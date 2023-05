3e zone d'innovation du Québec : une voie porteuse pour l'économie et pour les PME





MONTRÉAL, le 29 mai 2023 /CNW/ - La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) salue l'annonce faite aujourd'hui par le premier ministre du Québec, François Legault et le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon, car elle dévoile un jalon important dans le développement de la filière batterie québécoise. L'annonce de la création d'une usine de production de matériaux actifs de cathodes entrant dans la fabrication des batteries lithium-ion est un projet porteur pour la « Vallée de la transition énergétique » qui comprend Shawinigan, Trois-Rivières et Bécancour, la nouvelle et troisième zone d'innovation du Québec.

« Cette 3e zone d'innovation est une très bonne nouvelle pour le Québec et les entreprises des régions de la Mauricie et du Centre-du-Québec. En misant sur les forces de ces milieux économiques, le gouvernement du Québec vise à tirer le meilleur des PME environnantes avec des investissements structurants. C'est un véritable pas en avant dans la transition énergétique et la croissance économique du Québec. Bravo ! », déclare François Vincent, vice-président pour le Québec à la FCEI.

La FCEI applaudit cette initiative qui contribuera à positionner le Québec comme un leader de la transition énergétique et engendrera sans aucun doute des retombées économiques favorables à différentes échelles, tant au niveau local que pour l'ensemble de la province. Le gouvernement a conscience des éléments qui assureront les succès futurs de cette initiative avec l'implication des milieux de la recherche, de l'enseignement et d'une volonté claire de favoriser l'émergence de joueurs actifs ou de nouvelles initiatives issues de la petite et moyenne entreprise. Elle invite le gouvernement à continuer son travail d'accompagnement des PME de cette région, notamment celles vivant la pénurie de main-d'oeuvre, afin que toutes puissent bénéficier de cette importante transition.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 97 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

