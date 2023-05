La traverse des Chaudières demeure fermée aux automobilistes





GATINEAU, QC, le 26 mai 2023 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite informer les usagers que le pont Union de la traverse des Chaudières sera rouvert aux piétons et aux cyclistes, mais demeurera fermé aux automobilistes. L'accès des piétons et des cyclistes à travers la zone de construction débutera le :

lundi 29 mai

La fermeture du pont Union est le résultat de dommages causés par la récente crue des eaux à la plate-forme de travail suspendue installée par l'entrepreneur sous le pont. Cette fermeture récente a retardé les travaux de réfection et a entraîné un retard dans la réouverture complète de la traverse.

Les piétons pourront toujours traverser la zone de construction, et les cyclistes devront descendre de leur vélo pour traverser cette zone.

SPAC invite les usagers à faire preuve de prudence lorsqu'ils se déplacent sur le pont et les remercie de leur patience.

26 mai 2023 à 13:30

