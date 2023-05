Le gouvernement du Canada investit dans des projets visant à accroître l'accessibilité et l'inclusion dans les collectivités et milieux de travail canadiens





WINNIPEG, MB, le 29 mai 2023 /CNW/ - Bâtir un Canada sans obstacles est réalisable seulement si on travaille de concert. C'est pourquoi le gouvernement du Canada continue de supporter et de collaborer avec les organismes à travers le pays pour améliorer l'accessibilité, la sécurité et l'inclusion des personnes en situation de handicap dans les collectivités et milieux de travail.

À l'occasion de la Semaine nationale de l'accessibilité 2023, la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, Carla Qualtrough, a annoncé que le gouvernement du Canada financerait, par l'entremise de la composante de projets de moyenne envergure du Fonds pour l'accessibilité (FA), les projets d'infrastructure menés par 14 organismes. Ces projets contribueront à accroître la participation sociale des personnes en situation de handicap et leur offriront de meilleures perspectives d'emploi.

La ministre Qualtrough a fait cette annonce lors de sa visite au Neeginan Center Inc, un organisme qui promeut la croissance sociale, éducative et entrepreneuriale des communautés autochtones à Winnipeg. Le Centre offre des programmes de préparation à l'emploi, des conseils professionnels, des services de placement et des programmes d'éducation et de santé. Le Centre a reçu 543?321 $ de financement dans le cadre de la composante de projets de moyenne envergure du FA afin de rendre l'accès à son bâtiment plus sécuritaire pour les personnes en situation de handicap. Ces infrastructures accessibles comprennent l'installation d'une rampe intérieure, et d'un ascenseur, et la construction de portes automatisées ainsi que des salles de bain accessibles.

Le financement annoncé aujourd'hui résulte d'un appel de propositions lancé en 2021 dans le cadre de la composante de projets de moyenne envergure du FA, qui prévoyait des contributions allant jusqu'à un million de dollars afin de soutenir de plus grands projets d'aménagement, de rénovation ou de construction. Les projets approuvés visent à améliorer l'accès aux programmes et services de préparation à l'emploi, aux programmes communautaires d'inclusion sociale, aux programmes de sports et de loisirs, ainsi qu'aux programmes de soutien par les pairs ou d'intégration et de maintien de la main-d'oeuvre pour les personnes en situation de handicap.

Ce financement soutient l'emploi des personnes en situation de handicap et le développement de communautés accessibles et inclusives, deux piliers du Plan d'action pour l'inclusion des personnes en situation de handicap du gouvernement du Canada. Il contribue également à l'engagement continu du gouvernement de créer un Canada véritablement inclusif, sans obstacles physiques, sociétaux et comportementaux.

Citations

« Il est essentiel que nous poursuivions le travail visant à bâtir un Canada où personne n'est laissé pour compte. Grâce au Fonds pour l'accessibilité, nous construisons des collectivités et des milieux de travail plus sécuritaires et accessibles. Ces espaces permettent aux personnes en situation de handicap d'accroitre les possibilités de participer pleinement à la société.

- La ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, Carla Qualtrough

Les faits en bref

L'Enquête canadienne sur l'incapacité de 2017 a révélé qu'un Canadien de 15 ans et plus sur cinq, soit près de 6,2 millions de personnes, aurait un handicap.

Le Fonds pour l'accessibilité est un programme fédéral de subventions et de contributions qui finance, partout au pays, des projets de construction visant à améliorer l'accessibilité, la sécurité et l'inclusion des personnes en situation de handicap dans les collectivités et sur le marché du travail. Depuis son lancement en 2007, le Fonds a permis de financer plus de 7?200 projets, aidant ainsi des milliers de Canadiens et Canadiennes à accéder aux programmes, aux services et aux possibilités d'emploi dans leur collectivité.

Aujourd'hui, plus de 8,8 millions de dollars de financement sont investis par le gouvernement du Canada dans le cadre de la composante de projets de moyenne envergure du Fonds pour l'accessibilité au profit de projets d'infrastructure menés par 14 organismes à travers le pays.

dans le cadre de la composante de projets de moyenne envergure du Fonds pour l'accessibilité au profit de projets d'infrastructure menés par 14 organismes à travers le pays. Dans le budget de 2021, le gouvernement a prévu jusqu'à 100 millions de dollars sur deux ans, à compter de 2021-2022, afin d'augmenter la capacité de financement du Fonds dans le but de rendre les collectivités et lieux de travail plus accessibles aux personnes en situation de handicap en réduisant les obstacles à l'emploi, aux activités et aux programmes.

Dans le budget de 2023, le gouvernement a prévu 10 millions de dollars sur deux ans, à compter de 2024-2025, pour aider Emploi et Développement Canada à appuyer d'autres projets dans le cadre de la composante de projets de moyenne envergure du FA. L'objectif consiste à répondre aux besoins spécifiques et d'aider à éliminer les obstacles auxquels sont confrontés les personnes en situation de handicap dans les collectivités et milieux de travail à travers le pays

à appuyer d'autres projets dans le cadre de la composante de projets de moyenne envergure du FA. L'objectif consiste à répondre aux besoins spécifiques et d'aider à éliminer les obstacles auxquels sont confrontés les personnes en situation de handicap dans les collectivités et milieux de travail à travers le pays La Semaine nationale de l'accessibilité se déroulera du 28 mai au 3 juin 2023. Il s'agit d'une période de reconnaissance nationale pendant laquelle on célèbre les nombreuses réalisations sociales, économiques, culturelles et politiques des personnes en situation de handicap. Le thème cette année est « L'inclusion des personnes en situation de handicap : des possibilités à la pratique ».

