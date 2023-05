Regnology entre en négociations exclusives en vue de l'acquisition d'Invoke





Regnology, acteur majeur de l'édition de logiciels spécialisé dans les solutions de reporting réglementaire, annonce aujourd'hui son intention de signer un accord définitif en vue de l'acquisition d'Invoke, éditeur français de solutions logicielles de reporting financier, fiscal et réglementaire dédiées aux autorités de supervision (SupTech) et aux entités régulées (RegTech). Sous réserve de la conclusion de cet accord, cette opération représenterait pour Regnology sa cinquième acquisition en moins d'un an.

Avec plus de 160 salariés à temps plein, les équipes Invoke accompagnent aujourd'hui plus de 1 800 banques, assurances, groupes cotés et autorités de supervision en Europe, grâce à ses solutions SaaS de reporting réglementaire, financier et fiscal nativement XBRL et XML. La plateforme fiscale d'Invoke viendrait compléter la solution de reporting fiscal de Regnology, créant ainsi un nouveau levier de croissance pour la société.

Rob Mackay, PDG de Regnology déclare : « Point culminant de la série d'acquisitions que nous avons pu opérer récemment, cette annonce place plus que jamais Regnology sur la voie d'une croissance accélérée à l'échelle internationale. Les solutions innovantes d'Invoke viendraient enrichir notre capital technologique, tandis que la profonde connaissance qu'ont les équipes Invoke de nos marchés, tout particulièrement en France et au Luxembourg, renforcerait notre capacité à déployer des solutions Regtech et fiscales de premier ordre à une plus grande échelle. »

L'acquisition envisagée s'inscrirait dans la continuité de l'acquisition par Regnology, au début du mois, de Metadata Technology, acteur britannique spécialiste du reporting statistique au format SDMX. Cette opération stratégique a été précédée en novembre 2022 par le rachat de la division logiciels de reporting K-Helix de KPMG et par l'acquisition de b-fine, spécialiste du reporting basé à Bruxelles. En juin 2022, Regnology annonçait également l'acquisition de Tax Information Reporting (TIR) de PWC UK.

« L'acquisition de Vizor en 2021 a été la pierre fondatrice de Regnology. Combinée à notre croissance organique, notre activité de fusion-acquisition au cours des 12 derniers mois continue de propulser notre groupe en accélérant considérablement notre expansion internationale et en consolidant notre offre RegTech et SupTech en une puissante plateforme intégrée de reporting règlementaire », témoigne Bobby Rahman, responsable des fusions-acquisitions de Regnology.

« Nous avons été impressionnés par la dynamique dont Invoke a fait preuve ces deux dernières années sous la direction de Raphaël. Ce projet d'acquisition rapprocherait plus que jamais Regnology de la réalisation de notre vision : offrir à la communauté mondiale des régulateurs et des institutions financières régulées les meilleures solutions du marché, capables de résoudre la complexité réglementaire par une meilleure qualité des données et une efficience sans précédents, » ajoute Rob Mackay.

Pour Raphaël de Talhouët, PDG d'Invoke : "L'opération proposée pourrait marquer une étape naturelle dans l'évolution d'Invoke. Regnology partage la même vision entrepreneuriale et le même attachement à l'innovation qu'ISAI Expansion et Sagard NewGen lorsqu'ils ont fait l'acquisition d'Invoke en 2021. Notre expertise réglementaire et fiscale, notre ancrage local et l'excellence de nos solutions trouveraient naturellement leur place au sein de Regnology. »

A ce stade, l'acquisition envisagée est encore soumise à des procédures de négociations et à un certain nombre de conditions préalables, parmi lesquelles l'information et la consultation du Comité social et économique (CSE) d'Invoke, l'approbation et l'exécution de tout accord

À propos de Regnology

Regnology est un chef de file technologique qui s'est fixé pour mission d'apporter la sécurité et la stabilité aux marchés financiers. Avec un focus exclusif sur le reporting réglementaire et plus de 34 000 institutions financières, 60 régulateurs, organisations internationales et autorités fiscales qui s'appuient sur nos solutions, nous nous positionnons de manière unique pour apporter une meilleure qualité de données, une plus grande efficience et de réduction des coûts pour tous les acteurs du marché. Avec plus 850 employés répartis dans 15 pays et un modèle unifié d'acquisition de données, nos clients peuvent rapidement extraire de la valeur de nos solutions et rester aisément en conformité avec les évolutions réglementaires.

Regnology a été créé en 2021 lorsque BearingPoint RegTech, une ancienne unité commerciale de BearingPoint Group, a uni ses forces à celles de Vizor Software, un leader mondial des technologies de réglementation et de supervision.

A propos d'Invoke

Invoke est un éditeur français de solutions SaaS dédiées au reporting financier, fiscal et réglementaire. Référence française en matière de pilotage de la fiscalité des grandes entreprises et ETI, Invoke a su également s'imposer comme acteur de premier plan de la RegTech et de la SupTech en Europe grâce à ses solutions innovantes de reporting réglementaire et de supervision financière. Son expertise de pointe, notamment autour des technologies XBRL et inline XBRL, fait d'Invoke un partenaire de choix tant pour les autorités de supervision nationales et supranationales, que pour les banques, les sociétés d'assurance et les groupes de sociétés tenus de se conformer aux exigences réglementaires nationales et européennes, telles que CRD V, Solvabilité II ou ESEF. Partenaire EDI habilité par l'administration fiscale (DGFiP) et membre fondateur de l'association XBRL France, Invoke accompagne aujourd'hui 1800 clients dans 34 pays.

