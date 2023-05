TYAN accélère les charges de travail d'IA, de calcul intensif, de cloud et de stockage avec de nouvelles plateformes dotées de processeurs évolutifs Intel Xeon de 4e génération au Computex 2023





TYAN®, fabricant de conception de plateformes de serveurs leader du secteur et filiale de MiTAC Computing Technology Corporation, présente ses dernières plateformes de calcul intensif, cloud et de stockage au Computex 2023, stand n° M0701a, à Taipei, Taïwan, du 30 mai au 2 juin. Ces plateformes sont propulsées par des processeurs évolutifs Intel Xeon de 4e génération, avec des accélérateurs intégrés améliorant les performances des charges de travail ayant la croissance la plus rapide dans les domaines de l'IA, de l'analyse, du cloud, du stockage et du calcul intensif.

« Tandis que les organisations cherchent à se développer, à réduire les coûts et à fournir de nouveaux services, il est plus essentiel que jamais que la technologie offre une valeur commerciale », déclare Eric Kuo, vice-président de la division Infrastructure serveur chez MiTAC Computing Technology Corporation. « Les plateformes de serveur de TYAN, construites autour de processeurs évolutifs Intel Xeon de 4e génération, offrent une base puissante pour résoudre les défis commerciaux tout en offrant des fonctionnalités qui améliorent l'utilisation des ressources et l'efficacité énergétique. »

Accélérez les flux de travail d'inférence de calcul et d'IA

Le Thunder HX FT65T-B7130 et le Thunder HX FT65T-B5652 sont tous deux des serveurs sur socle convertibles en rack conçus pour les applications d'établi de bureau à calcul intensif. Le FT65T-B7130 prend en charge les processeurs doubles, 16 emplacements DDR5 RDIMM, deux emplacements PCIe 5.0 x16 double largeur pour le déploiement de cartes graphiques hautes performances, huit plateaux de disques SATA 3,5 pouces et deux 2,5 pouces SATA remplaçables à chaud sans outil pour le stockage de données. Un port NVMe M.2 intégré offre la possibilité de déployer un lecteur de démarrage à faible latence. Le FT65T-B5652 est doté d'un processeur unique, de huit emplacements RDIMM DDR5, quatre emplacements PCIe 5.0 x16 pour cartes graphiques professionnelles double largeur, six SATA 3,5 pouces, deux plateaux de lecteur sans outil NVMe U.2 remplaçables à chaud et un port NVMe M.2. Ces serveurs sur socle conviennent aux environnements sensibles au bruit.

Le Thunder HX TS75A-B7132 est une plateforme de serveur 2U à double socket prenant en charge 32 emplacements DDR5 RDIMM et cinq emplacements PCIe 5.0, idéale pour les applications de calcul et de virtualisation en mémoire hautes performances. La plateforme fournit deux options LAN intégrées, double 10GbE ou double GbE, un emplacement mezzanine LAN OCP v3.0 et deux ports NVMe M.2. Le TS75A-B7132 prend en charge dix baies de lecteur SATA de 2,5 pouces et seize baies de lecteur NVMe U.2 pour un débit d'E/S élevé dans les applications de diffusion de données.

Améliorez les performances de calcul pour les centres de données

Les Thunder CX GC68A-B7136 et GC79A-B7132 de TYAN sont des serveurs cloud à double socket 1U conçus pour répondre aux exigences de calcul haute performance dans les centres de données. Ces deux systèmes partagent plusieurs spécifications communes, notamment deux emplacements PCIe 5.0 x16 pleine hauteur, un emplacement mezzanine LAN OCP v3.0 et deux ports NVMe M.2.

Le GC68A-B7136 comprend douze baies de lecteur de 2,5 pouces prenant en charge huit périphériques NVMe U.2 et quatre périphériques SATA. Il offre également 16 emplacements RDIMM DDR5. Cette plateforme est un choix rentable pour les applications de calcul à IOPS élevé. Le GC79A-B7132 est un serveur entièrement flash avec jusqu'à douze baies de lecteur NVMe U.2 de 2,5 pouces et 32 emplacements RDIMM DDR5. Il est idéalement adapté aux charges de travail nécessitant des coeurs de processeur et une capacité de mémoire élevés, telles que la virtualisation et les applications de base de données en mémoire.

Stockage hybride pour offrir flexibilité et performances

Les Thunder SX TS70-B7136 et TS70A-B7136 sont tous deux des serveurs de stockage définis par logiciel à double socket 2U dotés de 16 emplacements DDR5 RDIMM, cinq emplacements PCIe 5.0, un emplacement mezzanine LAN OCP v3.0 et deux ports NVMe M.2. Le TS70-B7136 offre un stockage haute capacité avec douze baies de lecteur SATA 3,5 pouces prenant en charge jusqu'à quatre périphériques NVMe U.2. Deux baies de lecteur SATA 2,5 pouces supplémentaires à l'arrière pour déploiement de lecteur de démarrage. Le TS70A-B7136 est optimisé pour un débit d'E/S de données élevé avec vingt baies de lecteur de 2,5 pouces, dont dix SATA, huit baies de lecteur avant NVMe U.2 et deux baies SATA à accès arrière.

Ressources supplémentaires :

Regardez cette vidéo sur les serveurs TYAN basés sur le processeur évolutif Intel Xeon de 4e génération.

30 mai 2023 à 03:10

