux actionnaires inscrits et aux titulaires d'options de Coveo le 2 juin 2023 et, à cet égard, elle prévoit que l'offre publique de rachat importante commencera officiellement à cette date et sera réalisée d'ici la mi-juillet 2023 (à moins que l'offre publique de rachat importante ne soit par ailleurs retirée, prolongée ou modifiée).

L'offre publique de rachat importante ne sera pas conditionnelle au dépôt d'un nombre minimal d'actions à droit de vote subalterne et sera assujettie aux conditions habituelles pour les opérations de cette nature. Elle sera cependant assujettie à d'autres conditions décrites dans les documents relatifs à l'offre et Coveo se réserve le droit, sous réserve des lois applicables, de retirer, prolonger ou modifier l'offre publique de rachat importante si, en tout temps avant le règlement d'actions déposées, certains faits se produisent.

La Société a retenu les services de BMO Marchés des capitaux en tant que conseiller financier et courtier-gérant dans le cadre de l'offre publique de rachat importante et de Compagnie Trust TSX (Canada) en tant que dépositaire dans le cadre de l'offre publique de rachat importante.

Le conseil d'administration de Coveo a approuvé le lancement de l'offre publique de rachat importante, sa taille et la fourchette du prix d'achat des actions à droit de vote subalterne. Cependant, la Société, son conseil d'administration, le courtier-gérant ou le dépositaire ne font aucune recommandation aux actionnaires quant à savoir s'il convient de déposer une partie ou la totalité de leurs actions à droit de vote subalterne ou de leurs actions à droit de vote multiple en réponse à l'offre publique de rachat importante ou de s'abstenir de le faire. Les actionnaires sont priés d'évaluer attentivement tous les renseignements qui figurent dans les documents relatifs à l'offre et de consulter leurs propres conseillers financiers, juridiques, en placement, en comptabilité et en fiscalité avant de déposer leurs actions à droit de vote subalterne ou leurs actions à droit de vote multiple en réponse à l'offre publique de rachat importante et de décider, le cas échéant, du nombre d'actions à déposer et à quel prix.

Le présent communiqué de presse est diffusé à titre informatif seulement et ne constitue pas une offre d'achat ni la sollicitation d'une offre de vente d'actions de la Société. L'offre publique de rachat importante dont il est question dans le présent communiqué de presse n'a pas encore été lancée. La sollicitation et l'offre de rachat des actions à droit de vote subalterne se feront uniquement aux termes des documents relatifs à l'offre, qui contiennent tous les renseignements sur l'offre publique de rachat importante et seront déposés auprès des autorités de réglementation en valeurs mobilières au Canada plus tard aujourd'hui. Comme il a été mentionné précédemment, les documents relatifs à l'offre devraient être postés aux actionnaires inscrits et aux titulaires d'options de la Société le 2 juin 2023.

Toute question ou demande de renseignement peut être adressée à Compagnie Trust TSX (Canada), en qualité de dépositaire de l'offre publique de rachat importante, au 1 800 387-0825 (sans frais en Amérique du Nord) ou au 416 682-3860, ou à l'adresse [email protected], ou à BMO Marchés des capitaux, en tant que courtier-gérant dans le cadre de l'offre publique de rachat importante, à l'adresse [email protected].

Coveo tiendra une conférence téléphonique aujourd'hui à 17 :00 heure de l'Est afin de discuter des résultats financiers pour le quatrième trimestre de l'année fiscale 2023. L'appel sera mené par Louis Têtu, Président du conseil et d'autres membres de son équipe de direction.

Numéro d'appel : https ://emportal.ink/3KfNQk2

Utilisez le lien ci-dessus pour rejoindre la conférence téléphonique sans l'aide de l'opérateur. Si vous préférez avoir l'assistance d'un opérateur, veuillez composer le : 1-888-664-6392 Webdiffusion en direct : https ://app.webinar.net/yDZVX81L5Yp Rediffusion : ir.coveo.com/fr dans la section « Nouvelles et événements »

Mesures et ratios financiers non conformes aux IFRS

Les états financiers consolidés intermédiaires résumés non-audités de Coveo ont été établis conformément aux IFRS publiés par l'International Accounting Standards Board. Dans le présent communiqué de presse, il est fait référence à des mesures et ratios financiers non conforme aux IFRS, à savoir la (i) perte d'exploitation ajustée; (ii) la marge brute ajustée, la marge brute des produits ajustée et la marge brute des services professionnels ajustés (collectivement référé comme étant nos « mesures de marge brute ajustée »; (iii) le pourcentage de marge brute ajustée, le pourcentage de marge brute des produits ajustée et le pourcentage de marge brute des services professionnels ajustés (collectivement référé comme étant nos « mesures de pourcentage de marge brute ajustée »; (iv) les frais de vente et de commercialisation ajustés, les frais de recherche et de développement de produits ajustés et les frais généraux et administratifs ajustés (collectivement référé comme étant nos « mesures des charges d'exploitation ajustées »; et (v) le pourcentage des frais de vente et de commercialisation ajustés, le pourcentage des frais de recherche et développement de produits ajustés et le pourcentage des frais généraux et administratifs ajustés (collectivement référé comme étant nos « mesures du pourcentage des charges d'exploitation ajustées »); (vi) le taux de croissance des revenus tirés des abonnements SaaS en monnaie courante; (vii) le taux de croissances des revenus totaux en monnaie courante; (viii) les revenus tirés des abonnement SaaS en monnaie courante; et (ix) les revenus totaux en monnaie courante (collectivement, avec les mesures énoncées aux points (vi), (vii) et (vii) de ce qui précède, les « Mesures et ratios en monnaie courante ») . Les mesures et ratios financiers non conformes aux IFRS ne sont pas des mesures reconnues en vertu des IFRS et n'ont pas de signification normalisée prescrite par les IFRS. Il est peu probable que ces mesures soient comparables à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés. Les mesures et ratios financiers non conformes aux IFRS sont plutôt présentés à titre d'information supplémentaires pour compléter les états financiers en permettant une meilleure compréhension de nos résultats d'exploitation du point de vue de la direction.

Ces mesures et ratios ne doivent donc pas être pris en considération isolément ni être considérés comme pouvant remplacer, aux fins d'analyse, l'information financière de la société établie conformément aux IFRS. La perte d'exploitation ajustée, les mesures de marge brute ajustée, les mesures de pourcentage de marge brute ajustée, les mesures des charges d'exploitation ajustées, les mesures du pourcentage des charges d'exploitation ajustées et les mesures et ratios en monnaie courante sont présentées afin de fournir aux investisseurs une mesure supplémentaire permettant d'évaluer le rendement d'exploitation de la société et permettent donc de ressortir des tendances des principales activités de Coveo que les mesures conformes aux IFRS seules ne permettraient pas nécessairement de faire ressortir. La direction de la société croit également que les analystes financiers, les investisseurs et les autres parties intéressées ont fréquemment recours aux mesures et ratios non conformes aux IFRS pour évaluer les émetteurs. La direction de Coveo utilise et entend utiliser également des mesures et ratios non conformes aux IFRS afin de faciliter les comparaisons de rendement d'une période à l'autre, et de préparer les budgets d'exploitation et prévisions annuels.

Se reporter à la rubrique « Mesures et ratios financiers non conformes aux IFRS et réconciliation des mesures et des ratios financiers non conformes aux IFRS » de notre dernier rapport de gestion, lequel est disponible sur le profil de la société sur SEDAR au www.sedar.com, pour une description de ces mesures, autres que les mesures et ratios en monnaie courante qui sont définis directement ci-dessus. Voir les tableaux d'information financière ci-dessous pour une réconciliation entre (i) la perte d'exploitation ajustée et la perte d'exploitation; (ii) la marge brute ajustée et la marge brute; (iii) la marge brute des produits ajustée et la marge brute des produits; (iv) la marge brute des services professionnels ajustée et la marge brute des services professionnels; (v) les frais de vente et de commercialisation ajustés et les frais de vente et de commercialisation; (vi) les frais de recherche et de développement de produits ajustés et les frais de recherche et de développement de produits; (vii) les frais généraux et administratifs ajustés et les frais généraux et administratifs; (viii) les revenus tirés des abonnements SaaS en monnaie courante au revenus tirés des abonnements SaaS, (ix) les revenus totaux en monnaie courante aux revenus totaux, (x) au taux de croissance des revenus tirés des abonnements SaaS en monnaie courante au taux de croissance des revenus tirés des abonnements SaaS, et (xi) du taux de croissance des revenus totaux en monnaie courante aux taux de croissance des revenus totaux.

Indicateurs de performance clés

Ce communiqué de presse fait référence aux « Revenus tirés des abonnements SaaS », à la « portion courante des obligations de prestation résiduelles des abonnements SaaS » et au « taux d'expansion net », qui sont des mesures d'exploitation utilisés dans notre industrie. Nous surveillons les indicateurs de performance clés ci-après pour nous aider à évaluer nos activités, à mesurer notre performance, à cerner les tendances, à élaborer des plans d'affaires et à prendre des décisions stratégiques. Ces indicateurs de performance clés fournissent aux investisseurs des mesures supplémentaires de notre rendement d'exploitation et permettent ainsi de dégager les tendances relatives à nos principales activités que seules, les mesures conformes aux IFRS ne permettraient pas nécessairement de mettre en évidence. Nous pensons également que les analystes en valeurs mobilières, les investisseurs et les autres parties prenantes utilisent fréquemment des paramètres du secteur dans l'évaluation des émetteurs. Nos indicateurs de performance clés pourraient être calculés d'une manière différente des indicateurs de performance clés similaires utilisés par d'autres sociétés.

Les « revenus tirés des abonnements SaaS » désigne les revenus tirés des abonnements SaaS de Coveo, tels qu'ils sont présentés dans nos états financiers conformément aux IFRS.

La « portion courante des obligations de prestation résiduelles des abonnements SaaS » représente un indicateur des revenus futurs prévus aux termes de contrats qui n'ont pas encore été comptabilisés à titre de revenus, mais qui devraient l'être au cours des 12 prochains mois, tels que présentés dans nos états financiers conformément aux IFRS, telle qu'elle est présentée dans nos états financiers conformément aux IFRS.

Le « taux d'expansion net » est calculé en considérant une cohorte de clients à la fin de la période de 12 mois précédant la fin de la période sélectionnée, et en divisant la valeur annualisée des contrats SaaS (tel que définie ci-dessous) attribuable à cette cohorte à la fin de la période considérée sélectionnée par la valeur annualisée des contrats SaaS attribuable à cette cohorte au début de la période de 12 mois précédant la fin de la période sélectionnée. Exprimé en pourcentage, le ratio (i) exclut la valeur annualisée des contrats SaaS des nouveaux clients ajoutés au cours des 12 mois précédant la fin de la période sélectionnée; (ii) inclut l'accroissement de la valeur annualisée des contrats SaaS provenant des ventes faites à la cohorte au cours des 12 mois précédant la fin de la période sélectionnée; (iii) est présenté après déduction de la valeur annualisée des contrats SaaS des clients dont les abonnements ont pris fin ou pour lesquels les services ont diminué au cours des 12 mois précédant la fin de la période sélectionnée; et (iv) inclut les clients qui sont passés de licences autogérées et de services de maintenance à des abonnements SaaS au cours des 12 mois précédant la fin de la période sélectionnée.

La « valeur annualisée des contrats SaaS » désigne la valeur annualisée des contrats SaaS des engagements d'un client calculée sur la base des conditions des abonnements de ce client et représente le montant de l'abonnement annualisé engagé à la date de mesure.

Veuillez également vous reporter à la section « Indicateurs de performance clés » de notre dernier rapport de gestion qui est disponible sous notre profil dans SEDAR à www.sedar.com pour plus de détails sur les indicateurs de performance clés mentionnés ci-haut.

Information prospective

Le présent communiqué de presse contient de I' « information prospective » et des « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, incluant les perspectives financières données sur les revenus tirés des abonnements SaaS, le total des revenus et la perte d'exploitation ajustée pour les périodes de trois mois se terminant le 30 juin 2023 et les douze mois se terminant le 31 mars 2024, et les attentes et le calendrier pour atteindre des flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation positifs, le lancement par Coveo d'une offre publique de rachat importante et ses modalités et conditions (y compris la valeur maximale en dollars des actions à droit de vote subalterne que la Société peut acheter dans le cadre de l'offre, la fourchette de prix pour le rachat des actions à droit de vote subalterne par Coveo via l'offre publique de rachat importante, le moment du dépôt des documents d'offre, et le moment du début formel et de la réalisation de l'offre), et l'intention de Coveo de présenter une demande à la Bourse de Toronto pour lancer une OPRCN (y compris le moment de la demande et le lancement de celle-ci) (ensemble, l'« information prospective »). Cette information prospective se reconnait à l'emploi de verbes ou d'expressions comme « pouvoir», « devoir », « atteindre », « survenir », « prévoir », « avoir l'intention de », « estimer », « anticiper », « projeter », « planifier », « croire »,« continuer », « cibler », « occasion », « stratégie », « prévu au calendrier », « perspective », « prévision », « projection » ou « éventualité », y compris leur forme négative et autres expressions semblables, ou à l'emploi de verbes au futur, y compris les renvois à des hypothèses, bien que toute information prospective ne comprend pas nécessairement ces termes ou ces expressions. Au surplus, les déclarations faisant état d'attentes, d'intentions, de projections ou d'autres faits ou circonstances à venir contiennent de l'information prospective. Les déclarations qui contiennent de l'information prospective ne portent pas sur des fait' passés, mais représentent plutôt les attentes, les estimations et les projections de la direction concernant des évènements ou circonstances à venir.

Les perspectives de Coveo à l'égard des revenus tirés des abonnements SaaS, le total des revenus et la perte d'exploitation ajustée constituent également des « perspectives financières » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables et sont présentées pour aider le lecteur à comprendre la performance financière de la société et à évaluer les progrès vers l'atteinte des objectifs de la direction. L'utilisation de cette information à toute autre fin pourrait ne pas convenir aux besoins du lecteur. Veuillez-vous reporter à la section « perspectives financières » ci-dessus pour plus d'informations.

L'information prospectives est nécessairement basée sur un certain nombre d'opinions, d'estimations et d'hypothèses (y compris ceux discutés sous « perspectives financières » ci-dessus et ceux discutés immédiatement ci-dessous) que nous avons considérées comme appropriées et raisonnables à la date à laquelle ces déclarations sont faites. Bien que les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse soient basées sur ce que nous croyons être des hypothèses raisonnables, les résultats réels peuvent différer de l'informations prospective contenue dans le présent communiqué de presse. Certaines hypothèses formulées lors de la préparation des informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse incluent, sans s'y restreindre (et en addition de ceux discuté à la section « perspectives financières » ci-dessus) : notre capacité à tirer profit des opportunités de croissance et à mettre en oeuvre notre stratégie de croissance; notre capacité à attirer de nouveaux clients, tant à l'échelle nationale qu'internationale; le succès de nos efforts pour étendre notre portefeuille de produits et notre présence sur le marché; notre capacité à maintenir des relations stratégiques fructueuses avec des partenaires et autres tiers; les hypothèses relatives à nos besoins en capitaux futurs; les hypothèses relatives à la liquidité disponible aux termes de notre facilité de crédit renouvelable; l'exactitude de nos estimations quant à nos opportunités de marché, nos prévisions de croissance et les attentes et le calendrier concernant l'atteinte des flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation positifs; notre succès à identifier et évaluer, ainsi qu'à financer et intégrer les acquisitions, partenariats ou coentreprises, notre capacité à mettre en oeuvre nos plans d'expansion, l'influence notable de nos principaux actionnaires et les impacts futurs de la pandémie de COVID-19. De plus, l'information prospective est sujette à des risques et des incertitudes connus et inconnus, et d'autres facteurs, dont plusieurs échappent à notre contrôle, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le niveau d'activité réel, le rendement réel ou les réalisations réelles diffèrent de façon importante de ceux qui sont divulgués, de façon expresse ou implicite, dans cette information prospective. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y restreindre, les incertitudes liées au contexte macro-économique et les risques et incertitudes présentés plus en détail à la rubrique « Facteurs de risque » dans la notice annuelle la plus récente de l'entreprise disponible sous notre profil SEDAR à www.sedar.com. Rien ne garantit que ces informations prospectives se révèleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de manière importante de ceux anticipés dans ces informations. Par conséquent, les investisseurs ne devraient pas se fier indûment à ces informations prospectives qui ne sont valables qu'au moment de leur formulation.

De plus, nous exerçons nos activités dans un environnement très compétitif et dynamique. Bien que nous ayons tenté d'identifier les facteurs de risque importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de manière importante de ceux indiqués dans l'information prospective, d'autres facteurs de risque que nous ignorons ou que nous ne jugeons pas importants pour l'instant pourraient faire en sorte que les résultats réels ou les évènements futurs diffèrent considérablement de ceux présentés dans l'information prospective.

Vous ne devez pas vous fier à cette information prospective, car les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux envisagés par celle-ci en raison de ces risques et incertitudes. Des informations supplémentaires seront également présentées dans d'autres documents déposés publiquement et disponible sur le profil de la société sur SEDAR au www.sedar.com de temps à autre. Les informations prospectives faites dans ce communiqué de presse ne concernent que des événements ou des informations à la date du présent document et sont expressément qualifiés dans leur intégralité par cette mise en garde. Sauf si la loi l'exige, nous n'assumons aucune obligation de mettre à jour ou de réviser l'informations prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, après la date à laquelle les déclarations sont faites ou pour refléter l'occurrence d'événements imprévus.

À propos de Coveo

Nous croyons que l'IA est un impératif concurrentiel pour offrir des expériences numériques agréable et pertinente que les gens s'attendent, tout en maximisant la rentabilité. Coveo accélère l'utilisation des plateformes d'IA dans les entreprises, en les aidant à personnaliser et à tirer profit de chaque expérience à grande échelle.

La plateforme Coveo Relevance Cloud est une plateforme alimentée par l'IA, leader sur le marché, qui améliore l'intelligence de recherche, de recommandation, de personnalisation et de marchandisage à l'intérieur des expériences numériques dans le commerce, le service aux clients, les sites Web et les applications en milieu de travail. La plateforme de Coveo inclue des analytiques et des capacités de test de modèles d'IA et peut s'intégrer dans presque n'importe quelle expérience digitale d'un usager délivrée par une grande entreprise. Notre plateforme, à mode sans affichage (headless), basé sur l'API, est nativement infonuagique et multientité.

Coveo a été un pionnier dans l'application de l'IA au sein des entreprises. Notre fonctionnalité de Génération de Réponses Pertinentes de Coveo qui recoure à l'utilisation des LLM dans la plateforme de Coveo pour alimenter l'IA générative avec un index commun unifié et sécurisé et un contenu en temps réel, aide à favoriser la pertinence à grande échelle, une actualité cohérente, des sources de vérité sécurisées sur tous les canaux et permet de résoudre spécifiquement les principaux défis rencontrés avec d'autres plateformes d'IA génératives pour l'entreprise.

Nous aidons des centaines de grandes marques mondiales à créer une valeur financière tangible. Nous croyons que notre plateforme se différencie par son IA appliquées sophistiquée, conçue pour offrir des expériences numériques sur mesures hautement pertinentes qui génèrent des résultats d'exploitations supérieurs. De plus, l'application à grande échelle de notre plateforme, son retour sur investissement rapide, sa sécurité et sa conformité de niveau supérieur et ses intégrations natives avec d'autres plateformes technologiques nous distinguent des autres. Nous sommes un partenaire Summit ISVforce de Salesforce, notre plateforme est application SAP? Endorsed et nous sommes un partenaire Adobe Accelerate Exchange.

Coveo est une marque de commerce de Coveo Solutions Inc.

États consolidés du résultat net et du résultat global

(en milliers de dollars américains, sauf les nombres d'actions et données par action, audités)

Trois mois clos les 31 mars L'exercice clos les 31 mars 2023 2022 2023 2022 $ $ $ $ Revenus Abonnements SaaS 27 099 23 071 102 960 77 853 Licences autogérées et services de maintenance - 333 912 2 375 Revenus de produits 27 099 23 404 103 872 80 228 Services professionnels 2 011 2 105 8 130 6 260 Total des revenus 29 110 25 509 112 002 86 488 Coût des revenus Produits 5 118 4 878 19 573 16 093 Services professionnels 1 646 1 957 7 101 5 363 Total du coût des revenus 6 764 6 835 26 674 21 456 Marge brute 22 346 18 674 85 328 65 032 Charges d'exploitation Frais de vente et de commercialisation 14 650 14 121 57 100 47 771 Frais de recherche et de développement de produits 8 225 10 653 35 025 30 099 Frais généraux et administratifs 6 125 9 820 29 042 36 759 Amortissement des immobilisations corporelles 597 692 2 548 2 677 Amortissement des immobilisations incorporelles 1 117 2 369 4 454 3 467 Amortissement des actifs au titre des droits d'utilisation 397 379 1 578 1 517 Total des charges d'exploitation 31 111 38 034 129 747 122 290 Perte d'exploitation (8 765 ) (19 360 ) (44 419 ) (57 258 ) Variation de la juste valeur des actions privilégiées rachetables - composante droits de conversion - - - (299 428 ) Charges financières nettes (1 709 ) (59 ) (4 613 ) 12 501 Perte (profit) de change 302 81 (279 ) 362 Bénéfice (perte) avant charge (recouvrement) d'impôt (7 358 ) (19 382 ) (39 527 ) 229 307 Charge (recouvrement) d'impôt (125 ) 3 205 (188 969 ) Bénéfice net (perte nette) (7 233 ) (19 385 ) (39 732 ) 418 276 Autres éléments du résultat global Éléments pouvant être reclassés aux états du résultat net : Écart découlant de la conversion dans la monnaie de présentation 991 (2 251 ) (16 290 ) (386 ) Total du résultat global (6 241 ) (17 134 ) (56 022 ) 417 890 Bénéfice net (perte nette) par action De base (0,07 ) (0,19 ) (0,38 ) 8,23 Dilué (0,07 ) (0,19 ) (0,38 ) (0,59 ) Nombre moyen pondéré d'actions en circulation De base 105 290 956 103 591 904 104 572 190 50 811 216 Dilué 105 290 956 103 591 904 104 572 190 100 361 285

États consolidés du résultat net et du résultat global

(en milliers de dollars américains, audités)

Le tableau suivant présente les paiements fondés sur des actions et les charges connexes comptabilisées par la Société :

Trois mois clos les 31 mars Exercices clos les 31 mars 2023 2022 2023 2022 $ $ $ $ Paiements fondés sur des actions et charges connexes Coût des revenus ? produits 123 282 697 512 Coût des revenus ? services professionnels 98 262 564 468 Frais de vente et de commercialisation 993 1 746 5 438 2 899 Frais de recherche et de développement de produits 914 2 692 5 522 4 229 Frais généraux et administratifs 1 077 4 140 6 483 5 341 Total des paiements fondés sur des actions et charges connexes 3 205 9 122 18 704 13 449

Réconciliation de la perte d'exploitation ajustée à la perte d'exploitation

(en milliers de dollars américains)

Le tableau suivant rapproche la perte d'exploitation ajustée et la perte d'exploitation pour les périodes indiquées :

Trois mois clos les 31 mars Exercices clos les 31 mars 2023 2022 2023 2022 $ $ $ $ Perte d'exploitation (8 765 ) (19 360 ) (44 419 ) (57 258 ) Paiements fondés sur des actions et charges connexes1 3 205 9 122 18 704 13 449 Amortissement des immobilisations incorporelles acquises2 1 116 1 204 4 449 2 207 Rémunération liée aux acquisitions3 - 243 407 987 Charges liées aux transactions4 89 140 413 1 979 Dons de bienfaisance 44 64 209 10 544 Perte d'exploitation ajustée (4 311 ) (8 587 ) (20 237 ) (28 092 )





1 Ces charges sont relatives aux options sur actions émises, unités d'actions incessibles et aux autres attributions aux termes des régimes à base d'actions à nos employés et administrateurs ainsi que les charges sociales connexes, étant donné qu'elles sont directement attribuables aux paiements fondés sur des actions. Ces coûts sont présentés dans le coûts des revenus des produits et des services professionnels, des frais de vente et de commercialisation, des frais de recherche et de développement de produits et des frais généraux et administratifs. 2 Cette charge représente l'amortissement des immobilisations incorporelles acquises dans le cadre de l'acquisition de Qubit Digital Ltd («Qubit»). Ces coûts sont présentés dans les charges d'amortissement des immobilisations incorporelles. 3 Ces charges se rapportent à la rémunération non récurrente liée aux acquisitions. Ces coûts sont présentés dans le coûts des revenus des produits et des services professionnels, des frais de vente et de commercialisation, des frais de recherche et de développement de produits et des frais généraux et administratifs. 4 Ces charges représentent les honoraires professionnels, juridiques, de consultation, comptables, de conseil et d'autres honoraires liées à des transactions qui n'Auraient autrement pas été encourues. Ces coûts sont présentés dans les frais généraux et administratifs.





Réconciliation des mesures de marge brute ajustée et des mesures de pourcentage de marge brute ajustée

(en milliers de dollars américains)

Trois mois clos les 31 mars Exercices clos les 31 mars 2023 2022 2023 2022 $ $ $ $ Total des revenus 29 110 25 509 112 002 86 488 Marge brute 22 346 18 674 85 328 65 032 % de marge brute 77 % 73 % 76 % 75 % Plus : Paiements fondés sur des actions et charges connexes 221 544 1 261 980 Plus: Rémunération liée aux acquisitions - 84 172 247 Marge brute ajustée 22 567 19 302 86 761 66 259 % de marge brute ajustée 78 % 76 % 77 % 77 % Revenus de produits 27 099 23 404 103 872 80 228 Coûts des revenus de produits 5 118 4 878 19 573 16 093 Marge brute de produits 21 981 18 526 84 299 64 135 % de marge brute de produits 81 % 79 % 81 % 80 % Plus : Paiements fondés sur des actions et charges connexes 123 282 697 512 Plus: Rémunération liée aux acquisitions - 57 134 94 Marge brute de produits ajustée 22 104 18 865 85 130 64 741 % de marge brute de produits ajustée 82 % 81 % 82 % 81 % Revenus de services professionnels 2 011 2 105 8 130 6 260 Coûts des revenus de services professionnels 1 646 1 957 7 101 5 363 Marge brute de services professionnels 365 148 1 029 897 % de marge brute de services professionnels 18 % 7 % 13 % 14 % Plus : Paiements fondés sur des actions et charges connexes 98 262 564 468 Plus: Rémunération liée aux acquisitions - 27 38 153 Marge brute de services professionnels ajustée 463 437 1 631 1 518 % de marge brute de services professionnels ajustée 23 % 21 % 20 % 24 %

Réconciliation des mesures de charges d'exploitation ajustées et des mesures de pourcentage de charges d'exploitation ajustées

(en milliers de dollars américains)

Trois mois clos les 31 mars Exercices clos les 31 mars 2023 2022 2023 2022 $ $ $ $ Frais de vente et de commercialisation 14 650 14 121 57 100 47 771 % de frais de vente et de commercialisation 50 % 55 % 51 % 55 % Moins : Paiements fondés sur des actions et charges connexes 993 1 746 5 438 2 899 Moins : Rémunération liée aux acquisitions - 51 77 118 Frais de vente et de commercialisation ajustés 13 657 12 324 51 585 44 754 % de frais de vente et de commercialisation ajustés 47 % 48 % 46 % 52 % Frais de recherche et de développement de produits 8 225 10 653 35 025 30 099 % de frais de recherche et de développement de produits 28 % 42 % 31 % 35 % Moins : Paiements fondés sur des actions et charges connexes 914 2 692 5 522 4 229 Moins : Rémunération liée aux acquisitions - 99 143 604 Frais de recherche et de développement de produits ajustés 7 311 7 862 29 360 25 266 % de frais de recherche et de développement de produits ajustés 25 % 31 % 26 % 29 % Frais généraux et administratifs 6 125 9 820 29 042 36 759 % de frais généraux et administratifs 21 % 38 % 26 % 43 % Moins : Paiements fondés sur des actions et charges connexes 1 077 4 140 6 483 5 341 Moins : Rémunération liée aux acquisitions - 9 15 18 Moins : Charges liées aux transactions 89 140 413 1 979 Moins : Dons de bienfaisance 44 64 209 10 544 Frais généraux et administratifs ajustés 4 915 5 467 21 922 18 877 % de frais généraux et administratifs ajustés 17 % 21 % 20 % 22 %





Réconciliation des mesures et des ratios en monnaie courante

(en milliers de dollars américains)

Trois mois clos le 31 mars 2023 Exercice clos le 31 mars 2023 Revenus tirés des

abonnements SaaS(1) Revenus

totaux Revenus tirés des

abonnements SaaS(1) Revenus

totaux $ $ $ $ Revenus tirés des abonnements SaaS et les revenus totaux présentés 27 099 29 110 102 960 112 002 Incidence du taux de change sur les revenus 364 395 1 955 2 151 Revenus tirés des abonnements SaaS et revenus totaux en monnaie constante 27 463 29 505 104 915 114 153 Taux de croissance des revenus 17 % 14 % 32 % 30 % Taux de croissance des revenus en monnaie constante 19 % 16 % 35 % 32 %

Dans ce tableau, les revenus tirés des abonnements Saas et les revenus totaux en devises autres que les dollars américains sont convertis en dollars américains utilisant les taux de change de la période précédente au lieu des taux de changes actuels effectifs dans la période courante.

« Les revenus tirés des abonnements SaaS en monnaie courante » désigne les revenus tirés des abonnements SaaS de la Société tel que présenté dans nos états financiers conformément aux IFRS, ajusté de l'impact des fluctuation des taux de change. Les revenus tirés des abonnements SaaS en devises autres que les dollars américains sont convertis en dollars américains utilisant les taux de change de la période précédente au lieu des taux de changes actuels effectifs dans la période courante.

Le « Taux de croissance des revenus tirés des abonnements SaaS en monnaie courante » désigne la variation d'une année sur l'autre du revenus tirés des abonnements SaaS en monnaie constante divisé par les revenus tirés des abonnements SaaS reporté de l'exercice précédente.

« Les revenus totaux en monnaie courante » désigne les revenus tirés des abonnements SaaS de la Société tel que présenté dans nos états financiers conformément aux IFRS, ajusté de l'impact des fluctuation des taux de change. Les revenus totaux en devises autres que les dollars américains sont convertis en dollars américains utilisant les taux de change de la période précédente au lieu des taux de changes actuels effectifs dans la période courante.

Le « Taux de croissance des revenus totaux en monnaie courante » désigne la variation d'une année sur l'autre des revenus totaux en monnaie constante divisé par les revenus totaux reporté de l'exercice précédente.

Nous croyons que les mesures et les ratios en monnaie constante fournissent des indicateurs supplémentaires utiles sur les taux de croissance des revenus tirés des abonnements SaaS et des revenus totaux en éliminant l'effet des variations des taux de change d'une année à l'autre pour aider les investisseurs à mieux comprendre nos performances.

États consolidés de la situation financière

(en milliers de dollars américains, audités)

Au 31 mars

2023 Au 31 mars

2022 $ $ Actif Actifs courants Trésorerie et équivalents de trésorerie 198 452 223 072 Créances clients et autres débiteurs 24 233 25 476 Crédits d'impôt remboursables 7 142 10 443 Frais payés d'avance 8 707 5 861 238 534 264 852 Actifs non courants Coûts d'acquisition de contrats 11 148 10 858 Immobilisations corporelles 6 846 8 704 Immobilisations incorporelles 15 107 20 605 Actifs au titre des droits d'utilisation 7 645 9 255 Actifs d'impôt différé 3 896 4 616 Goodwill 25 642 26 610 Total de l'actif 308 818 345 500 Passif Passifs courants Créditeurs et charges à payer 21 435 22 910 Partie courante des revenus différés 55 260 49 879 Partie courante des obligations locatives 1 929 1 916 78 464 74 705 Passifs non courants Revenus différés - 513 Obligations locatives 8 940 11 169 Passifs d'impôt différé 2 721 3 677 Total du passif 90 285 90 064 Capitaux propres Capital-actions 868 409 859 944 Surplus d'apport 25 949 15 295 Déficit (631 988 ) (592 256 ) Cumul des autres éléments du résultat global (43 837 ) (27 547 ) Total des capitaux propres 218 533 255 436 Total du passif et des capitaux propres 308 818 345 500

Tableaux consolidés des flux de trésorerie

(en milliers de dollars américains, audités)

Exercices clos les 31 mars 2023 2022 $ $ Flux de trésorerie provenant (affectés aux) activités d'exploitation Bénéfice (perte) net (30 732 ) 418 276 Éléments sans incidence sur la trésorerie Amortissement des coûts d'acquisition de contrats 4 428 3 839 Amortissement des immobilisations corporelles 2 548 2 677 Amortissement des immobilisations incorporelles 4 454 3 467 Amortissement des actifs au titre des droits d'utilisation 1 578 1 517 Accroissement des intérêts - 11 906 Variation de la juste valeur des actions privilégiées rachetables ? composante droits de conversion - (299 428 ) Don en capital-actions - 10 379 Paiements fondés sur des actions 19 022 10 261 Intérêts sur les obligations locatives - 103 Variation de la juste valeur des placements à court terme 630 722 Variation des actifs et des passifs d'impôt différé (2 ) (189 211 ) Perte (profit) de change latent (422 ) 293 Variation des éléments hors trésorerie du fond de roulement 1 239 (10 225 ) (6 257 ) (35 424 ) Flux de trésorerie provenant (affectés aux) activités d'investissement Acquisition d'entreprise, déduction faite de la trésorerie (675 ) (37 591 ) Produit de la cession de placements à court terme - 76 351 Entrées d'immobilisations corporelles (1 585 ) (1 385 ) Entrées d'immobilisations incorporelles (5 ) (757 ) (2 265 ) 36 618 Flux de trésorerie provenant (affectés aux) activités de financement Capital-actions émis - 195 920 Frais d'émission de capital-actions - (16 299 ) Paiement à un actionnaire - (14 758 ) Produit de l'exercice d'options sur actions 1 740 848 Retenue d'impôt pour le règlement net des actions (1 643 ) - Paiements au titre des obligations locatives (2 525 ) (2 309 ) (2 428 ) 163 402 Incidence de la fluctuation des taux de change sur la trésorerie et équivalents de trésorerie (13 670 ) 3 077 Augmentation (diminution) de la trésorerie et équivalents de trésorerie au cours de la période (24 620 ) 167 673 Trésorerie et équivalents de trésorerie ? début de la période 223 072 55 399 Trésorerie et équivalents de trésorerie ? fin de la période 198 452 223 072 Trésorerie 22 036 40 103 Équivalents de trésorerie 176 416 182 969





