Programmation cyclable 2023 - La Ville annonce 53 projets visant à consolider et à sécuriser le réseau cyclable montréalais





MONTRÉAL, le 30 mai 2023 /CNW/ - La Ville de Montréal est heureuse d'annoncer la programmation de ses projets cyclables 2023, alors que 53 projets permettront de développer et de mettre à niveau 59,1 km du réseau cyclable montréalais. Avec cette programmation, qui touche 14 arrondissements et 4 villes liées, la Ville de Montréal met des efforts soutenus pour étendre son réseau cyclable à tous les arrondissements et améliorer la connectivité partout dans la métropole. Les projets cyclables 2023 permettront de continuer de sécuriser les déplacements des cyclistes et de tous les usagers de la route, été comme hiver.

Afin de permettre, de manière toujours plus équitable, aux Montréalaises et aux Montréalais des quatre coins de la ville de choisir le vélo dans leurs déplacements quotidiens, la Ville de Montréal vient notamment répondre à la demande de longue date de certains arrondissements historiquement moins pourvus en termes d'infrastructures cyclables. Elle effectue ainsi une mise à niveau historique en développant le réseau cyclable dans des arrondissements tels que Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, Verdun et Montréal-Nord.

« En dévoilant notre Vision vélo 2023-2027 à l'automne, nous avons réaffirmé à quel point le développement du réseau cyclable montréalais est, pour nous, une priorité. Aujourd'hui, nous continuons d'en favoriser l'essor alors que plusieurs des projets annoncés à l'automne 2022 verront le jour d'ici la fin de l'année. Nous poursuivons ainsi nos efforts en matière de mobilité active pour inciter la population à bouger, à se déplacer efficacement et dans le plaisir, tout en contribuant à faire de Montréal une ville carboneutre d'ici 2050. Notre administration est fière d'offrir toujours plus d'options de mobilité dans la métropole en favorisant notamment la pratique de la marche du vélo à l'année, dans plusieurs arrondissements montréalais. Le développement de dizaines de nouvelles infrastructures cyclables conçues pour les quatre saisons et l'annonce récente du projet pilote de BIXI à l'année en sont d'excellents exemples », a déclaré Marianne Giguère, conseillère associée aux transports actifs au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal.

« Ces projets ne visent pas qu'à ajouter des kilomètres au réseau cyclable montréalais. Nous souhaitons un meilleur partage de l'espace afin que tous les usagers puissent se déplacer en sécurité. Avec Vision Zéro, Montréal s'est donné un objectif ambitieux en matière de sécurité routière et la programmation que nous dévoilons aujourd'hui est un pas de plus dans la bonne direction. Un réseau cyclable sécuritaire et inclusif est également gage d'une plus grande attractivité auprès des Montréalaises et des Montréalais. Aujourd'hui, le vélo fait plus que jamais partie des habitudes des citoyennes et des citoyens des quatre coins de la ville et on peut en être très fier », a ajouté Sophie Mauzerolle, responsable du transport et de la mobilité au comité exécutif.

Parmi les projets phares inclus dans la programmation cyclable 2023, notons :

La pérennisation du lien cyclable sur la rue de Verdun entre le boulevard LaSalle et la rue Henri;

entre le boulevard et la rue Henri; l'aménagement du premier tronçon du REV Henri-Bourassa;

les nouvelles pistes unidirectionnelles sur l'avenue Christophe-Colomb, dont la mise en service est prévue à l'automne;

la consolidation du réseau cyclable sur la rue Prieur Est, qui reliera les arrondissements de Montréal-Nord et d'Ahuntsic-Cartierville, par une piste cyclable bidirectionnelle;

l'aménagement d'une nouvelle piste sur l'avenue Bourbonnière, qui reliera les arrondissements de Rosemont-La Petite-Patrie et de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve;

et de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve; l'aménagement de la piste bidirectionnelle sur l'avenue Bourret, la première traversée sécuritaire sur Décarie, au nord de Sherbrooke , un axe traversé tous les jours par des centaines de cyclistes.

Au total, plus de 30 M$ seront investis cette année pour la concrétisation de ces projets, qui permettront de consolider et de sécuriser le réseau cyclable montréalais. En novembre dernier, la Ville de Montréal a annoncé sa Vision vélo 2023-2027, qui prévoit l'ajout de plus de 200 km de nouvelles voies cyclables, dont 60 km dans le cadre de la 2e phase du REV.

La Ville de Montréal annonce par ailleurs la mise en ligne sur Montreal.ca d'une carte dynamique du réseau cyclable, qui permettra aux usagers de mieux planifier leurs déplacements. Pour la version anglaise de cette carte, cliquez ici.

Rappelons que l'objectif de Vision Zéro, à laquelle la Ville de Montréal adhère depuis 2016, est d'atteindre un bilan de zéro décès et blessé grave sur son réseau d'ici 2040.

Pour connaître l'ensemble des projets faisant partie de la programmation cyclable 2023, cliquez ici. Consultez la carte juste ici.

