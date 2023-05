House of Suntory célèbre le 100e anniversaire de son esprit pionnier japonais





Pour célébrer son centenaire, la maison fondatrice du whisky japonais s'associe aux icônes du cinéma Sofia Coppola et Keanu Reeves et lance de nouveaux whiskies en édition limitée

NEW YORK, 26 mai 2023 /PRNewswire/ -- House of Suntory, la maison fondatrice du whisky japonais, célèbre ses 100 ans d'innovation dans le domaine du whisky, une étape historique non seulement pour l'histoire de Suntory, mais aussi pour la culture des spiritueux japonais. À cette occasion, la société présente un hommage à l'anniversaire de Suntory imaginé par la réalisatrice primée Sofia Coppola et mettant en scène l'acteur Keanu Reeves. House of Suntory lancera parallèlement des éditions exclusives de ses whiskies de renommée mondiale.

Vingt ans après avoir tourné Lost in Translation, Sofia Coppola est retournée au Japon pour réaliser un hommage vidéo à Suntory, le Suntory Anniversary Tribute. À titre de directrice artistique de The Tribute, une vidéo célébrant le passé, le présent et le futur illustres de Suntory, la réalisatrice donne vie à son génie artistique et à son admiration pour le whisky de Suntory. Le Suntory Anniversary Tribute dépeint l'histoire remarquable de la marque ainsi que son héritage de la fabrication de whisky au cours des 100 dernières années, illustrant le principe du « Suntory Time » à travers les yeux de la réalisatrice. Le Suntory Anniversary Tribute, qui met en vedette l'acteur Keanu Reeves, un amoureux du whisky Suntory qui est précédemment apparu dans une campagne publicitaire de Suntory Reserve en 1992, a débuté hier lors de l'événement Suntory Time 100th Anniversary Global Premiere tenu à New York. La vidéo peut maintenant être visionnée sur le site Web de House of Suntory,ici.

« En tant que pionnier du whisky japonais, House of Suntory a joué un rôle clé dans le façonnement de la culture et du savoir-faire artisanal du Japon au cours du siècle dernier, a déclaré Jon Potter, directeur général de House of Suntory. Pour marquer cette étape historique, il est tout à fait logique que nous nous associions à Sofia et à Keanu, deux admirateurs du whisky Suntory. De notre chef-mélangeur de cinquième génération, Shinji Fukuyo, aux créations cinématographiques uniques de Sofia et de Keanu, cette célébration de nos whiskies japonais emblématiques a dépassé toutes les attentes. »

Plus tard cet été, Keanu Reeves s'associera à nouveau à House of Suntory dans le cadre d'un autre projet créatif : une série de courts documentaires réalisés par le cinéaste Roman Coppola. Intitulée « The Nature and Spirit of Japan », la série explorera la culture du whisky japonais sous trois thèmes : l'harmonie avec la nature (Wa), l'élévation par l'artisanat japonais (Monozukuri) et l'expérience culturelle japonaise authentique de dégustation (Omotenashi). La série documentaire cherchera aussi bien à enseigner qu'à divertir, jetant un regard plus approfondi sur House of Suntory et la culture japonaise dans son ensemble.

« Je suis honoré de m'associer à nouveau à Suntory Whisky, trente ans après notre campagne Suntory Reserve, a affirmé Keanu Reeves. En tant que grand admirateur de ce whisky, je suis très heureux de participation aux célébrations de cet anniversaire important. Mon admiration pour le whisky ne tient pas seulement à sa saveur. C'est grâce à l'artisanat japonais raffiné et à l'attention portée à chaque détail que le whisky de Suntory est si spécial. En tant qu'acteur qui cherche continuellement à peaufiner et à perfectionner son métier, c'est un grand plaisir de pouvoir prendre part à cette série documentaire. »

En l'honneur de son centenaire, House of Suntory lance plusieurs éditions limitées de ses whiskies. Celles-ci mettent en valeur le savoir-faire artisanal japonais unique des distilleries de whisky de Suntory, ainsi que l'art méticuleux du mélange et les spiritueux qui en résultent, y compris les whiskies Yamazaki 18 ans Mizunara et Hakushu 18 ans Malt tourbé. En outre, des labels célébrant le 100e anniversaire de House of Suntory seront lancés pour deux de ses whiskies phares : Yamazaki 12 ans et Hakushu 12 ans.

« Les whiskies Hakushu et Yamazaki sont des trésors de notre passé transmis de génération en génération, a déclaré Shinji Fukuyo, chef-mélangeur de cinquième génération. Le lancement de ces éditions limitées est un moyen idéal de célébrer l'incroyable jalon de House of Suntory, car elles incarnent à la fois notre recherche incessante de la qualité et notre promesse de continuer à adhérer à notre philosophie au cours des cent prochaines années et au-delà. »

L'histoire de House of Suntory a commencé par la création de sa distillerie Yamazaki en 1923, la première et la plus ancienne distillerie de whisky de malt du Japon. L'héritage centenaire du fondateur de House of Suntory, Shinjiro Torii, a commencé par un rêve, celui de « créer un whisky japonais original béni avec les richesses de la nature et de l'artisanat du pays ». Ce rêve perdure aujourd'hui à Yamazaki et dans les distilleries de l'entreprise situées à travers le pays, perpétué par le petit-fils de M. Torii, Shingo Torii. Depuis sa fondation, House of Suntory fabrique des spiritueux de classe mondiale, notamment Yamazaki, Hakushu, Chita, Kakubin et Hibiki, Suntory Whisky Toki et Ao, ainsi que Roku Gin et Haku Vodka.

Cet anniversaire historique est un jalon important aussi bien pour House of Suntory que pour son pays d'origine, le Japon. Pour faire un premier pas en avant vers un avenir prometteur, House of Suntory investit 10 milliards de yens (77 millions de dollars américains) dans l'amélioration de ses distilleries Yamazaki et Hakushu, qui sont actuellement fermées pour rénovation et rouvriront cet automne. House of Suntory est aujourd'hui synonyme de certains des meilleurs whiskies japonais au monde, et a sans aucun doute construit un héritage digne de célébrations.

La société invite ses admirateurs à s'inscrire à son nouveau programme d'adhésion mondial. Les membres feront partie des premières personnes à être informées des nouveautés de House of Suntory, seront invités en priorité aux expériences destinées aux consommateurs*, recevront des nouvelles sur les distilleries, obtiendront un accès anticipé au contenu et plus encore. Le programme d'adhésion de House of Suntory vise à rassembler les amateurs de whisky japonais du monde entier et à leur proposer un voyage culturel à travers le Japon. Pour vous inscrire au programme, consultez notre site Web ici.

Pour plus d'informations sur House of Suntory, cliquez ici .

*Nombre limité d'invitations dans les plus grandes villes.

À propos de The House of Suntory

Depuis 1923, Suntory est reconnu comme le pionnier du Whisky Japonais de part ses multiples générations de Master Blenders et pour son art de l'assemblage. Le fondateur Shinjiro Torii a construit la première distillerie de whisky de malt du Japon à Yamazaki, et l'héritage de Suntory s'est poursuivi avec le fils de Torii et le deuxième Master blender de Suntory, Keizo Saji, qui a perpétué la création de distilleries avec notamment, la distillerie Hakushu. Alors que les générations de Master Blender de Suntory se succèdent, Suntory Whisky reste attaché à l'héritage et à l'innovation. La Maison Suntory a été sacrée quatre fois « Distillateur de l'année » lors de l'International Spirits Challenge de Londres, au Royaume-Uni (2010, 2012, 2013, 2014). Les whiskies Suntory sont subtils, raffinés et complexes. Le portefeuille comprend Yamazaki, Hakushu, Chita, Kakubin, Hibiki, Suntory Whisky Toki et Ao. Le portefeuille House of Suntory propose également du gin japonais Roku et de la vodka japonaise Haku. Créés à partir d'ingrédients japonais par les maîtres artisans de House of Suntory, Roku Gin et Haku Vodka représentent la nature et l'esprit du Japon. Cette année, Suntory Whisky célèbre cent ans d'innovation dans le domaine du whisky, une étape importante non seulement pour l'histoire de la marque, mais aussi pour la culture des spiritueux japonais dans son ensemble. À l'occasion de cet anniversaire, House of Suntory lancera une campagne dédiée à son centenaire tout au long de 2023.

À propos de Beam Suntory

En tant que leader mondial des spiritueux haut de gamme, Beam Suntory inspire la brillance de la vie en offrant des expériences de premier rang par le biais de son portefeuille de marques de classe mondiale. Reconnue pour son savoir-faire dans le domaine des whiskies haut de gamme, notamment les bourbons Jim Beam®, Maker's Mark®, Basil Hayden® et Knob Creek®, les whiskies japonais Yamazaki®, Hakushu®, Hibiki® et Toki® et les marques de scotch de premier rang telles que Teacher's, Laphroaig® et Bowmore®, Beam Suntory propose également des marques de grande renommée dont le cognac Courvoisier®, la tequila Tres Generaciones®, El Tesoro® et Hornitos®, le gin Roku et Sipsmith® et le whisky Canadian Club®. Beam Suntory est en outre un leader mondial des cocktails prêts à consommer, proposant des marques telles que -196 et On The Rockstm Premium Cocktails.

Entreprise mondiale employant près de 6 000 personnes dans plus de 30 pays, Beam Suntory a fait de Growing for Good une de ses valeurs fondamentales. De plus, grâce à sa stratégie de durabilité Proof Positive, l'entreprise s'engage à atteindre des objectifs ambitieux et à réaliser des investissements importants pour promouvoir la durabilité environnementale dans ses activités, s'assurer d'avoir un impact positif sur les collectivités où vivent et travaillent ses employés, et mener des programmes destinés à sensibiliser les consommateurs quant à leurs choix en matière de consommation d'alcool. Basée à New York Beam Suntory est une filiale de la société japonaise Suntory Holdings Limited. Pour obtenir de plus amples informations sur Beam Suntory, ses marques et son engagement social, veuillez consulter les sites www.beamsuntory.com et www.drinksmart.com.

Suntory Whisky Single Malt & Blended Japanese Whisky, 43-48% Alc./Vol. ©2023 Beam Suntory Import Co., Chicago, IL

