Q4 Inc. dévoile sa nouvelle identité de marque et visuelle





Q4 Inc. (TSX : QFOR) (« Q4 » ou la « Société »), la principale plateforme d'accès aux marchés des capitaux, est ravie d'annoncer le rajeunissement de la marque, y compris une identité visuelle audacieuse qui s'harmonise avec la vision de l'entreprise pour l'avenir. Q4 transforme la façon dont les marchés des capitaux se connectent, communiquent et interagissent les uns avec les autres en tirant parti de données de plateforme exclusives, d'analyses en temps réel et de l'IA générative.

« Le Q4 nouvelle mouture incarne notre identité en tant que principale plateforme d'accès aux marchés des capitaux qui connecte tout le monde ? émetteurs, investisseurs et vendeurs », déclare Darrell Heaps, fondateur et CEO, Q4. « Notre nouveau look audacieux nous distingue du reste du marché et représente notre évolution en tant qu'entreprise via son état de mouvement perpétuel, car nous sommes toujours en train de créer et d'innover pour produire de l'impact. »

Q4 réunit les acteurs du marché en leur offrant un niveau d'accès, d'efficience et de compréhension sans précédent. En tant qu'écosystème pour les marchés des capitaux, Q4 est la base de la construction de l'engagement et des relations, rendant le marché plus intelligent, plus rapide et plus informé.

« La nouvelle marque reflète notre vision de connecter les marchés des capitaux par le biais de la plateforme Q4, en fournissant une destination spécialement conçue pour les équipes modernes de relations avec les investisseurs, le côté vente et le côté achat », souligne Heaps. « Alors que nous nous tournons vers l'avenir, nous restons attachés à notre objectif d'aider les clients à réussir sur les marchés financiers en servant de partenaires de confiance et en continuant à offrir des expériences d'exception. »

Vous pourrez découvrir le nouveau look de l'entreprise lors de la prochaine conférence annuelle de l'Institut canadien des relations avec les investisseurs (CIRI) du 28 au 30 mai 2023 à Toronto et lors de la conférence annuelle du National Investor Relations Institute (NIRI) du 6 au 8 juin 2023 à Chicago. Des occasions d'interagir avec de nouvelles démonstrations de produits seront offertes aux participants durant les deux conférences, offrant ainsi un aperçu exclusif des évolutions innovantes de Q4. Pour celles et ceux qui ne pourront pas assister à l'une ou l'autre des conférences, des démos sont disponibles sur demande en écrivant à [email protected].

À propos de Q4 Inc.

Q4 Inc. (TSX : QFOR) est la principale plateforme d'accès aux marchés financiers qui transforme la façon dont les émetteurs, les investisseurs et les vendeurs se connectent, communiquent et s'impliquent efficacement entre eux.

La plateforme Q4 facilite les interactions sur les marchés des capitaux grâce à des produits de sites Web de relations investisseurs, des solutions d'événements virtuels, des analyses du taux d'engagement, des relations investisseurs CRM, des analyses d'actionnaires et de marché, de la surveillance et des outils ESG. La plateforme Q4 est la seule plateforme globale d'accès aux marchés des capitaux qui stimule numériquement les connexions, analyse l'impact et cible le bon engagement pour permettre aux entreprises publiques de travailler plus rapidement et plus intelligemment.

L'entreprise est un partenaire de confiance pour plus de 2650 sociétés publiques dans le monde, dont un grand nombre des marques les plus respectées au monde.

Basé à Toronto, Q4 dispose également de bureaux à New York et Londres. Plus d'informations sur www.q4inc.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

25 mai 2023 à 12:25

Communiqué envoyé leet diffusé par :