EcoFlow lance la DELTA 2 Max : une station électrique portable idéale pour une utilisation quotidienne pendant 10 ans





Cette station électrique portable de 2 kWh offre une puissance et un confort inégalés pour le foyer, le travail et les déplacements

PARIS, 25 mai 2023 /PRNewswire/ -- EcoFlow , l'un des principaux fournisseurs de solutions énergétiques écologiques, lance aujourd'hui la DELTA 2 Max , une station électrique portable conçue pour être utilisée pendant 10 ans à la maison ou hors réseau. Dotée d'une capacité de base de 2048Wh qui peut atteindre 6144Wh grâce à deux batteries supplémentaires, les utilisateurs peuvent personnaliser leur solution en fonction de leurs besoins.

"La DELTA 2 Max reflète notre engagement à proposer des solutions énergétiques écologiques, de pointe pour répondre aux besoins des consommateurs qui cherchent à mener un style de vie plus respectueux de l'environnement", se réjouit Joël Cibil Le Meudec, directeur France et Ibérie chez EcoFlow. "Avec sa capacité de charge rapide, sa durée de vie impressionnante et son rendement élevé, la DELTA 2 Max est le compagnon idéal."

Jusqu'à 10 ans d'utilisation quotidienne

La DELTA 2 Max utilise des batteries LFP de qualité supérieure, ce qui lui confère la plus longue durée de vie actuellement disponible sur le marché. En moyenne, les produits comparables perdent environ 20% de leur capacité après 500 cycles de charge. Or, la station DELTA 2 Max n'atteint ce niveau qu'après 3 000 cycles de charge, soit six fois plus longtemps que ses concurrents. Cela signifie qu'elle peut fournir une alimentation fiable pendant 10 ans, lorsqu'elle est utilisée une fois par jour. De plus, EcoFlow propose également une garantie de 5 ans supplémentaire.

Un chargement rapide à la pointe de l'industrie

Dotée de la technologie brevetée X-Stream d'EcoFlow, la DELTA 2 Max offre des vitesses de charge rapide inégalées dans l'industrie. Avec une puissance maximale de 2300 W en courant alternatif et de 1000 W en courant solaire, la DELTA 2 Max peut être chargée de 0 à 100 % en 81 minutes en courant alternatif ou de 0 à 100 % en 138 minutes en courant solaire. Ces deux options représentent les normes les plus élevées du marché.

De plus, si les utilisateurs ont besoin de stocker une grande quantité d'énergie en un temps limité, la DELTA 2 Max peut être rechargée sur secteur de 0 à 80% en seulement 53 minutes, soit quatre fois plus vite que la norme du secteur. De plus, elle peut être rechargée de 0 à 80 % en seulement 43 minutes [i] avec une recharge solaire et CA en simultanée.

Une source d'énergie fiable pour presque tous les appareils

La DELTA 2 Max est équipée d'une sortie CA de 2400 W qui peut alimenter 99% des appareils domestiques, y compris les sèche-cheveux, chauffe-eau, micro-ondes et climatiseurs. Il peut également alimenter jusqu'à 13 appareils simultanément, même pendant la charge. Avec le mode X-Boost, la DELTA 2 Max peut même alimenter certains appareils jusqu'à 3 100 W. Ceci est particulièrement important pour les personnes qui vivent hors réseau car la puissance élevée de la DELTA 2 Max leur permet de bénéficier du même niveau de confort qu'une maison reliée au réseau.

Des factures d'énergie réduites grâce à l'EcoFlow PowerStream

La DELTA 2 Max est compatible avec le système solaire de balcon EcoFlow PowerStream qui exploite et convertit l'énergie solaire. Avec PowerStream qui peut produire environ 1 039 kWh [ii] d'électricité par an, la DELTA 2 Max permet de stocker l'excédent d'énergie solaire généré pendant la journée permettant ainsi aux utilisateurs de faire baisser leur facture d'électricité.

Pesant 23 kg, elle est 30% plus légère que la moyenne du marché actuel et facile à déplacer. La DELTA 2 Max fonctionne silencieusement en n'émettant pas plus de 30 décibels lorsque l'entrée ou la sortie sont inférieures à 500W dans un rayon de 50cm, ce qui la rend adaptée à une utilisation en intérieur.

Prix et disponibilité

L'EcoFlow DELTA 2 Max sera commercialisée à partir du 25 mai sur le site d'EcoFlow au prix de 2099?. Sa batterie supplémentaire sera vendue séparément au prix de 1499?.

À propos d'EcoFlow

EcoFlow est une entreprise leader en matière de solutions énergétiques écologiques dont la vision est d'alimenter un nouveau monde. Depuis sa fondation en 2017, la mission d'EcoFlow est de réinventer la façon dont les individus et les familles accèdent à l'énergie en fournissant des solutions d'énergie fiables, accessibles et renouvelables. Aujourd'hui, EcoFlow a des sièges opérationnels aux États-Unis, en Allemagne et au Japon, et compte plus de 2 millions d'utilisateurs sur plus de 100 marchés dans le monde.

[i] Le temps de charge est atteint lorsque l'apport solaire et l'apport CA combinés sont de 2400W. Les expériences réelles des utilisateurs peuvent varier.

[ii] La quantité d'électricité produite par PowerStream par an est basée sur des tests internes en Allemagne. Les expériences réelles des utilisateurs peuvent varier.

