3HOUSE.io lance une plateforme améliorée avec un nouveau fil d'actualité et des outils de suivi de portefeuille.





3HOUSE.io, la plateforme complète pour les investisseurs Web3, a lancé une série de mises à jour de sa plateforme, y compris un nouveau flux de sujets tendance dans l'espace d'investissement des actifs numériques et une suite d'outils de suivi de portefeuille.

"Nous sommes ravis de présenter ces nouvelles améliorations à la plateforme 3HOUSE.io, qui sont conçues pour fournir aux investisseurs encore plus d'informations et d'outils pour les aider à naviguer dans le monde en constante évolution de l'investissement Web3", a déclaré Dylan O Hanrahan, responsable de la stratégie de marque chez 3HOUSE.io. "Notre nouveau flux de sujets en vogue et nos outils de suivi de portefeuille permettent aux investisseurs d'accéder à des informations de haute qualité sur les actifs numériques les plus en vogue et de rester à la pointe de leurs investissements en toute simplicité."

Le nouveau flux de sujets en vogue, situé en haut de la plateforme 3HOUSE.io, présente une gamme de sujets récents en vogue dans l'espace d'investissement des actifs numériques. Les utilisateurs peuvent cliquer sur ces sujets et accéder à des dizaines d'articles de recherche approfondis écrits par l'équipe de chercheurs de 3HOUSE.io. Cela permet aux investisseurs d'avoir un aperçu des dernières tendances et opportunités dans l'espace d'investissement des actifs numériques, leur permettant de prendre des décisions éclairées basées sur des données en temps réel.

En plus du flux de sujets tendance, 3HOUSE.io a également introduit une suite d'outils de suivi de portefeuille qui permettent aux investisseurs de rester au courant de leurs investissements et de prendre des décisions éclairées. Ces outils comprennent des analyses en temps réel, un suivi des performances et des rapports personnalisés, permettant aux investisseurs de surveiller leurs investissements et d'optimiser leurs portefeuilles pour réussir.

"Nous pensons que ces mises à jour changeront la donne pour les investisseurs de Web3, en leur donnant les outils et les informations dont ils ont besoin pour garder une longueur d'avance et maximiser leurs rendements", a déclaré M. O Hanrahan. "Chez 3HOUSE.io, nous nous sommes engagés à démocratiser l'accès aux opportunités d'investissement Web3 et aux informations, et ces mises à jour ne sont que le dernier exemple de cet engagement."

3HOUSE.io prévoit d'étendre continuellement sa suite d'outils de suivi de portefeuille au cours des semaines et des mois à venir pour fournir aux utilisateurs les dernières tendances et développements dans l'espace d'investissement des actifs numériques. Comme l'espace d'investissement des actifs numériques continue d'évoluer, 3HOUSE.io s'engage à grandir et à évoluer avec ses utilisateurs.

Pour en savoir plus sur 3HOUSE.io et sa suite d'outils et de ressources pour les investisseurs Web3, visitez le site Web de la société à 3HOUSE.io.

25 mai 2023 à 18:40

Communiqué envoyé leet diffusé par :