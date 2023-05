Ouverture d'une exposition sur les big data dans le sud-ouest de la Chine, mettant en avant les dernières avancées





GUIYANG, Chine, 29 mai 2023 /PRNewswire/ -- La China International Big Data Industry Expo 2023 a débuté vendredi à Guiyang, capitale de la province du Guizhou, dans le sud-ouest de la Chine, présentant les dernières réalisations du pays dans l'industrie du big data et promouvant des échanges commerciaux pertinents.

L'édition de cette année met l'accent sur l'intégration du big data et de l'économie réelle, ainsi que sur le rôle futur de l'infonuagique. Parallèlement aux sous-forums, l'événement accueille également des concours industriels et une exposition sur site avec six pavillons couvrant une superficie de 60 000 mètres carrés, selon le comité exécutif de l'exposition internationale China International Big Data Industry Expo 2023.

Au cours de cet événement de trois jours, les derniers résultats de la recherche et les applications dans le domaine du big data devraient être présentés par des instituts, des laboratoires et des entreprises technologiques, notamment le radiotélescope sphérique à cinq cents mètres d'ouverture, ou « China Sky Eye », et le site web chinois de contenu en ligne Zhihu, de type Quora.

En avril, Zhihu a présenté Zhihaitu AI, un modèle de langue chinoise étendue co-développé avec Model Best, une startup pékinoise spécialisée dans les modèles d'intelligence artificielle. L'organisateur a déclaré que de nouveaux progrès concernant l'IA de Zhihaitu seraient mis à jour au cours de l'exposition.

L'exposition, qui se tient à Guiyang depuis 2015, est la première du genre en Chine et constitue une plateforme de communication pour les réalisations essentielles de l'industrie du big data.

En tant que première zone pilote nationale de big data, la province de Guizhou promeut l'industrie du big data en tant qu'épine dorsale de son développement social et économique de haute qualité.

En 2022, le Guizhou a accéléré le développement de l'industrie du big data, et la valeur ajoutée de l'industrie de fabrication d'informations électroniques de la province a augmenté de plus de 60 %.

