Legend Biotech annonce une soumission à l'Agence européenne des médicaments pour l'utilisation élargie de CARVYKTI® (ciltacabtagène autoleucel)

Legend Biotech Corporation (NASDAQ : LEGN) (Legend Biotech), une société mondiale de biotechnologie qui développe, fabrique et commercialise de nouvelles thérapies pour traiter les maladies potentiellement mortelles, annonce aujourd'hui qu'une demande de modification de type II a été soumise à l'Agence européenne des médicaments (EMA) pour CARVYKTI® sur la base des données de l'étude CARTITUDE-4 (NCT04181827), qui étudie le traitement des patients adultes atteints de myélome multiple récidivant et réfractaire au lénalidomide qui ont reçu une à trois lignes de traitement antérieures. La demande a été déposée auprès de l'EMA par Janssen-Cilag International N.V., une filiale de Janssen Biotech, Inc., collaborateur de Legend Biotech pour le développement et la commercialisation de cilta-cel.

« Nous nous engageons à étudier le plein potentiel de CARVYKTI® dans les populations de patients, y compris dans les premières lignes de traitement », déclare Ying Huang, Ph.D., CEO, Legend Biotech. « Je suis fier des efforts que Legend Biotech et notre collaborateur, Janssen, continuent de faire pour apporter potentiellement CARVYKTI® à un plus large éventail de patients. »

L'application est étayée par les données de l'étude CARTITUDE-4, une étude randomisée de Phase 3 évaluant l'efficacité et l'innocuité du cilta-cel vs pomalidomide, bortézomib et dexaméthasone (PVd) ou daratumumab, pomalidomide et dexaméthasone (DPd) dans le traitement des patients atteints de myélome multiple récidivant et réfractaire au lénalidomide ayant reçu une à trois lignes de traitement antérieures.1 CARTITUDE-4 est la première étude de Phase 3 randomisée évaluant l'efficacité d'une thérapie cellulaire dès la première rechute pour le myélome multiple.1,2

Les résultats de l'étude CARTITUDE-4 seront présentés dans le cadre d'une présentation orale lors de la prochaine réunion annuelle de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO) (résumé n°LBA106) le lundi 5 juin 2023 à 9h45 ? 11h15 CDT. En outre, ces données seront également présentées dans le cadre du congrès hybride 2023 de l'Association européenne d'hématologie (EHA) en tant que présentation orale lors d'une session plénière (résumé n°S100). Une soumission réglementaire auprès de la Food and Drug Administration des États-Unis est également prévue.

INDICATIONS ET UTILISATION DE CARVYKTI® AUX ÉTATS-UNIS

CARVYKTI® (ciltacabtagène autoleucel) est une immunothérapie par cellules T autologues génétiquement modifiés ciblant l'antigène de maturation des cellules B (BCMA) indiquée pour le traitement des patients adultes atteints de myélome multiple récidivant ou réfractaire, après quatre lignes ou plus de traitement antérieures, y compris un inhibiteur de protéasome, un agent immunomodulateur et un anticorps monoclonal anti-CD38.

INFORMATIONS IMPORTANTES AUX ÉTATS-UNIS RELATIVES À L'INNOCUITÉ DE CARVYKTI®

MISE EN GARDE : SYNDROME DE LIBÉRATION DE CYTOKINES, TOXICITÉS NEUROLOGIQUES, LHH/SAM, et CYTOPÉNIE PROLONGÉE et RÉCURRENTE Le syndrome de libération de cytokines, y compris des réactions mortelles et potentiellement mortelles, s'est produit après le traitement par CARVYKTI®. Ne pas administrer CARVYKTI® chez des patients atteints de troubles infectieux ou inflammatoires actifs. Traiter les cas sévères ou mortels de SLC par tocilizumab ou tocilizumab et corticostéroïdes. Le syndrome de neurotoxicité associé aux cellules immunitaires effectrices (ICANS), qui peut être mortel ou potentiellement mortel, s'est produit après le traitement par CARVYKTI®, y compris avant l'apparition du SLC, en même temps que le SLC, après résolution du SLC, ou en l'absence de SLC. Surveiller pour détecter d'éventuels événements neurologiques après traitement par CARVYKTI®. Administrer des soins de soutien et/ou des corticostéroïdes en fonction des besoins. Le parkinsonisme et le syndrome de Guillain-Barré et leurs complications associées, provoquant des réactions mortelles et potentiellement mortelles, se sont produits après le traitement par CARVYKTI®. La lymphohistiocytose hémophagocytaire/le syndrome d'activation macrophagique (LHH/SAM), y compris des réactions mortelles et potentiellement mortelles, se sont produits chez des patients après un traitement par CARVYKTI®. Une LHH/un SAM peut se produire avec un SLC ou des toxicités neurologiques. Des cytopénies prolongées et/ou récurrentes avec saignement et infection et obligation de greffe de cellules souches pour la récupération hématopoïétique se sont produites après un traitement par CARVYKTI®. CARVYKTI® est disponible uniquement par le biais d'un programme restreint dans le cadre d'une stratégie d'évaluation et d'atténuation des risques (REMS) baptisée programme CARVYKTI® REMS.

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

Un syndrome de libération de cytokines (SLC), y compris des réactions mortelles ou potentiellement mortelles, s'est produit après le traitement par CARVYKTI® chez 95 % (92/97) des patients recevant du ciltacabtagène autoleucel. Un SLC de grade 3 ou supérieur (classe ASTCT 2019) s'est produit chez 5 % (5/97) des patients, avec un SLC de grade 5 rapporté chez 1 patient. Le délai médian d'apparition du SLC était de 7 jours (intervalle : 112 jours). Les manifestations les plus courantes du SLC comprenaient la pyrexie (100 %), l'hypotension (43 %), l'élévation de l'aspartate aminotransférase (AST) (22 %), les frissons (15 %), l'élévation de l'alanine aminotransférase (ALT) (14 %) et la tachycardie sinusale (11 %). Les événements de grade 3 ou supérieur associés au SLC comprenaient : élévation de l'AST et de l'ALT, hyperbilirubinémie, hypotension, pyrexie, hypoxie, insuffisance respiratoire, lésion rénale aiguë, coagulation intravasculaire disséminée et hémorragie, LHH/SAM, angine de poitrine, tachycardie supraventriculaire et ventriculaire, malaise, myalgie, élévation de la protéine C réactive, ferritine, phosphatase alcaline sanguine et gamma-glutamyltransférase.

Identifier le SLC en fonction de la présentation clinique. Évaluer et traiter d'autres causes de fièvre, d'hypoxie et d'hypotension. Il a été signalé que le SLC est associé aux résultats de LHH/SAM, et la physiologie des syndromes pourrait se superposer. LHH/SAM est une condition potentiellement mortelle. Chez les patients présentant des symptômes progressifs de SLC ou de SLC réfractaire malgré le traitement, évaluer les preuves de LHH/SAM. Un patient atteint de SLC et de LHH/SAM suspecté a développé une hémorragie rétropéritonéale fatale dans le cadre de la thrombocytopénie, de la coagulopathie et de l'anticoagulation.

Soixante-neuf patients sur 97 (71 %) ont reçu du tocilizumab et/ou un corticostéroïde pour le SLC après perfusion de ciltacabtagène autoleucel. Quarante-quatre patients (45 %) n'ont reçu que du tocilizumab, dont 33 (34 %) ont reçu une dose unique et 11 (11 %) ont reçu plus d'une dose ; 24 patients (25 %) ont reçu du tocilizumab et un corticostéroïde, et un patient (1 %) n'a reçu que des corticostéroïdes. Assurez-vous qu'un minimum de deux doses de tocilizumab sont disponibles avant la perfusion de CARVYKTI®.

Surveiller les patients au moins une fois par jour pendant 10 jours après la perfusion au CARVYKTI® dans un établissement de santé certifié REMS pour détecter les signes et symptômes du SLC. Surveiller les patients pour détecter les signes ou symptômes du SLC pendant au moins 4 semaines après la perfusion. Au premier signe de SLC, démarrer immédiatement un traitement avec des soins de soutien, du tocilizumab ou du tocilizumab et des corticostéroïdes.

Conseiller aux patients de consulter immédiatement un médecin si des signes ou des symptômes de SLC surviennent à tout moment.

Des toxicités neurologiques, qui peuvent être graves, potentiellement mortelles ou mortelles, se sont produites à la suite d'un traitement par CARVYKTI®. Les toxicités neurologiques comprenaient : ICANS, toxicité neurologique avec signes et symptômes d parkinsonisme, syndrome de Guillain-Barré, myélite immunomédiée, neuropathies périphériques et les paralysies nerveuses crâniennes. Informer les patients sur les signes et les symptômes de ces toxicités neurologiques, et sur la nature retardée de l'apparition de certaines de ces toxicités. Demander aux patients de consulter immédiatement un médecin pour une évaluation et une prise en charge plus poussées si des signes ou des symptômes de l'une de ces toxicités neurologiques surviennent à tout moment.

Dans l'ensemble, un ou plusieurs sous-types de toxicité neurologique décrits ci-dessous se sont produits après le traitement par ciltacabtagène autoleucel chez 26 % (25/97) des patients, dont 11 % (11/97) des patients ont présenté des événements de grade 3 ou supérieur. Ces sous-types de toxicité neurologique ont également été observés dans deux études en cours.

Syndrome de neurotoxicité associé aux cellules immunitaires effectrices (ICANS) : les patients peuvent présenter un ICANS mortel ou potentiellement mortel après le traitement par CARVYKTI®, y compris avant l'apparition du SLC, en même temps que le SLC, après résolution du SLC, ou en l'absence de SLC. Un ICANS est survenu chez 23 % (22/97) des patients recevant du ciltacabtagène autoleucel incluant des événements de grade 3 ou 4 chez 3 % (3/97) des patients et de grade 5 (fatal) chez 2 % (2/97) des patients. Le délai médian d'apparition de l'ICANS était de 8 jours (plage de 1 à 28 jours). Les 22 patients atteints d'ICANS ont présenté un SLC. La manifestation la plus fréquente (? 5 %) de l'ICANS comprenait l'encéphalopathie (23 %), l'aphasie (8 %) et les maux de tête (6 %).

Surveiller les patients au moins une fois par jour pendant 10 jours après la perfusion au CARVYKTI® dans l'établissement de santé certifié REMS pour détecter les signes et symptômes de l'ICANS. Exclure d'autres causes des symptômes de l'ICANS. Surveiller les patients pour détecter les signes ou symptômes de l'ICANS pendant au moins 4 semaines après la perfusion et traiter rapidement. La toxicité neurologique doit être gérée avec des soins de soutien et/ou des corticostéroïdes au besoin.

Parkinsonisme : sur les 25 patients de l'étude CARTITUDE-1 présentant une neurotoxicité, cinq patients masculins présentaient une toxicité neurologique avec plusieurs signes et symptômes de parkinsonisme, distincts du syndrome de neurotoxicité associé aux cellules immunitaires effectrices (ICANS). La toxicité neurologique avec le parkinsonisme a été rapportée dans d'autres essais en cours sur le ciltacabtagène autoleucel. Les patients présentaient des symptômes parkinsoniens et non-parkinsoniens qui comprenaient tremblement, bradykinésie, mouvements involontaires, stéréotypie, perte de mouvements spontanés, hypomimie, apathie, aplatissement affectif, fatigue, rigidité, retard psychomoteur, micrographie, dysgraphie, apraxie, léthargie, confusion, somnolence, perte de conscience, réflexes retardés, hyperréflexie, perte de mémoire, difficulté à avaler, incontinence intestinale, chutes, posture abaissée, démarche traînante, faiblesse et fonte musculaires, dysfonction motrice, perte motrice et sensorielle, mutisme akinétique et signes de libération du lobe frontal. L'apparition médiane du parkinsonisme chez les 5 patients de CARTITUDE-1 était de 43 jours (plage de 15 à 108 jours) à la suite d'une perfusion de ciltacabtagène autoleucel.

Surveiller les patients pour détecter les signes et symptômes de parkinsonisme dont l'apparition peut être retardée et qui peuvent être pris en charge avec des soins de soutien. Il existe peu d'informations sur l'efficacité avec les médicaments utilisés pour le traitement de la maladie de Parkinson, pour l'amélioration ou la résolution des symptômes du parkinsonisme après le traitement par CARVYKTI®.

Syndrome de Guillain-Barré : un décès à la suite du syndrome de Guillain-Barré (SGB) s'est produit dans une autre étude en cours sur le ciltacabtagène autoleucel malgré le traitement par immunoglobulines intraveineuses. Les symptômes rapportés incluent ceux compatibles avec la variante Miller-Fisher du SGB, l'encéphalopathie, la faiblesse motrice, les troubles de la parole et la polyradiculonévrite.

Surveiller pour détecter le SGB. Évaluer les patients présentant une neuropathie périphérique pour détecter le SGB. Envisager le traitement du SGB avec des mesures de soins de soutien et en conjonction avec les immunoglobulines et l'échange plasmatique, en fonction de la gravité du SGB.

Myélite immunomédiée : une myélite de grade 3 s'est produite 25 jours après le traitement dans une autre étude en cours. Les symptômes rapportés comprenaient l'hypoesthésie des membres inférieurs et le bas de l'abdomen avec une altération du contrôle du sphincter. Les symptômes se sont améliorés avec l'utilisation de corticostéroïdes et d'immunoglobuline intraveineuse. La myélite était en cours au moment de la mort en raison d'une autre cause.

Neuropathie périphérique : six patients de CARTITUDE-1 ont développé une neuropathie périphérique. Ces neuropathies se présentent comme des neuropathies sensorielles, motrices ou sensorimotrices. Le délai médian d'apparition des symptômes était de 62 jours (plage de 4 à 136 jours), la durée médiane des neuropathies périphériques était de 256 jours (plage de 2 à 465 jours), y compris ceux présentant une neuropathie en cours. Les patients qui ont présenté une neuropathie périphérique ont également connu des paralysies nerveuses crâniennes ou un SGB dans d'autres essais en cours sur le ciltacabtagène autoleucel. Surveiller les patients pour détecter les signes et les symptômes de neuropathies périphériques.

Paralysies nerveuses crâniennes : trois patients (3,1 %) ont présenté des paralysies nerveuses crâniennes durant CARTITUDE-1. Les trois patients ont présenté une paralysie du 7e nerf crânien ; un patient a également présenté une paralysie du 5e nerf crânien. Le délai médian d'apparition était de 26 jours (plage de 21 à 101 jours) après perfusion de ciltacabtagène autoleucel. L'apparition de la paralysie du 3e et du 6e nerf crânien, la paralysie du 7e nerf crânien bilatéral, l'aggravation de la paralysie du nerf crânien après l'amélioration et l'apparition d'une neuropathie périphérique chez les patients atteints de paralysie nerveuse crânienne ont également été rapportées dans des essais en cours sur le ciltacabtagène autoleucel. Surveiller les patients pour détecter les signes et les symptômes des paralysies nerveuses crâniennes. Considérer la prise en charge avec des corticostéroïdes systémiques, en fonction de la gravité et de la progression des signes et des symptômes.

Lymphohistiocytose hémophagocytaire (LHH)/syndrome d'activation macrophagique (SAM) : une LHH fatale est survenue chez un patient (1 %), 99 jours après le ciltacabtagène autoleucel. L'événement de LHH a été précédé d'un SLC prolongé d'une durée de 97 jours. Les manifestations de LHH/SAM comprennent : hypotension, hypoxie avec lésions alvéolaires diffuses, coagulopathie, cytopénie et dysfonction multiorganique, y compris dysfonction rénale.

Un patient atteint de LHH/SAM de grade 4 a développé une hémorragie intracérébrale et gastro-intestinale fatale dans le cadre de la coagulopathie et de la thrombocytopénie 12 jours après le traitement dans une autre étude en cours. Les patients qui développent une LHH/un SAM ont un risque accru de saignement sévère. Surveiller les paramètres hématologiques chez les patients atteints de LHH/SAM et transfuser conformément aux directives institutionnelles.

La LHH est une condition potentiellement mortelle avec un taux de mortalité élevé si elle n'est pas identifiée et traitée rapidement. Le traitement de la LHH/SAM doit être administré conformément aux normes institutionnelles.

CARVYKTI® REMS : en raison du risque de SLC et de toxicités neurologiques, CARVYKTI® est disponible uniquement dans le cadre d'un programme restreint d'une stratégie d'évaluation et d'atténuation des risques (REMS) appelée CARVYKTI® REMS.

De plus amples renseignements sont disponibles sur https://www.carvyktirems.com/ ou en appelant le 1-844-672-0067.

Cytopénies prolongées et récurrentes : les patients peuvent présenter des cytopénies prolongées et récurrentes après une chimiothérapie lymphodéplétive et une perfusion de CARVYKTI®. Un patient a subi une thérapie autologue de cellules souches pour la reconstitution hématopoïétique en raison d'une thrombocytopénie prolongée.

Dans CARTITUDE-1, 30 % (29/97) des patients ont présenté une neutropénie prolongée de grade 3 ou 4 et 41 % (40/97) des patients ont présenté une thrombocytopénie prolongée de grade 3 ou 4 qui n'avait pas été résolue au jour 30 après perfusion de ciltacabtagène autoleucel.

Une neutropénie récurrente de grade 3 ou 4, une thrombocytopénie, une lymphopénie et une anémie ont été observées chez 63 % (61/97), 18 % (17/97), 60 % (58/97) et 37 % (36/97) après rétablissement d'une cytopénie initiale de grade 3 ou 4 après perfusion. Après le 60e jour suivant la perfusion de ciltacabtagène autoleucel, 31 %, 12 % et 6 % des patients ont présenté une récidive de lymphopénie, une neutropénie et une thrombocytopénie de grade 3 ou supérieur, respectivement, après rétablissement de leur cytopénie initiale de grade 3 ou 4. Quatre-vingt-sept pour cent (84/97) des patients ont présenté une, deux ou trois récidives ou plus de cytopénies de grade 3 ou 4 après rétablissement de la cytopénie initiale de grade 3 ou 4. Six et 11 patients ont présenté une neutropénie et une thrombocytopénie de grade 3 ou 4, respectivement, au moment du décès.

Surveiller la numération sanguine avant et après la perfusion par CARVYKTI®. Gérer les cytopénies avec des facteurs de croissance et un soutien à la transfusion de produits sanguins conformément aux directives institutionnelles locales.

Infections : CARVYKTI® ne doit pas être administré aux patients présentant une infection active ou des troubles inflammatoires. Des infections graves, potentiellement mortelles ou mortelles se sont produites chez des patients après la perfusion au CARVYKTI®.

Des infections (tous grades confondus) se sont produites chez 57 patients (59 %). Des infections de grade 3 ou 4 sont survenues chez 23 % (22/97) des patients ; des infections de grade 3 ou 4 par un agent pathogène non spécifié se sont produites chez 17 %, des infections virales chez 7 %, des infections bactériennes chez 1 % et des infections fongiques chez 1 % des patients. Dans l'ensemble, quatre patients ont présenté des infections de grade 5 : abcès pulmonaire (n=1), sepsis (n=2) et pneumonie (n=1).

Les infections de grade 5 rapportées dans d'autres études comprennent l'aspergillose bronchopulmonaire, la pneumonie à Pneumocystis jirovecii et la colite à cytomégalovirus (avec hépatite HSV-1). Un autre patient a développé un anévrisme mycotique en raison de l'aspergillose cérébrale et est mort d'une hémorragie sous-arachnoïdienne.

Surveiller les signes et symptômes infectieux avant et après la perfusion au CARVYKTI® et traiter les patients de manière appropriée. Administrer des antimicrobiens prophylactiques, préventifs et/ou thérapeutiques conformément aux lignes directrices institutionnelles standard. Une neutropénie fébrile a été observée chez 10 % des patients après perfusion de ciltacabtagène autoleucel et peut être concomitante au SLC. En cas de neutropénie fébrile, évaluer l'infection et gérer avec des antibiotiques à large spectre, des liquides et d'autres soins de soutien, comme indiqué médicalement.

Dans une étude contrôlée randomisée sur le myélome multiple récidivant ou réfractaire (CARTITUDE-4), les patients traités par ciltacabtagène autoleucel présentaient un taux accru d'infections fatales à la COVID-19 par rapport au groupe thérapeutique standard. Informer les patients de l'importance des mesures de prévention. Suivre les lignes directrices institutionnelles pour la vaccination et la prise en charge des patients immunodéprimés atteints de COVID-19.

Réactivation virale : la réactivation du virus de l'hépatite B (VHB), entraînant dans certains cas une hépatite fulminante, une insuffisance hépatique et la mort, peut survenir chez les patients atteints d'hypogammaglobulinémie. Effectuer un dépistage du cytomégalovirus (CMV), du VHB, du virus de l'hépatite C (VHC) et du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) ou de tout autre agent infectieux si un dépistage est cliniquement indiqué conformément aux directives cliniques avant la collecte des cellules destinées à la fabrication. Envisager un traitement antiviral pour prévenir la réactivation virale selon les lignes directrices institutionnelles locales/la pratique clinique.

Une hypogammaglobulinémie a été signalée comme un événement indésirable chez 12 % (12/97) des patients ; les niveaux d'IgG en laboratoire sont tombés en dessous de 500 mg/dL après perfusion chez 92 % (89/97) des patients. Surveiller les taux d'immunoglobulines après le traitement par CARVYKTI® et administrer des IVIG pour IgG <400 mg/dL. Gérer selon les directives institutionnelles locales, y compris les précautions d'infection et la prophylaxie antibiotique ou antivirale.

Utilisation de vaccins vivants : l''innocuité de l'immunisation avec des vaccins viraux vivants pendant ou après le traitement par CARVYKTI® n'a pas été étudiée. La vaccination avec des vaccins à virus vivant n'est pas recommandée pendant au moins 6 semaines avant le début de la chimiothérapie lymphodéplétive, pendant le traitement par CARVYKTI® et jusqu'au rétablissement immunitaire après le traitement par CARVYKTI®.

Des réactions d'hypersensibilité se sont produites chez 5 % (5/97) des patients après la perfusion au ciltacabtagène autoleucel. Les réactions graves d'hypersensibilité, y compris l'anaphylaxie, peuvent être dues au diméthylsulfoxyde (DMSO) dans CARVYKTI®. Les patients doivent être surveillés de près pendant 2 heures après la perfusion pour détecter les signes et les symptômes de réaction sévère. Traiter rapidement et gérer correctement en fonction de la gravité de la réaction d'hypersensibilité.

Affections malignes secondaires : les patients peuvent développer des affections malignes secondaires. Surveiller le patient à vie pour détecter des affections tumeurs malignes secondaires. En cas de malignité secondaire, contacter Janssen Biotech, Inc., au 1-800-526-7736 pour obtenir des instructions sur la collecte d'échantillons pour le dépistage de malignités secondaires provenant des cellules T.

Effets sur la capacité à conduire et à utiliser des machines : en raison du potentiel d'événements neurologiques, y compris altération de l'état mental, convulsions, déclin neurocognitif ou neuropathie, les patients sont à risque d'altération ou de diminution de la conscience ou de la coordination dans les 8 semaines suivant la perfusion au CARVYKTI®. Conseiller aux patients de ne pas conduire et de ne pas réaliser des occupations ou des activités dangereuses, telles que l'utilisation de machines lourdes ou potentiellement dangereuses au cours de cette période initiale, et en cas d'apparition de nouvelles toxicités neurologiques.

RÉACTIONS INDÉSIRABLES

Les effets indésirables non laboratoires les plus courants (incidence supérieure à 20 %) sont : pyrexie, syndrome de libération de cytokines, l'hypogammaglobulinémie, hypotension, douleur musculosquelettique, fatigue, infections d'agent pathogène non spécifié, toux, frissons, diarrhée, nausées, encéphalopathie, diminution de l'appétit, infection des voies respiratoires supérieures, maux de tête, tachycardie, étourdissements, dyspnée, oedème, infections virales, coagulopathie, constipation et vomissements. Les effets indésirables laboratoires les plus fréquents (incidence supérieure ou égale à 50 %) sont : thrombocytopénie, neutropénie, anémie, élévation de l'aminotransférase et hypoalbuminémie.

Veuillez lire les informations posologiques dans leur intégralité, y compris la mise en garde encadrée pour CARVYKTI®.

À PROPOS DU CARVYKTI® (CILTACABTAGÈNE AUTOLEUCEL ; CILTA-CEL)

Le ciltacabtagène autoleucel est une immunothérapie par lymphocytes T autologues génétiquement modifiés, ciblant l'antigène de maturation des lymphocytes B (BCMA), qui consiste à reprogrammer les propres lymphocytes T du patient avec un transgène codant un récepteur antigénique chimérique (CAR) qui identifie et élimine les cellules exprimant le BCMA. Le BCMA est principalement exprimé à la surface des cellules de la lignée B du myélome multiple malin, ainsi que des cellules B et des plasmocytes au stade avancé. La protéine cilta-cel CAR comprend deux anticorps à domaine unique ciblant le BCMA, conçus pour conférer une forte avidité contre le BCMA humain. Lors de la liaison avec les cellules exprimant le BCMA, le CAR favorise l'activation des lymphocytes T, l'expansion et l'élimination des cellules cibles.3

En décembre 2017, Legend Biotech a conclu un accord de licence et de collaboration mondial exclusif avec Janssen Biotech, Inc. (Janssen) visant le développement et la mise sur le marché du cilta-cel.

En mai 2022, la Commission européenne (CE) a accordé une autorisation de mise sur le marché à CARVYKTI® pour le traitement des adultes atteints de myélome multiple récidivant et réfractaire.4,5 En février 2022, cilta-cel a été approuvé par la Food and Drug Administration (FDA) américaine sous le nom de marque CARVYKTI® pour le traitement des adultes atteints de myélome multiple récidivant ou réfractaire.6 En septembre 2022, le ministère japonais de la Santé, du Travail et du Bien-être a approuvé CARVYKTI®.7 Cilta-cel a reçu une désignation de thérapie pionnière aux États-Unis en décembre 2019 et en Chine en août 2020. En outre, cilta-cel a reçu la désignation PRIME de médicament prioritaire de la Commission européenne en avril 2019. Cilta-cel a également reçu la désignation de médicament orphelin de la FDA américaine en février 2019, de la Commission européenne en février 2020, et de l'Agence des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux au Japon en juin 2020. En mars 2022, le Comité des médicaments orphelins de l'Agence européenne des médicaments a recommandé par consensus que la désignation orpheline pour cilta-cel soit maintenue sur la base de données cliniques démontrant des taux de réponse complète améliorés et soutenus après le traitement.8

À PROPOS DU MYÉLOME MULTIPLE

Le myélome multiple est un cancer du sang incurable qui commence dans la moelle osseuse et se caractérise par une prolifération excessive de plasmocytes.9 En 2020 en Europe, le myélome multiple a été diagnostiqué chez plus de 50 900 personnes, et plus de 32 500 patients en sont décédés.10 À part certains patients atteints de myélome multiple qui ne présentent aucun symptôme, la plupart des patients sont diagnostiqués en raison de symptômes tels que des problèmes osseux, une numération globulaire basse, une élévation du taux de calcium, des problèmes rénaux ou des infections.11 Bien que le traitement puisse déboucher sur une rémission, il est malheureusement fort probable que le patient rechute.12 Le pronostic des patients qui rechutent après un traitement avec des thérapies standard, dont des inhibiteurs de protéase, des agents immunomodulateurs et un anticorps monoclonal anti-CD38, est défavorable et il existe peu d'options de traitement disponibles.13,14

À PROPOS DE LEGEND BIOTECH

Legend Biotech est une société de biotechnologie mondiale qui se consacre au traitement de maladies potentiellement mortelles, dans le but de permettre un jour une guérison. Basés à Somerset, dans le New Jersey, nous développons des thérapies cellulaires avancées sur un large éventail de plateformes technologiques, dont une immunothérapie à base de cellules T à récepteur antigénique chimérique autologue et allogénique, de cellules T gamma-delta (?? T) et de cellules tueuses naturelles (NK). Dans nos trois sites de R&D aux quatre coins du globe, nous appliquons ces technologies innovantes pour faciliter la découverte d'agents thérapeutiques de pointe pour les patients dans le monde entier.

Pour plus d'informations, rendez-vous à l'adresse www.legendbiotech.com et suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse concernant les attentes, plans et perspectives futurs, ainsi que toute autre déclaration concernant des questions qui ne sont pas des faits historiques, constituent des « déclarations prospectives » au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations comprennent, sans s'y limiter, les déclarations relatives aux stratégies et aux objectifs de Legend Biotech ; les déclarations relatives au CARVYKTI®, notamment les attentes de Legend Biotech à l'égard du CARVYKTI®, telles que les attentes en termes de fabrication et de commercialisation du CARVYKTI® et l'effet potentiel du traitement par CARVYKTI® ; les déclarations concernant les soumissions relatives au CARVYKTI®, et l'état d'avancement de ces soumissions auprès de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis, de l'Agence européenne des médicaments et d'autres autorités réglementaires ; le calendrier prévu et la capacité de progression des essais cliniques ; la capacité de générer, analyser et présenter des données d'essais cliniques ; et les résultats attendus d'essais cliniques. Les mots « anticiper », « croire », « continuer », « pourrait », « estimer », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « peut », « planifier », « potentiel », « prédire », « projeter », « devrait », « cible », « devra », « serait » et autres expressions similaires permettent de repérer les déclarations prospectives, mais toutes les déclarations prospectives ne contiennent pas forcément ces termes. Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux suggérés par ces déclarations prospectives en raison de divers facteurs importants. Les attentes de Legend Biotech pourraient être affectées, entre autres, par les incertitudes liées au développement de nouveaux produits pharmaceutiques ; les résultats inattendus d'essais cliniques, y compris à la suite d'une analyse supplémentaire de données cliniques existantes ou de nouvelles données cliniques inattendues ; des mesures ou des retards réglementaires inattendus, notamment des demandes de données supplémentaires sur l'innocuité et/ou l'efficacité ou sur l'analyse de données, ou affectant la réglementation gouvernementale en général ; des retards imprévus dus à des actions ou à l'inaction de nos partenaires tiers ; les incertitudes découlant de contestations des brevets de Legend Biotech ou d'une autre protection de la propriété intellectuelle exclusive, notamment les incertitudes liées à la procédure de contentieux aux États-Unis ; la concurrence en général ; les tarifs du gouvernement, du secteur et des produits en général et autres pressions politiques ; la durée et la gravité de la pandémie de COVID-19 et les mesures gouvernementales et réglementaires mises en place en réponse à l'évolution de la situation; ainsi que les autres facteurs indiqués dans la section « Risk Factors » du rapport annuel de Legend Biotech sur formulaire 20-F déposé auprès de la Securities and Exchange Commission le 30 mars 2023. Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se matérialisaient, ou si les hypothèses sous-jacentes s'avéraient incorrectes, les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux décrits dans le présent communiqué de presse comme étant prévus, escomptés, estimés ou attendus. Toutes les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse. Legend Biotech décline expressément toute obligation de mettre à jour toute déclaration prospective, que ce soit à la suite d'une nouvelle information, d'événements futurs ou de toute autre circonstance.

Références

