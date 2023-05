Aetina permet une inspection industrielle de nouvelle génération grâce à NVIDIA Metropolis for Factories





NEW TAIPEI CITY, Taïwan, 30 mai 2023 /PRNewswire/ -- Aetina a lancé une solution d'IA spécialement conçue pour améliorer la productivité des systèmes d'inspection optique automatisée (AOI) existants dans la fabrication. La solution implique NVIDIA Metropolis for Factories et les plateformes d'IA SuperEdge d'Aetina, permettant aux utilisateurs de réduire la charge de travail liée à la réinspection des faux rejets. Aetina et sa société mère Innodisk collaborent désormais avec NVIDIA pour déployer la solution dans les usines d'Innodisk pour la fabrication électronique de pointe.

Lors du Computex 2023, Aetina présentera la solution d'IA sur le stand I0810, permettant aux visiteurs de l'événement de mieux comprendre ses fonctionnalités.

La solution d'IA d'Aetina basée sur NVIDIA Metropolis for Factories

La solution d'IA est basée sur NVIDIA Metropolis for Factories, qui est une collection complète de flux de travail alimentés par l'IA et conçus pour améliorer l'AOI dans les paramètres d'usine. Cette technologie permet aux fournisseurs de solutions industrielles et aux fabricants de développer, de déployer et de gérer des solutions de contrôle qualité personnalisées, ce qui permet de réduire les coûts et d'améliorer le rendement de la production. La solution intègre le logiciel d'IA de la suite logicielle NVIDIA AI Enterprise , les modèles d'IA siamois en réseau et les plateformes d'IA SuperEdge d'Aetina alimentées par les GPU NVIDIA. Elle permet d'éviter que les travailleurs perdent du temps sur des éléments identifiés à tort comme défectueux dans les lignes d'assemblage de cartes de circuits imprimés (PCBA) utilisant des systèmes AOI pour le contrôle de la qualité des produits.

Bien que l'AOI soit efficace pour réduire le risque de livraison d'unités défectueuses, il existe un risque de classification erronée d'articles sans défaut comme étant imparfaits. Cela peut entraîner une réévaluation inutile au cours du processus d'assemblage. Lorsque des articles non défectueux sont identifiés par erreur comme défectueux, les travailleurs de la chaîne de montage doivent passer plus de temps à inspecter à nouveau ces articles. En général, il y a environ 20 % de chances que les unités inspectées soient identifiées comme défectueuses par l'AOI. Parmi les unités marquées comme défectueuses par l'AOI, certaines peuvent en fait être parfaites.

La solution IA d'Aetina fournit un processus de réinspection efficace au sein des systèmes AOI des lignes de production. Une fois mise en oeuvre, elle permet d'identifier les articles non défectueux parmi ceux qui n'ont pas passé l'inspection AOI initiale, ce qui réduit considérablement le risque de classification erronée. Après la mise en oeuvre, le risque que les unités inspectées soient marquées comme défectueuses sera réduit à moins de 5 %, sans augmenter le risque d'identification erronée des articles défectueux comme des articles non défectueux. Cela permet aux travailleurs des chaînes de montage de concentrer leurs efforts sur la réparation des articles réellement défectueux.

Tirer parti de la technologie d'IA d'Innodisk

Aetina a développé la solution basée sur NVIDIA Metropolis en s'appuyant sur les technologies d'IA d'Innodisk. Innodisk est un fournisseur mondial de solutions AIoT spécialisé dans l'intégration transparente de solutions matérielles et logicielles. L'entreprise continue à favoriser la transformation de l'IA dans un large éventail d'industries grâce à sa solution d'IA innovante Innodisk. Cette solution transformatrice est fournie par le biais d'un vaste réseau de sociétés du groupe Innodisk et de partenaires mondiaux estimés. Grâce au soutien d'Innodisk, Aetina est en mesure de créer des solutions de pointe qui apportent l'IA à divers secteurs verticaux, y compris l'industrie manufacturière.

Dans le même temps, Innodisk s'engage à améliorer les processus de production de ses usines en adoptant des solutions industrielles de nouvelle génération comme NVIDIA Metropolis for Factories.

Plateformes de formation à l'IA SuperEdge d'Aetina

SuperEdge d'Aetina est une série de plateformes de formation à l'IA x86 configurées avec de puissants GPU NVIDIA. Actuellement, un modèle de la gamme SuperEdge a été répertorié comme membre des systèmes certifiés NVIDIA 3.0, permettant aux outils logiciels d'IA de NVIDIA de fonctionner au maximum de leurs performances. Aetina prévoit de lancer davantage de modèles de plateforme de formation à l'IA qui prennent entièrement en charge la suite logicielle de NVIDIA, afin d'aider les développeurs à créer rapidement diverses applications d'IA.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2087262/Aetina_Enable_Next_Generation_Industrial_Inspection_Using_NVIDIA_Metropolis_Factories.jpg

29 mai 2023 à 23:09

Communiqué envoyé leet diffusé par :