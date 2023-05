/R E P R I S E -- LES ENTREPRISES DE SERVICES PARAMÉDICAUX ACCUEILLENT FAVORABLEMENT LA MODERNISATION DU SYSTÈME PROFESSIONNEL/





MONTRÉAL, le 26 mai 2023 /CNW/ - La Coalition des entreprises de services paramédicaux du Québec (CESPQ) se réjouit de l'annonce de la ministre responsable des lois professionnelles, Mme Sonia Lebel, visant à moderniser le système professionnel québécois, notamment dans le secteur de la santé. La CESPQ espère que cette annonce n'aura cependant pas pour effet de retarder la mise en place d'un ordre professionnel pour les paramédics, un besoin qui a d'ailleurs déjà fait l'objet à plusieurs reprises d'un appui formel de la part du ministre de la Santé, M. Christian Dubé.

« Intervenue en pleine Semaine nationale des services préhospitaliers d'urgence, nous ne pouvons que saluer l'annonce de la ministre Lebel, qui souhaite rendre le système professionnel québécois plus agile et plus moderne. La création d'un ordre professionnel pour les paramédics est indispensable pour permettre un plus grand développement des compétences et des attributions professionnelles de ces derniers, ainsi que pour assurer une meilleure protection du public », déclarent les porte-paroles de la CESPQ, Mme Lise Goyer et M. Maxime Laviolette.

La création d'un ordre professionnel permet de s'assurer que les professionnels offrent des services répondant aux normes de qualité et d'intégrité de la profession, notamment par la régulation de la formation et par des mécanismes disciplinaires.

Coalition des entreprises de services paramédicaux du Québec (CESPQ)

Actuellement présentes dans plus de 10 régions administratives au Québec, avec près de 150 véhicules ambulanciers, plus de 1?400 employés, desservant plus de 2,5 millions de citoyens et 25 centres hospitaliers, répondant à plus de 140?000 affectations ambulancières sur le territoire, les entreprises membres de la CESPQ se sont réunies pour porter un message résolument tourné vers l'avenir.

29 mai 2023 à 06:10

