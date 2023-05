AVIS AUX MÉDIAS - La secrétaire parlementaire Dabrusin fera une annonce avec l'Association canadienne des constructeurs d'habitations





OTTAWA, ON, le 26 mai 2023 /CNW/ - La secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles et du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Julie Dabrusin, annoncera une aide financière de concert avec l'Association canadienne des constructeurs d'habitations à Ottawa.

Un point de presse suivra.

Date : Lundi 29 mai 2023

Heure : 11 h 30 (HE)

Lieu : Salle de conférence de l'Association canadienne des

constructeurs d'habitations

141, avenue Laurier Ouest, bureau 500

Ottawa (Ontario) K1P 5J3

Les journalistes sont priés de s'inscrire au préalable par courriel à l'adresse suivante : [email protected] .

