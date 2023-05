Tidetron se distingue au Future Food Asia 2023, et remporte le prix de la startup de biotechnologie agroalimentaire à la croissance la plus rapide en Chine





SINGAPOUR, 30 mai 2023 /PRNewswire/ -- La 7e édition du Future Food Asia (FFA) s'est terminée en mai, avec un triomphe retentissant pour Tidetron Bioworks Technology Co., Ltd. La performance exceptionnelle de l'entreprise dans l'industrie de la biotechnologie agroalimentaire lui a valu le titre convoité de la « Startup de biotechnologie agroalimentaire à la croissance la plus rapide en Chine ». Zhang Zhiqian, fondateur et directeur général de Tidetron, a reçu cette récompense en reconnaissance de sa plateforme de biofabrication révolutionnaire.

L'approche visionnaire de Zhang Zhiqian et les succès exceptionnels de Tidetron ont renforcé sa position de leader de l'industrie. De plus, leur engagement envers des objectifs à long terme, tels que l'efficacité et l'accroissement de la capacité de production, souligne l'importance primordiale de la biologie synthétique dans la biofabrication.

En 18 mois, Tidetron a développé un répertoire impressionnant de 50 produits uniques, dont la majorité a été commercialisée avec succès. Zhang Zhiqian a attribué le succès remarquable de l'entreprise à son dévouement inébranlable à fournir des résultats rapides sans compromis sur la qualité. Cette capacité a permis à Tidetron de saisir de nombreuses opportunités commerciales et est un exemple de la façon dont l'innovation peut efficacement répondre aux défis complexes auxquels l'industrie des protéines est confrontée.

Au cours de la conférence, Ismahane Elouafi, scientifique en chef à l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), a souligné la nature complexe de nos systèmes alimentaires mondiaux et la nécessité de tenir compte des contextes et des besoins locaux. Les succès extraordinaires de Tidetron ont trouvé un écho dans cette vision, illustrant comment l'innovation peut relever efficacement le défi complexe des protéines.

Dans un discours sincère, Zhang Zhiqian a évoqué ses modestes débuts et a exprimé avec passion son aspiration profonde à tirer parti de la biologie synthétique au profit du plus grand nombre d'individus possible. Cette mission insuffle à l'oeuvre de sa vie un but et une signification, et encourage Tidetron à poursuivre sa quête continue de l'excellence.

Future Food Asia (FFA) était une plateforme exceptionnelle pour présenter les efforts pionniers de Tidetron Bioworks et récompenser leurs contributions substantielles au secteur de la biotechnologie agroalimentaire. Avec une trajectoire de croissance extraordinaire et un engagement indéfectible envers l'innovation, Tidetron est prêt à façonner l'avenir de l'industrie avec l'espoir d'avoir un impact positif durable sur les systèmes alimentaires mondiaux.

