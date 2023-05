Q4 Inc. en passe de doper l'efficacité de la relation investisseurs (RI) sur la plateforme Q4 grâce à l'IA générative





Q4 Inc. (TSX: QFOR) (« Q4 » ou « la Société »), la plateforme numéro un d'accès aux marchés des capitaux, a le plaisir d'annoncer ses avancées en matière de mise en route de l'intelligence artificielle (IA) générative dans le domaine des Relations investisseurs (RI), avec pour objectif de renforcer l'efficacité de ce secteur grâce à l'automatisation des tâches courantes et l'accélération de la prise de décisions. Avec l'intégration de l'IA dans la seule plateforme RI complète de tout le secteur, les responsables RI pourront accéder à des indicateurs exclusifs générés sur la base de données de programme propriétaires et des données de marchés des capitaux compilées sur la plateforme Q4.

« Nous embarquons dans l'un des cycles de produits les plus fascinants de notre histoire », s'est félicité Darrell Heaps, Fondateur et PDG de Q4. « Notre offre va donner lieu à de nouvelles opportunités incroyables pour nos clients, qui pourront bénéficier de la richesse et l'évolutivité sans pareilles de nos données propriétaires grâce à l'intégration de l'IA générative. Le résultat pour nos clients : des relations investisseurs d'une plus grande efficacité et des indicateurs plus pointus pour ceux qui opèrent dans la banque d'investissement et les marchés de capitaux. »

Au cours des trimestres à venir, l'intégration de l'AI à la plateforme Q4 propriétaire permettra d'introduire un copilote conversationnel pour la recherche, l'exploration et la synthèse de tous les flux de travail et des données disponibles dans un programme RI, notamment en matière de gestion de la relation client, d'engagement et de propriété. En outre, l'expérience utilisateur en langage naturel donnera aux professionnels RI la possibilité d'en faire plus sans avoir besoin d'un nombre toujours croissant de ressources, de prendre des décisions plus éclairées, de se connecter aux investisseurs plus rapidement et d'étendre leurs capacités sans accroître leurs effectifs.

« Avec l'IA à notre service, nous serons à même de fournir aux équipes RI modernes des outils révolutionnaires, capables d'en faire des unités plus proactives, plus stratégiques et plus compétitives », a commenté Heaps. « J'ai hâte de faire la démonstration de cette innovation, qui s'accompagne de bien d'autres produits exceptionnels, à la conférence annuelle de la NIRI (National Investor Relations Institute) à Chicago la semaine prochaine. »

Tous les participants à la conférences annuelle de la NIRI sont fortement encouragés à visiter la cabine Q4 numéro 404 pour être parmi les premiers à faire l'expérience de la démo IA bêta de Q4 et en savoir plus.

À propos de Q4 Inc.

Q4 Inc. (TSX : QFOR) est la principale plateforme d'accès aux marchés financiers qui transforme la façon dont les émetteurs, les investisseurs et les vendeurs se connectent, communiquent et s'impliquent efficacement entre eux.

La plateforme Q4 facilite les interactions sur les marchés des capitaux grâce à des produits de sites Web de relations investisseurs, des solutions d'événements virtuels, des analyses du taux d'engagement, des relations investisseurs CRM, des analyses d'actionnaires et de marché, de la surveillance et des outils ESG. La plateforme Q4 est la seule plateforme globale d'accès aux marchés des capitaux qui stimule numériquement les connexions, analyse l'impact et cible le bon engagement pour permettre aux entreprises publiques de travailler plus rapidement et plus intelligemment.

L'entreprise est un partenaire de confiance pour plus de 2650 sociétés publiques dans le monde, dont un grand nombre des marques les plus respectées au monde.

Q4 est basée à Toronto et dispose de bureaux à New York et à Londres. Pour en savoir plus, rendez-vous surwww.q4inc.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

30 mai 2023 à 13:55

Communiqué envoyé leet diffusé par :