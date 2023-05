Morgan Canada présente ses solutions innovantes de carrosseries pour fourgons conçues pour faciliter les livraisons





Morgan Canada Corporation, filiale à 100% de Morgan Truck Body, LLC, qui forment à elles deux le plus grand fabricant de fourgons et camions frigorifiques légers et moyens d'Amérique du Nord ? présenteront leurs dernières innovations et stratégies pour répondre au besoin croissant de fourgons de livraison intermédiaire, du dernier kilomètre, de fret sec et de livraison réfrigérée au Stand P401 à ExpoCam , le rendez-vous de l'industrie canadienne du camionnage, du 25 au 27 mai 2023 à Saint-Hyacinthe, au Québec.

« Morgan Canada se réjouit d'être présent à l'ExpoCam de cette année afin de montrer notre engagement à construire des carrosseries répondant aux besoins de nos clients qui doivent livrer du fret sec et réfrigéré dans les zones rurales et urbaines du Québec, de l'Ontario et au-delà », déclare Gary Lalonde, directeur des ventes de Morgan Canada.

Entièrement fabriquées en Ontario, les nouvelles carrosseries innovantes de Morgan Canada sont disponibles dans toutes les provinces canadiennes. Elles comprennent les carrosseries Morgan de fourgons Gold Star 4500 pour fret sec et de camions frigorifiques Cold Star 4500 , conçues pour permettre aux entreprises d'effectuer leurs livraisons dans n'importe quelle province. Les carrosseries Morgan 4500 sont dotées de sous-châssis légers, des pare-chocs arrière et des parois composites qui respectent les limites en matière de poids brut et réduisent la consommation de carburant.

Construite en matériaux composites ? au lieu de bois et d'acier ? pour améliorer la durabilité et la longévité, la carrosserie Cold Star Refrigerated Composite sera également présentée. Les carrosseries composites Morgan sont construites en matériaux plus légers que les carrosseries frigorifiques standard afin d'augmenter la capacité de charge utile. Elles sont dotées d'un plancher en T inversé en aluminium antidérapant, d'un seuil de porte arrière renforcé en composite avec rupteur de pont thermique pour réduire la condensation, et de panneaux externes lisses permettant des graphismes optimisés.

Leader de la transition vers l'électrification, la société Morgan Truck Body conçoit des carrosseries innovantes compatibles avec les groupes motopropulseurs et les unités frigorifiques 100% électriques. La nouveauté la plus récente est une carrosserie Morgan construite en matériaux de pointe qui maximisent l'efficacité thermique et allègent la charge. Montée sur un châssis Lion Electric Lion6 et équipée d'une unité frigorifique Thermo King tout électrique, elle est dotée d'un ensemble de capteurs d'informations sur l'environnement. L'unité frigorifique, qui s'intègre parfaitement aux châssis des véhicules électriques, est alimentée par les batteries embarquées du véhicule. La carrosserie de fourgon frigorifique électrique de Morgan est conçue avec un sous-châssis en aluminium extrudé et des panneaux composites qui réduisent substantiellement le poids sans compromettre l'intégrité structurelle.

« Nous sommes fiers de participer à l'offre de solutions complètes zéro émission comme celle-ci », a déclaré Patrick Gervais, vice-président, ventes de camions et affaires publiques Canada, Lion Electric. Il a ajouté : « La carrosserie légère de Morgan, dotée de l'unité de réfrigération e1000 de Thermo King, couplée à un châssis Lion6 et alimentée par les batteries du fourgon, est non seulement d'une efficacité remarquable, mais elle également bénéfique pour l'environnement. »

Les professionnels qui ont besoin de fourgons pour livrer leurs produits choisissent Morgan Canada Corporation, une filiale à 100% de Morgan Truck Body LLC. Située à Brampton, en Ontario, Morgan Canada est déterminée à concrétiser sa mission, qui consiste à concevoir, construire, vendre et entretenir les carrosseries de camions les plus fiables au monde. La Société est un partenaire mondial de confiance qui fournit des solutions innovantes pour assurer les livraisons intermédiaires et relier la chaîne d'approvisionnement mondiale. Fondée en 1952 et basée à Morgantown, en Pennsylvanie (États-Unis), Morgan Truck Body est le plus grand fabricant de carrosseries de fourgons légers et moyens d'Amérique du Nord. Morgan emploie plus de 2 700 personnes dans ses 14 sites de fabrication et ses 8 centres de service aux États-Unis et au Canada. Morgan Truck Body LLC est une filiale de J.B. Poindexter & Co Inc., une entreprise privée qui fabrique et fournit les meilleurs produits et services automobiles de sa catégorie.morgancanada.ca

