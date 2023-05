Supermicro présente une gamme inégalée de nouveaux serveurs et systèmes de stockage au COMPUTEX 2023





Du centre de données à la périphérie, Supermicro conçoit et fabrique des solutions complètes d'échelle de rack pour atteindre des performances, une flexibilité et une efficacité énergétique supérieures avec un déploiement rapide

SAN JOSE, Californie et TAIPEI, Taïwan, 29 mai 2023 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (Nasdaq: SMCI), fournisseur de solutions informatiques complètes pour le cloud, l'IA/ML, le stockage et la 5G/Edge, continue d'innover avec une large gamme de serveurs pour répondre aux exigences informatiques des charges de travail modernes. La méthodologie Building Block Server® de Supermicro permet une première mise sur le marché avec les dernières technologies d'Intel, AMD et NVIDIA. Les serveurs spécialement conçus offrent des performances exceptionnelles pour une large gamme de charges de travail IA, Cloud et 5G, du centre de données à la périphérie.

« Alors que nous augmentons notre capacité de production pour répondre à la demande croissante d'infrastructures d'IA à grande échelle et de centres de données cloud hautes performances, Supermicro fournit les systèmes les plus innovants et les plus avancés du secteur intégrés en tant que solution de rack total clé en main », a déclaré Charles Liang, président et PDG de Supermicro. « Des systèmes d'intelligence artificielle les plus puissants disponibles, avec jusqu'à huit GPU NVIDIA H100 HGX aux serveurs de périphérie compacts qui doivent fonctionner dans des conditions environnementales difficiles, nous fournissons le plus large portefeuille de solutions pour les charges de travail les plus exigeantes d'aujourd'hui, y compris de nouvelles solutions de refroidissement liquide qui réduisent la consommation d'énergie du centre de données et augmentent les performances. »

Lors de l'événement COMPUTEX 2023, Supermicro présentera une large gamme de serveurs et de solutions de stockage et démontrera le rack entièrement intégré avec les dernières technologies de refroidissement liquide qui permettent une efficacité énergétique sans précédent et un déploiement rapide.

Les points forts de la gamme Supermicro au COMPUTEX 2023 sont les suivants :

Refroidissement liquide à l'échelle du rack - La solution de refroidissement liquide pour rack complet de Supermicro permet aux organisations d'exécuter les serveurs GPU les plus performants et de maintenir des conditions de fonctionnement optimales. Supermicro fournit, intègre et teste des solutions complètes de refroidissement liquide au niveau du rack, y compris des CDU avec alimentation et pompes redondantes, des collecteurs de distribution de refroidissement (CDM), des connecteurs étanches et des tuyaux optimisés. De plus, une plaque froide très efficace conçue par Supermicro améliore l'évacuation de la chaleur des CPU et des GPU.





Systèmes optimisés pour les GPU - Serveurs avec 8 ou 4 GPU NVIDIA HGX H100 Tensor Core et deux processeurs Intel Xeon Scalable de 4ème génération ou deux processeurs AMD EPYC de 4ème génération. Les systèmes GPU X13 et H13 sont des serveurs ouverts, modulaires et basés sur des normes qui offrent des performances et une facilité d'entretien supérieures avec une conception remplaçable à chaud et sans outil. Les options GPU incluent les dernières technologies PCIe, OAM et NVIDIA SXM. Ces serveurs GPU sont idéaux pour les charges de travail avec les performances de formation IA, le calcul intensif et l'analyse de données volumineuses. La nouvelle série Intel GPU Max et un nouveau serveur utilisant la puce NVIDIA Grace Superchip sont également disponibles.





SuperBlade ® - Le SuperBlade X13 hautes performances, à densité optimisée et économe en énergie de Supermicro, construit avec des processeurs Intel Xeon Scalable de 4ème génération, peut réduire considérablement les dépenses d'investissement et d'exploitation initiales pour de nombreuses organisations. SuperBlade utilise des composants partagés et redondants, notamment le refroidissement, la mise en réseau, l'alimentation et la gestion du châssis, pour fournir les performances de calcul d'un rack de serveurs complet dans un encombrement physique beaucoup plus réduit. Ces systèmes prennent en charge les lames compatibles GPU et sont optimisés pour les charges de travail IA, Data Analytics, HPC, Cloud et Enterprise. Par rapport aux serveurs standard de l'industrie, une réduction des câbles jusqu'à 95 % réduit les coûts et peut réduire la consommation d'énergie.





Hyper - Avec deux processeurs Intel Xeon Scalable de 4ème génération ou deux processeurs AMD EPYC de 4e génération - Les séries X13 et H13 Hyper apportent des performances de nouvelle génération à la gamme de serveurs montés en rack de Supermicro, conçus pour prendre en charge les charges de travail les plus exigeantes en plus du stockage & Flexibilité d'E/S qui offre un ajustement personnalisé pour une large gamme de besoins d'application.





BigTwin ® (2U4N) - Le X13 BigTwin avec deux processeurs Intel Xeon Scalable de 4ème génération par noeud pour fournir une densité, des performances et une facilité d'entretien supérieures avec des composants remplaçables à chaud dans une conception sans outil. Ces systèmes sont idéaux pour les charges de travail cloud, de stockage et multimédias.





CloudDC - Avec des processeurs Intel Xeon Scalable de 4ème génération ou des processeurs AMD EPYC de 4ème génération - Flexibilité ultime en matière d'E/S et de stockage avec 2 ou 6 emplacements PCIe 5.0 et deux emplacements AIOM (PCIe 5.0 ; compatible OCP 3.0) pour un débit de données maximal. Les systèmes Supermicro X13 et H13 CloudDC sont conçus pour une maintenance pratique avec des supports sans outil, des plateaux de disques remplaçables à chaud et des blocs d'alimentation redondants qui garantissent un déploiement rapide et une maintenance plus efficace dans les centres de données.





GrandTwintm - Utilisation avec un processeur Intel Xeon Scalable de 4ème génération ou un processeur AMD EPYC de 4ème génération - Le X13 et le H13 GrandTwin sont spécialement conçus pour les performances d'un seul processeur. La conception maximise les performances de calcul, la mémoire et l'efficacité pour offrir une densité maximale. La conception modulaire flexible de GrandTwin peut être facilement adaptée à une large gamme d'applications, avec la possibilité d'ajouter ou de supprimer des composants selon les besoins, ce qui réduit les coûts. De plus, le Supermicro GrandTwin est doté de noeuds remplaçables à chaud à l'avant (allée froide), qui peuvent être configurés avec des E/S avant ou arrière pour faciliter l'entretien. Par conséquent, les X13 et H13 GrandTwin sont idéaux pour les charges de travail telles que le CDN, le calcul de périphérie multi-accès, les jeux en nuage et les clusters de cache à haute disponibilité.





SuperEdge ? Utilisant le processeur Intel Xeon Scalable de 4ème génération, le X13 SuperEdge de Supermicro est conçu pour répondre aux exigences croissantes de calcul et de densité d'E/S des applications de pointe modernes. Avec trois noeuds à processeur unique personnalisables, SuperEdge offre des performances de haut niveau dans un facteur de forme 2U à faible profondeur. Chaque noeud est remplaçable à chaud et offre des E/S à accès frontal, ce qui rend le système idéal pour les déploiements IoT, Edge ou Telco à distance. De plus, avec des options flexibles de connectivité Ethernet ou Fibre au BMC, Super Edge permet aux clients de choisir facilement des connexions de gestion à distance pour leurs environnements de déploiement.





Petascale Storage - Les systèmes All-Flash NVMe alimentés par un processeur Intel Xeon Scalable de 4ème génération ou un processeur AMD EPYC de 4ème génération offrent une densité de stockage et des performances de pointe avec des disques EDSFF, permettant une capacité et des performances sans précédent dans un seul châssis 1U. Premiers d'une gamme à venir de systèmes de stockage X13 et H13, ces derniers serveurs petascale prennent en charge les supports E1.S 9,5 mm et 15 mm ou EDSFF E3.S 7,5 mm (EYPC uniquement) conçus avec une interface PCIe 5.0. Ils sont désormais expédiés par tous les principaux fournisseurs de flash de l'industrie.





- Les systèmes All-Flash NVMe alimentés par un processeur Intel Xeon Scalable de 4ème génération ou un processeur AMD EPYC de 4ème génération offrent une densité de stockage et des performances de pointe avec des disques EDSFF, permettant une capacité et des performances sans précédent dans un seul châssis 1U. Premiers d'une gamme à venir de systèmes de stockage X13 et H13, ces derniers serveurs petascale prennent en charge les supports E1.S 9,5 mm et 15 mm ou EDSFF E3.S 7,5 mm (EYPC uniquement) conçus avec une interface PCIe 5.0. Ils sont désormais expédiés par tous les principaux fournisseurs de flash de l'industrie. Plateforme de développement d'IA refroidie par liquide - La plateforme de développement d'IA refroidie par liquide répond aux besoins en puissance de conception thermique des quatre GPU NVIDIA® A100 Tensor Core et des deux processeurs évolutifs Intel Xeon de 4ème génération pour permettre des performances optimales tout en améliorant l'efficacité globale du système et permettant un fonctionnement silencieux (environ 30 dB) dans un environnement de bureau. De plus, ce système est conçu pour accueillir des CPU et des GPU hautes performances, ce qui le rend idéal pour les applications IA/DL/ML et HPC.

Pour en savoir plus sur Supermicro et discuter avec des experts produits au Computex Taipei 2023, visitez www.supermicro.com/computex.

Pour en savoir plus sur la large gamme de produits de Supermicro, visitez www.supermicro.com .

À propos de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) est un leader mondial des solutions informatiques totales optimisées pour les applications. Fondée et opérant à San Jose, en Californie, Supermicro s'engage à fournir la première innovation sur le marché pour l'infrastructure informatique d'entreprise, cloud, IA et 5G Telco/Edge. Nous nous transformons en un fournisseur de solutions informatiques totales avec des systèmes, des logiciels et des services de serveurs, d'IA, de stockage, d'IoT et de commutateurs, tout en proposant des produits avancés de carte mère, d'alimentation et de châssis à haut volume. Les produits sont conçus et fabriqués en interne (aux États-Unis, à Taïwan et aux Pays-Bas), tirant parti des opérations mondiales pour l'échelle et l'efficacité et optimisés pour améliorer le TCO et réduire l'impact environnemental (Green Computing). Le portefeuille primé de Server Building Block Solutions® permet aux clients d'optimiser leur charge de travail et leur application exactes en choisissant parmi une large famille de systèmes construits à partir de nos blocs de construction flexibles et réutilisables qui prennent en charge un ensemble complet de facteurs de forme, processeurs, mémoire, GPU, stockage, mise en réseau, solutions d'alimentation et de refroidissement (climatisation, refroidissement par air libre ou refroidissement par liquide).

Supermicro, Server Building Block Solutions et We Keep IT Green sont des marques commerciales et/ou des marques déposées de Super Micro Computer, Inc.

Toutes les autres marques, noms et marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

29 mai 2023

