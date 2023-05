NOUVELLES PERSPECTIVES PRÉCIEUSES SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DES GOUVERNEMENTS DE L'EUROPE MÉRIDIONALE POUR LES PÉRIODES DE 2012 À 2022 ET DE 2017 À 2022





WASHINGTON, le 26 mai 2023 /CNW/ - JI-Analytics a produit une analyse à haute valeur ajoutée offrant de nouvelles perspectives précieuses sur la situation financière des gouvernements de l'Europe méridionale.

L'analyse à haute valeur ajoutée 577 (HVA 577) fournit de nouvelles perspectives précieuses sur la situation financière de cinq grands gouvernements du sud de l'Europe au cours de la dernière décennie (2012-2022) et des cinq dernières années (2017-2022) en s'appuyant sur le cadre Citizens' Wealth et ses dix IRC. Les cinq principaux pays de l'Europe méridionale sont : la France, la Grèce, l'Italie, le Portugal et l'Espagne (les pays pairs).

Les hauts décideurs devraient se soucier de la performance et de la situation des gouvernements sur le plan financier, car les décisions financières de ces derniers ont une influence directe sur la probabilité de crises de l'endettement, crises cambiaires et crises financières, qui ont un impact disproportionné sur les plus démunis.

Si vous êtes un haut décideur qui se soucie du rendement financier de son gouvernement et de la situation de l'un ou l'autre des cinq pays pairs, vous pourriez être admissible à recevoir un exemplaire gratuit de l'analyse à haute valeur ajoutée 577 (HVA 577).

Pour obtenir un exemplaire gratuit, envoyez un courriel à [email protected] .

Pour accéder à un résumé d'une page de la HVA 577, visitez la boutique en ligne de JI-Analytics à :

https://store.jianalytics.com/products/southern-europe

À propos de JI-Analytics

JI-Analytics est une société mondiale d'analyse comparative à haute valeur ajoutée et d'analyse des meilleures pratiques. Notre mission est de produire les meilleures analyses comparatives à haute valeur ajoutée et analyses des meilleures pratiques basées sur Excel pour les décideurs de haut niveau confrontés aux défis les plus importants au carrefour des gouvernements, des ONG et des entreprises.

JI-Analytics

a/s The Charles & Agnes Kazarian Foundation

1629 K Street NW, bureau 300

Washington D.C. 20006

Téléphone : +1 202 449-9600

Courriel : [email protected]

SOURCE Charles & Agnes Kazarian Foundation

26 mai 2023 à 13:32

Communiqué envoyé leet diffusé par :