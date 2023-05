La biotech française XENOTHERA publie ses résultats au congrès mondial de cancérologie de Chicago (ASCO) - du 2 au 6 juin 2023 -





XENOTHERA annonce sa participation à l'ASCO (American Society of Clinical Oncology), où les spécialistes mondiaux du cancer se réunissent chaque année pour partager les données des dernières études cliniques et les innovations en matière de recherche et d'éducation sur le cancer. À cette occasion, XENOTHERA (Nantes, France) publie deux abstracts démontrant l'intérêt de sa technologie contre les cancers.

Depuis bientôt dix ans, XENOTHERA développe des médicaments innovants issus de sa technologie d'anticorps polyclonaux glyco-humanisés (GH-pAb). Les anticorps de XENOTHERA répondent à des besoins thérapeutiques majeurs dans plusieurs domaines, notamment l'oncologie, l'immunosuppression, les infections virales et bactériennes. La plateforme GMP de XENOTHERA permet un développement accéléré grâce à son outil de bioproduction interne, son expérience clinique (400 patients exposés aux GH-pAb), et sa maîtrise clinique et réglementaire.

Ainsi c'est en moins de 8 ans que trois GH-pAbs de XENOTHERA ont été introduits chez l'homme, en transplantation, Covid et maladies infectieuses. Lors des essais cliniques déjà menés (phase I, phase II, phase III), les GH-pAb ont démontré leur innocuité et leur potentiel thérapeutique.

A l'occasion de l'ASCO, XENOTHERA détaille les propriétés de son quatrième GH-pAb, le XON7, actif contre les tumeurs solides et en hématologie, en publiant deux abstracts. Le premier abstract (N°421432) présente l'activité anti-cancéreuse du XON7 sur plus de 10 tumeurs solides dont le poumon non à petites cellules (NSCL), le pancréas, le foie, le colon, la prostate, et plusieurs lymphomes, in vitro et in vivo. Le second abstract (n° 421642) présente la synergie entre le XON7 et les inhibiteurs de checkpoint immunitaires (ICI), dans un modèle in vivo de cancer du poumon non à petites cellules.

XON7, par sa reconnaissance de multiples tumeurs solides, et sa capacité à agir en synergie avec les ICI, confirme ainsi son statut de candidat prometteur pour une nouvelle ligne de traitements dans plusieurs cancers qui touchent des millions de patients.

S'appuyant sur des mécanismes d'action fondamentalement innovants et différents, le XON7 se présente comme « first in class », et limite le risque d'échappement tumoral malheureusement observé pour de nombreux traitements. Le démarrage de la première étude clinique du XON7 est prévu avant la fin de l'année 2023.

La participation de XENOTHERA à l'ASCO de Chicago, événement reconnu pour mettre en lumière les nouvelles découvertes sur l'optimisation des soins pour les patients, l'amélioration de l'accès et le développement de nouveaux traitements, permet à l'entreprise de faire mieux connaître sa technologie auprès de la communauté médicale internationale.

À propos de XENOTHERA :

Fondée en 2014 par une équipe réunissant des scientifiques de renom (Prof. Jean-Paul Soulillou, Nantes, Prof. Jean-Marie Bach, Nantes, Prof. Emanuele Cozzi, Padova, Prof. Cesare Galli, Cremona) et sous la présidence d'Odile Duvaux depuis sa création, XENOTHERA est une biotech nantaise qui développe de nouveaux modes thérapeutiques dans de nombreux domaines (immunologie, oncologie, infections virales, ...). L'entreprise élabore des traitements reposant sur une technologie propriétaire unique d'anticorps. Sa plateforme technologique est bâtie sur une double expertise en génétique et en immunologie.

La biotech dispose d'un portefeuille complet de produits, dont trois sont en clinique : LIS1, un immunosuppresseur pour la transplantation d'organes solides ; XAV-19, un traitement anti-Covid pour les patients atteints d'une maladie modérée ; XAB05, destiné à la prévention et au traitement des infections à bactéries multirésistantes ; et LIS22 en onco-hématologie.

XENOTHERA s'inscrit dans l'environnement scientifique et médical des Pays de la Loire (France). Depuis sa création, la société a levé 43 millions d'euros, ses principaux investisseurs étant la Région Pays de la Loire, BPI France et le fonds européen EIC Fund.

Plus d'informations : www.xenothera.com

Suivre XENOTHERA sur les réseaux sociaux : LinkedIn Twitter

30 mai 2023 à 08:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :