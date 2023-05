Compte rendu - Les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux s'engagent à adopter une approche collaborative pour le renouvellement de la Stratégie nationale pour la biodiversité





Réunion des ministres fédéral, provinciaux et territoriaux responsables de la conservation, de la faune et de la biodiversité

OTTAWA, ON, le 26 mai 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux responsables de la conservation, de la faune et de la biodiversité se sont réunis à Ottawa, en Ontario, en réaffirmant leur engagement à collaborer à l'atteinte des objectifs partagés sur la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité du Canada, selon les priorités et champs de compétence de chaque gouvernement1,2.

En amont de la quinzième Conférence des Parties (COP15) à la Convention sur la diversité biologique, les ministres se sont réunis en juin 2021 pour discuter de divers sujets, dont les manières d'améliorer la collaboration sur la conservation par zone, les contributions prévues en réponse à l'adoption imminente d'un nouveau cadre mondial de la biodiversité et les travaux en cours au titre de l'approche pancanadienne pour la transformation de la conservation des espèces en péril au Canada. Des progrès significatifs ont été réalisés au cours des deux dernières années, incluant plusieurs annonces faites lors de la COP15. Cet important travail se poursuivra, sachant que dans le monde, près d'un million d'espèces sont menacées d'extinction et que les écosystèmes naturels ont décliné en moyenne de 47 p. 100. À elle seule, l'Amérique du Nord a perdu près de trois milliards d'oiseaux dans les 50 dernières années.

Cette semaine, les ministres ont discuté de la façon dont pourraient être mis en oeuvre au Canada le Cadre mondial de la biodiversité de Kunming à Montréal et ses cibles, qui visent à mettre un frein et à remédier à la perte de biodiversité dans le monde ainsi qu'à protéger 30 p. 100 des terres et des eaux de la planète. Les ministres ont évalué les barrières à l'accélération des progrès pour la nature au Canada et les solutions pour les surmonter. M. Mark Carney, ancien gouverneur de la Banque du Canada et envoyé spécial des Nations Unies pour le financement de l'action climatique, s'est joint aux ministres pour une discussion sur les enseignements tirés en financement pour le climat et la façon d'en tirer profit pour obtenir des effets positifs pour la nature.

Les ministres ont convenu que la mise en oeuvre des nouvelles cibles et des nouveaux objectifs pour la biodiversité nécessitera une collaboration significative dans l'ensemble des paliers de gouvernement, incluant les gouvernements et organisations fédéraux, provinciaux, territoriaux et autochtones. Un engagement inclusif auprès de l'ensemble des secteurs de la société sera également important. À la suite du lancement des consultations fédérales sur la Stratégie nationale pour la biodiversité d'ici 2030 au Canada plus tôt ce mois-ci, les ministres ont convenu de collaborer au cours de la prochaine année afin d'élaborer la stratégie en question, s'appuyant sur plus de 25 ans de collaboration depuis leur approbation de la première Stratégie canadienne de la biodiversité en 1995. La mission du Cadre mondial de la biodiversité est de freiner et d'inverser le déclin de la nature d'ici 2030. Les ministres ont discuté du rôle critique que le gouvernement fédéral, les provinces, les territoires, les gouvernements et organisations autochtones, l'industrie et la société civile jouent dans l'atteinte de ces objectifs au Canada dans le cadre d'une stratégie nationale.

La science n'a jamais été aussi claire : la protection de la nature et de la biodiversité progresse lorsque des efforts accrus de conservation par zone sont déployés. Les ministres ont entendu la preuve que les politiques et autres mécanismes sont nécessaires pour favoriser la résilience à long terme de la biodiversité. En s'appuyant sur un travail innovant, tel qu'avec la vision pancanadienne Unis avec la nature, et en reconnaissant la diversité des approches provinciales et territoriales, les ministres ont discuté des efforts collectifs en vue de contribuer à protéger 30 p. 100 des terres et des eaux au Canada d'ici 2030, sachant qu'il s'agit d'un élément clé pour freiner le rythme actuel de l'appauvrissement de la biodiversité.

Les ministres ont discuté de l'importance de tenir compte de la protection et du rétablissement des espèces et de leurs habitats, notamment en éliminant les obstacles aux mesures plus efficaces. Ils ont renouvelé leur engagement à collaborer sur le rétablissement des espèces en péril au moyen d'efforts concentrés sur les lieux, les secteurs et les espèces prioritaires. Dans cette optique, certains ministres ont discuté du travail à faire pour restaurer des terres et des écosystèmes dégradés sur leur territoire dans le but d'assurer la résilience de la nature et des bienfaits vitaux que celle-ci procure pour les moyens de subsistance et le bien-être des Canadiens.

Les ministres ont convenu qu'il est crucial de mobiliser les gouvernements et les organisations autochtones, ainsi que de conclure des partenariats et de travailler avec eux. Il est essentiel de continuer d'intégrer les connaissances et la science autochtones dans la prise de décisions et d'appuyer le leadership et la participation significative des peuples autochtones dans le domaine de la conservation. Partout au Canada, ces derniers mènent des efforts importants de protection et de conservation de certains secteurs d'importance en ayant recours à leurs coutumes et à leurs systèmes de connaissances. Promouvoir la reconnaissance des responsabilités et des priorités sur les terres des peuples autochtones, notamment au moyen d'initiatives de conservation qu'ils dirigent eux-mêmes, est important pour faire avancer les objectifs de conservation au Canada.

Le Canada est reconnu pour sa riche biodiversité et sa beauté naturelle extraordinaire, et il s'enorgueillit de jouer un rôle de chef de file pour le rétablissement de la nature à l'échelle mondiale. Les ministres se réjouissent du parcours à venir et s'engagent à contribuer à freiner et à inverser la perte de biodiversité d'ici 2030 et à mettre la nature sur la voie du rétablissement d'ici 2050.

Les ministres prévoient se réunir à nouveau l'année prochaine pour faire le point sur les progrès des efforts de collaboration.

1 En raison de la campagne électorale en cours, l'Alberta n'a pas assisté ni pris position sur les enjeux discutés à la réunion. 2 Le Québec participe aux réunions des ministres fédéral, provinciaux et territoriaux responsables de la conservation, de la faune et de la biodiversité en qualité d'observateur étant donné qu'il considère que ces domaines relèvent essentiellement de ses compétences, et qu'il n'adhère pas aux initiatives, aux approches ou aux mécanismes FPT discutés dans le cadre de ces rencontres. Le Québec détermine ses propres objectifs en matière de conservation de la faune et de la biodiversité sur son territoire. Il partage néanmoins avec les autres gouvernements plusieurs objectifs et préoccupations à cet égard. Le gouvernement québécois s'est déclaré lié à la Convention sur la diversité biologique et il demeure déterminé à la mettre en oeuvre avec ses propres politiques et outils. En réponse à l'adoption du Cadre mondial de la biodiversité de Kunming à Montréal par les Parties signataires de la Convention en décembre 2022, le Québec élabore son Plan Nature 2030 qui participera à l'atteinte des prochaines cibles mondiales, notamment la cible de conservation de 30 p. 100 du territoire québécois.

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

26 mai 2023 à 15:34

Communiqué envoyé leet diffusé par :