American School of Bombay : un plan éducatif audacieux et innovant pour offrir aux élèves l'avenir auquel ils aspirent





MUMBAI, Inde, 26 mai 2023 /PRNewswire/ -- En cette année de sommet du G20, l' American School of Bombay (ASB) , l'American School of Bombay (ASB), qui compte deux campus à Mumbai, est prête à jouer son rôle en donnant aux jeunes esprits les moyens de poursuivre leurs rêves et d'améliorer la vie d'autrui en Inde et dans le monde.

L'ASB est une petite école qui joue dans la cour des grands. Depuis des années, elle est à l'avant-garde de l'innovation parmi les écoles internationales. Sa réputation de communauté chaleureuse et accueillante est bien connue, un endroit où l'expression « ami » est omniprésente. Le Dr Paul Richards achève sa première année à l'ASB en tant que chef d'établissement et perpétue la tradition du leadership transformationnel. Après avoir commencé sa carrière à Boston, et continué à Londres où il a exercé des fonctions de direction, en Arabie saoudite et à Dubaï, le Dr. Paul dit qu'il ne voudrait pas être ailleurs qu'à l' American School of Bombay .

« Avec ce que l'ASB a appris au sortir de la pandémie mondiale, elle a maintenant l'occasion urgente et passionnante de s'unir en tant que communauté. L'école est en train de bâtir pour les élèves l'avenir auquel ils aspirent. » - Dr Paul Richards, directeur de l'American School of Bombay.

L'ASB a lancé un plan stratégique audacieux et innovant pour offrir aux élèves l'avenir auquel ils aspirent. Ce plan repose sur cinq piliers servant d'objectifs pluriannuels :

Améliorer le bien-être de chaque membre de la communauté pour qu'il puisse s'épanouir ? être heureux, en bonne santé et réussir, en tant que « The One Thing » (une seule chose). Pour soutenir et développer cette priorité générale, l'ABS s'engagera à respecter les priorités complémentaires suivantes.

Établir des liens authentiques entre l'école et le pays d'accueil par le biais d'un programme dynamique de responsabilité sociale de la communauté et d'un nouveau centre culturel indien.

Soutenir une expérience scolaire et professionnelle inclusive, équitable et juste (DEI-J) grâce à des pratiques inclusives et des politiques équitables.

Permettre aux élèves de diriger et de co-créer des aspects fondamentaux de leur apprentissage en leur donnant non seulement la parole, mais aussi la plume pour rédiger des politiques et des lignes directrices qui les affectent directement.

Adapter l'expérience d'apprentissage aux besoins dynamiques de chaque élève grâce à des parcours d'apprentissage personnalisés.

S'efforcer de devenir une meilleure version de soi-même est la chose juste et nécessaire à faire, et cette génération d'élèves y parvient à l'American School of Bombay.

Contact :

Dr. Paul Richards

Directeur

American School of Bombay

headofschool@asbindia.org

LinkedIn | Instagram

Vidéo : https://mma.prnewswire.com/media/2080292/American_School_of_Bombay.mp4

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2080268/ASB_students.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2080269/Dr_Paul_Richards.jpg

26 mai 2023 à 03:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :