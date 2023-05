Festivals et événements de la saison printanière 2023 - Le gouvernement du Québec accorde 48 000 $ aux Grands Rendez-vous cyclistes de Charlevoix





QUÉBEC, le 26 mai 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 48 000 $ aux Grands Rendez-vous cyclistes de Charlevoix, qui se déroulent jusqu'au 11 juin.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, et le ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Les Grands Rendez-vous cyclistes de Charlevoix organisent les Classiques printanières, qui se composent de différentes courses de vélo de montagne de la série Coupe Québec/Canada et des Grands Prix cyclistes de Charlevoix, incluant la présentation d'un GranFondo.



« Les festivals et les événements contribuent grandement à l'attractivité du Québec comme destination touristique. Ils accueillent plusieurs visiteurs de tous azimuts, générant ainsi d'importantes retombées économiques et sociales locales. Le gouvernement du Québec est fier de s'associer au succès des Grands Rendez-vous cyclistes de Charlevoix, qui participent au dynamisme de la région en réunissant de nombreux cyclistes et leur entourage. Voilà une façon agréable d'entamer la belle saison! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Les Grands Rendez-vous cyclistes de Charlevoix contribuent à la vitalité de la Capitale-Nationale et consolident sa position comme destination de choix pour les adeptes de vélo. Les répercussions positives de ce rendez-vous sportif sont considérables pour les entreprises locales. Voilà de quoi améliorer la qualité de vie de la population, en plus d'accroître l'offre d'activités physiques sur le territoire! »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Les Grands Rendez-vous cyclistes de Charlevoix sont un rassemblement cycliste de niveau international qui fait rayonner notre beau territoire. Je suis convaincue que cet investissement stimulera l'économie locale et attirera une fois de plus les passionnés de vélo dans Charlevoix. Cette initiative témoigne de notre engagement envers la promotion des régions et du tourisme durable au Québec. »

Kariane Bourassa, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré



Le ministère du Tourisme accorde 28 000 $ aux promoteurs dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Le Secrétariat à la Capitale-Nationale leur verse une aide financière de 20 000 $ par l'entremise du Programme d'appui aux actions régionales.



26 mai 2023 à 10:00

