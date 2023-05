Huawei s'engage à révolutionner le stockage des données à l'échelle mondiale, avec l'annonce du défi OlympusMons 2023





MUNICH, 29 mai 2023 /PRNewswire/ -- Huawei a dévoilé les Défis OlympusMons 2023 et les lauréats des Prix OlympusMons 2022 lors du Forum sur l'infrastructure des données innovantes (Forum IDI) 2023, dans le but d'inspirer les scientifiques mondiaux à s'attaquer aux problèmes techniques du stockage des données.

L'innovation technologique nécessite des percées théoriques, ainsi que des inventions technologiques, des prototypes et des applications, qui dépendent tous de la collaboration entre l'industrie, les communautés universitaires et les instituts de recherche. Huawei a annoncé les défis OlympusMons pendant quatre années consécutives, contribuant ainsi à orienter la recherche dans le domaine du stockage des données au niveau mondial. En relevant les principaux défis techniques, Huawei entend mettre en pratique la recherche scientifique de haut niveau et aboutir à une collaboration gagnant-gagnant.

L'équipe du professeur Onur Mutlu de l'ETH Zurich, qui a remporté le prix OlympusMons 2022, a mené des recherches sur les systèmes de stockage et de réseau informatique convergents centrés sur les données, en développant des algorithmes d'optimisation adaptatifs innovants qui accélèrent la mise à niveau de l'architecture de stockage.

Lors de ce sommet, Huawei a annoncé deux défis majeurs pour les prix OlympusMons 2023 : le stockage avec une rentabilité ultime par bit, et la résilience des données et les services orientés vers les environnements multi-cloud. Huawei espère travailler avec la communauté universitaire pour construire des systèmes de stockage de données de haute qualité qui se caractérisent par une architecture de stockage centrée sur les données, une utilisation efficace des données et des technologies de gouvernance pour les nouvelles applications, la résilience des données et des mesures de protection proactives.

Joan Serra-Sagristà, professeur au département d'ingénierie de l'information et des communications de l'université autonome de Barcelone, a présenté la troisième édition de la Global Data Compression Competition (GDCC), organisée conjointement par l'université et Huawei, qui invite les ingénieurs en logiciel, les chercheurs, les étudiants et les passionnés à y participer. La compétition comprendra huit défis majeurs dédiés aux algorithmes de compression sans perte, avec un prix total de 171 000 euros. Les personnes et les équipes qui obtiendront les taux de compression et les performances les plus élevés seront déclarées vainqueurs.

Le Dr Cheng Zhuo, expert en recherche technique en chef de Huawei Data Storage, a prononcé un discours d'ouverture lors de l'événement, intitulé « Innovations Towards Next-Generation Storage Architecture » (Innovations vers une architecture de stockage nouvelle génération), notant qu'avec l'accélération de la numérisation des entreprises, l'innovation en matière de stockage de données se poursuivra dans six domaines clés : capacité, performance et fiabilité, efficacité, résilience et écosystème multi-cloud.

Le développement de l'industrie du stockage de données nécessite une collaboration étendue, et Huawei Data Storage continuera à travailler avec l'industrie et les universités pour développer les solutions intelligentes, numériques et durables de demain.

