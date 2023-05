Nouvelle poursuite : la relance de la marque de supervoitures de luxe De Tomaso annulée par un stratagème frauduleux





Le cabinet Boies Schiller représente l'ancien cadre du constructeur automobile dans les litiges ciblant le financier de Hong Kong

NEW YORK, le 25 mai 2023 /CNW/ -- Une nouvelle poursuite intentée aujourd'hui devant la Cour fédérale de New York contre les défendeurs De Tomaso Automobili Holdings N.A. LLC, son actionnaire majoritaire, Sung-Fung « Norman » Choi, et d'autres, aura un écho retentissant dans le monde entier et dans le milieu des supervoitures exclusives en édition limitée, une industrie de plusieurs millions de dollars. Le demandeur, Ryan Berris, représenté par Boies Schiller Flexner LLP, soutient que bien qu'il ait été engagé par M. Choi pour aider la marque De Tomaso à retrouver ses lettres de noblesse en tant qu'important constructeur d'automobiles de luxe, il a finalement été trompé par M. Choi et forcé de quitter son rôle de copropriétaire, PDG et chef de la direction et du marketing, afin que M. Choi puisse jeter les bases d'un stratagème frauduleux.

La renaissance de De Tomaso en tant que constructeur automobile de luxe de classe mondiale est l'une des histoires les plus remarquables de la dernière décennie dans l'industrie de l'automobile sportive d'élite. La renaissance a été pilotée par deux personnes : Ryan Berris et Norman Choi. M. Berris est un éminent spécialiste du développement de la marque et du marketing pour les grandes marques automobiles de luxe et d'élite. Il possède une grande expertise de l'industrie et un vaste réseau d'artisans, de concepteurs, d'ingénieurs et de connaisseurs, qui ont tous joué un rôle essentiel dans la relance de De Tomaso. M. Choi se présentait comme un financier de Hong Kong qui tentait de se lancer dans des projets automobiles en achetant des marques désuètes, mais il s'est retrouvé dans l'impossibilité de les réaliser, jusqu'à ce qu'il rencontre M. Berris.

« J'ai consacré ma vie à ranimer la marque De Tomaso, à construire des supervoitures intemporelles et à offrir des possibilités aux autres, a déclaré M. Berris. J'ai transformé De Tomaso en un succès mondial pour découvrir que mon esprit d'entreprise et mon travail étaient exploités et que la marque traditionnelle était pillée par de mauvais acteurs. »

Les efforts sincères et inlassables de M. Berris ont fait de la marque De Tomaso (et de son modèle phare P72) un triomphe international, car il a obtenu des partenaires techniques de haut niveau et des embauches stratégiques, et il a construit un carnet de commandes très sollicité de clients avertis. Cependant, M. Berris soutient que le véritable potentiel de De Tomaso a été miné par l'inconduite financière répétée de M. Choi. Il allègue que M. Choi est devenu obsédé par l'idée d'introduire la société en bourse par un processus frauduleux SAVS et qu'il a commencé à couper les coins ronds, sans que M. Berris ne soit au courant. Il a inventé de faux états financiers et a induit en erreur les clients perspicaces qui avaient déjà fait d'importants dépôts non remboursables en vue d'acheter des véhicules De Tomaso.

« Ryan Berris a réussi presque à lui seul à faire de De Tomaso un constructeur automobile de calibre mondial et à haut rendement, avec une liste enviable d'adhérents et de clients et une valorisation de plus d'un milliard de dollars. Cependant, il n'a reçu qu'une fraction de la rémunération à laquelle il avait droit et il a fini par être forcé de quitter l'entreprise, a déclaré l'avocat John T. Zach de Boies Schiller Flexner LLP. La plainte allègue que cela faisait partie d'un stratagème frauduleux élaboré par Norman Choi et d'autres pour manipuler la valeur de l'entreprise, effectuer une série de transactions avec lien de dépendance et encaisser l'argent. »

Au fur et à mesure que M. Berris a pris conscience du motif caché de M. Choi, il l'a confronté et lui a dit clairement que celui-ci détruisait le dur labeur que M. Berris avait accompli pour De Tomaso. Pire encore, comme il est allégué dans la plainte, M. Choi trompait les clients de l'entreprise en créant un produit qui ne respectait pas les conditions offertes aux clients. La poursuite énonce qu'au lieu de répondre à ces préoccupations, M. Choi a travaillé de concert avec d'autres pour congédier M. Berris et le menacer de représailles s'il révélait ce qu'il savait de ce qui se passait à De Tomaso.

« Comme l'indique clairement cette poursuite, les défendeurs ont tiré parti de mes connaissances de l'industrie, de mes précieux contacts et de mon expertise en marketing pour masquer leur véritable intention, qui était de mettre la main sur une manne obtenue de manière frauduleuse, même si cela signifiait ternir la réputation de la marque De Tomaso », a ajouté M. Berris.

Après avoir travaillé pendant des années pour Scuderia Cameron Glickenhaus (SCG) et, plus tard, aidé à faire d'Apollo Automobil une marque de supervoitures de premier plan, M. Berris était prêt à poursuivre son ascension avec De Tomaso. M. Berris allègue que la conduite imprudente de M. Choi a miné la principale force de la marque De Tomaso réinventée, soit son savoir-faire et sa conception de pointe, et que M. Choi n'a jamais eu l'intention d'investir convenablement dans la croissance de l'entreprise, mais qu'il visait plutôt à gonfler artificiellement sa valeur et à profiter d'un stratagème frauduleux.

Cette poursuite est la tribune de M. Berris pour faire la lumière sur la tromperie de M. Choi et protéger la marque De Tomaso et ses clients.

Le nom complet de l'affaire est Ryan Berris c. De Tomaso Automobili Holdings N.A. LLC, et. al.; Dossier 1:23-cv-04305 de la United States District Court, district sud de New York. John Zach et David Simons de Boies Schiller Flexner LLP sont les avocats de M. Berris.

À propos de Boies Schiller Flexner

Boies Schiller Flexner LLP (www.bsfllp.com) est un cabinet d'avocats plaidants, de gestionnaires de crise et de conseillers stratégiques reconnu à l'échelle internationale pour sa recherche créative, agressive et efficace du succès pour ses clients. Nos avocats ont une feuille de route bien établie pour ce qui est de gagner des causes complexes, révolutionnaires et transfrontalières dans diverses circonstances et industries pour de nombreuses entreprises parmi les plus sophistiquées au monde.

SOURCE Boies Schiller Flexner LLP

25 mai 2023 à 23:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :