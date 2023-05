AVIS AUX MÉDIAS - Le gouvernement tiendra des points de presse sur la modification de lois visant des accords





OTTAWA, ON, le 29 mai 2023 /CNW/ - Le mardi 30 mai prochain, il y aura deux points de presse sur le projet de loi intitulé Loi modifiant la Loi de mise en oeuvre de l'Accord atlantique Canada - Terre-Neuve-et-Labrador et la Loi de mise en oeuvre de l'Accord Canada-Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et d'autres lois en conséquence.

Date : Mardi 30 mai 2023

De 11 h à 11 h 30 (HE), des représentants de Ressources naturelles Canada tiendront une séance d'information technique à l'intention des journalistes. La séance aura lieu par téléconférence.

À 13 h 30 (HE), le ministre Wilkinson, accompagné du ministre de l'Environnement et du Changement climatique de la Nouvelle-Écosse, l'honorable Timothy Halman; du ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada, l'honorable Sean Fraser; du ministre du Travail du Canada, l'honorable Seamus O'Regan; et de la responsable des politiques et des communications à Marine Renewables Canada, Lisen Bassett; prononcera une brève allocution et tiendra un point de presse au local 135-B de l'édifice de l'Ouest de la Chambre des communes, avant la période de questions.

Les journalistes sont priés de communiquer avec Ressources naturelles Canada (Relations avec les médias à [email protected]) pour obtenir le numéro à composer pour participer à la séance.

29 mai 2023 à 17:09

