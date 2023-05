JBD lance le projecteur MicroLED polychrome «Hummingbird», une référence sur le marché de la réalité augmentée grand public. Le projecteur doté de panneaux MicroLED de 0,13» a été récompensé par le prix «Display of the Year 2023» de la SID (Society for Information Display) et est maintenant disponible à la production de masse.





LOS ANGELES, 25 mai 2023 /CNW/ - JBD (Jade Bird Display) a dévoilé son projecteur polychrome MicroLED «Hummingbird» à la SID, qui est déjà en production de masse depuis mai 2023. Ce produit révolutionnaire intègre les panneaux d'affichage de pointe MicroLED de JBD, qui vient de remporter le prix «2023 Display of the Year» de la SID. Le Hummingbird se caractérise par sa légèreté, son format ultra-compact, sa très haute luminosité, ses couleurs vives et saturées et la meilleure efficacité énergétique de sa catégorie. Ces avantages font du projecteur Hummingbird la meilleure solution couleur disponible, ce qui devrait améliorer considérablement l'expérience de l'utilisateur dans les lunettes intelligentes et les applications de réalité augmentée destinées au grand public.

Le Hummingbird de JBD est le projecteur le plus compact et le plus léger au monde, avec un volume de 0,4 cm3 et un poids de seulement 1 gramme. Cette taille ultra-compacte permet une intégration transparente dans les tempes des lunettes intelligentes et d'autres applications de réalité augmentée, réduisant ainsi considérablement le poids et le volume.

Avec un flux lumineux de 3 à 5 lumens, le Hummingbird de JBD offre un angle de vue standard de 30°, qui peut être personnalisé dans une plage de 25 à 45°. Associé à un guide d'ondes optique décent, il atteint une luminosité impressionnante de 1800 nits, assurant une visibilité claire du contenu de l'écran même dans des environnements extérieurs lumineux. En ce qui concerne la durée de vie des batteries, le Hummingbird de JBD bénéficie de la haute efficacité lumineuse de la technologie MicroLED de JBD. Dans des conditions de fonctionnement typiques, la consommation d'énergie du projecteur peut être aussi faible que 260 mW, ce qui est nettement inférieur à d'autres technologies de microaffichage actuellement disponibles sur le marché, telles que LCOS ou DLP. Ce rendement énergétique remarquable prolonge efficacement la durée de vie de la batterie des verres de réalité augmentée et permet une utilisation toute la journée dans des conditions d'éclairage ambiant variables.

Projecteur MicroLED polychrome Hummingbird de JBD - Spécifications techniques



Élément Valeur Unité Notes

Nom du produit Hummingbird -



Type de projecteur Couleur non polarisée - Xcube avec panneaux RVB

Champ de vision 30 ° En diagonale

Résolution 640 x 480 - L x l

Focus Infini -



Uniformité de la luminosité >70 % -



Contraste (activé/désactivé) 100 000:1 -



FTM Plus de 0,3 - 62,5 pl/mm

Pupille de sortie 3,7 mm



Position de la pupille de sortie 0 mm Devant la lentille

Point blanc du projecteur 0.313±0.02, 0.329±0.02 - CIE(x,y)

Flux lumineux typique 3,0-5,0 lm



Consommation d'énergie 0,26 w État de fonctionnement normal

Volume 0,4 cc Volume de déplacement

Dimension 12 x 6.05 x 7.2 mm3 L x l x H

Poids 1,0 g



Le Hummingbird dispose d'une profondeur de couleur de 8 bits, permettant de produire des images qui possèdent plus de 16,77 millions de couleurs. L'intégration des nouveaux algorithmes Gamma et Demura améliore considérablement la précision des couleurs. Son écran en couleurs réelles présente une luminosité élevée, un contraste marqué et des couleurs vibrantes, offrant ainsi une expérience visuelle captivante aux utilisateurs de lunettes de réalité augmentée.

Le Hummingbird de JBD est doté du microaffichage primé «Display of the Year (Écran de l'année) 2023» : l'écran MicroLED AmµLEDtm de 0,13 pouce. Ce produit a été reconnu et largement adopté pour son innovation exceptionnelle en matière de technologie d'affichage et ses contributions notables au domaine de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle. JBD est le seul fabricant spécialisé dans la technologie d'affichage MicroLED à avoir reçu ce prix prestigieux. Les panneaux d'affichage monochromes offrent une densité de pixels impressionnante de 6350 PPI et une résolution VGA. Malgré son petit facteur de forme, ce Microdisplay atteint des niveaux de luminosité ultra-élevés de 0,75 million de nits pour le rouge, 5 millions de nits pour le vert et 1,0 million de nits pour la lumière bleue.

En plus du Colibri, JBD présente également un modèle de référence de module optique polychrome MicroLED binoculaire à la SID. Le modèle présenté ressemble à des lunettes ordinaires, ce qui permet aux utilisateurs de visionner des contenus statiques et vidéo dans des couleurs très saturées. L'introduction du module de couleur binoculaire de JBD devrait entraîner des avancées rapides et significatives dans l'industrie de la réalité augmentée. Cette solution permettra de réduire considérablement le temps de fabrication des lunettes binoculaires de réalité augmentée, d'améliorer le rendement du développement, de réduire les coûts et de faciliter l'application rapide sur le marché des consommateurs.

25 mai 2023 à 22:24

