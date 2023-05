DouxMatok annonce un tour de financement de 30 millions de dollars destinés à l'accélération de sa commercialisation et se rebaptise Incredo





Le leader de la food tech utilisera ces fonds pour étendre ses opérations et accélérer ses partenariats commerciaux mondiaux

PETAH TIKVA, Israël, 25 mai 2023 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, DouxMatok, leader mondial de la food tech, a annoncé qu'il porterait désormais le nom d'« Incredo LTD ». La communication de ce nouveau nom, qui est aussi celui du produit phare de l'entreprise, Incredo® Sugar, coïncide avec l'annonce d'une levée de fonds de 30 millions de dollars réalisée dans le cadre d'un tour de financement de série C en vue de soutenir ses opérations de recherche et de développement, intégrer son produit dans une variété d'applications, et accélérer ses partenariats commerciaux. Cette dernière phase de financement est menée par dsm-firmenich Venturing et Sienna Venture Capital en collaboration avec des partenaires commerciaux stratégiques tels que Ferrero, et avec l'apport à la fois d'investisseurs nouveaux comme Teseo Capital et existants, comme Pitango et BlueRed Partners, qui avaient mené le précédent tour de table.

La levée de capitaux d'Incredo aidera l'entreprise à étendre ses initiatives de recherche, de développement et de commercialisation à son produit phare, Incredo® Sugar. Incredo Sugar est la toute première solution « clean label » de diminution de la quantité de sucre dans les bonbons, biscuits et autres préparations sucrées. Tout aussi délicieuse sans pour autant modifier le goût, la sensation en bouche ou la texture, elle permet de réduire la quantité de sucre de 30 à 50 % et ce, sans ajout d'ingrédients. Le principe d'Incredo Sugar consiste à lier du sucre de canne ou de betterave à d'infimes quantités d'un support naturel qui favorise la réception des molécules de sucre sur la langue. Ainsi, moins de sucre est nécessaire pour obtenir la même saveur.

« Maintenant que notre produit phare, Incredo Sugar, est disponible dans le commerce et gagne en notoriété au sein de l'industrie, nous avons décidé de simplifier nos communications en unifiant notre identité sous le nom d'« Incredo » - une marque unique et forte qui marquera les esprits de nos clients, tandis que nous nous préparons pour une période de croissance et de commercialisation à long terme », a déclaré Ari Melamud, PDG d'Incredo LTD.

« Nous sommes ravis de clore cette levée de fonds en série C soutenus par un ensemble solide d'investisseurs stratégiques et financiers. Ce financement va permettre à Incredo Sugar de se faire connaître à bien plus grande échelle, mais surtout, il va nous aider à proposer aux entreprises de l'alimentaire une solution essentielle pour créer des préparations délicieuses et plus saines, sans transiger sur le facteur numéro un de la décision d'achat : le goût.

Ce récent tour de financement fait suite à une année 2022 fructueuse, qui a vu Incredo nouer des partenariats avec Batory Foods et Blommer Chocolate Company. En 2023, Incredo cherche à lancer ou à accélérer la commercialisation d'Incredo Sugar aux États-Unis, en Europe et en Israël.

« Incredo a mis au point l'une des innovations les plus prometteuses que nous ayons jamais vues dans le domaine de l'alimentation : un produit 'clean-label' délicieux et abordable capable de réduire la quantité de sucre dans les aliments sans additifs ni changement de goût », a déclaré Isabelle Amiel-Azoulai, associée directrice chez Sienna Venture Capital. « Incredo a tout mis en oeuvre pour qu'Incredo Sugar puisse être utilisé dans les produits du monde entier, et notre apport de capitaux aidera à soutenir et à accélérer la croissance de cette entreprise à mission. »

Pour en savoir plus sur Incredo, rendez-vous sur incredosugar.com ou suivez l'entreprise sur LinkedIn.

À propos d'Incredo LTD

Incredo LTD (anciennement DouxMatok) est un pionnier de la conception de technologies efficaces de nutrition et de création de saveurs. Son produit phare, Incredo® Sugar, est sa toute première solution de réduction de la quantité de sucre dans les aliments. Celle-ci associe du « vrai » sucre à un support naturel qui optimise la réception des molécules sucrées sur la langue tout en conservant le même niveau de saveur, ce qui permet de réduire considérablement la quantité de sucre sans compromettre le goût, la sensation en bouche ou la texture. Des tests sensoriels indépendants réalisés auprès de consommateurs et d'experts ont confirmé qu'en utilisant Incredo® Sugar, il était possible de réduire de 30 à 50 % la quantité de sucre contenue dans une large gamme de produits alimentaires et de snacks sans modifier les préférences des consommateurs. Pour plus d'informations, rendez-vous sur incredosugar.com ou suivez l'entreprise sur LinkedIn.

À propos d'Incredo® Sugar

Détenteur d'une « mention particulière » dans les « Meilleures inventions 2020 » du magazine TIME, Incredo® Sugar est le produit phare d'Incredo LTD (anciennement DouxMatok), une entreprise mondiale de food tech pionnière de la conception de technologies efficaces de nutrition et de création de saveurs. Toute première solution « clean-label » à base de sucre, Incredo® optimise la réception des molécules sucrées sur la langue tout en conservant le même niveau de saveur, ce qui permet de réduire considérablement la quantité de sucre sans compromettre le goût, la sensation en bouche ou la texture. Reposant en partie sur du « vrai » sucre de canne, cette solution révolutionnaire brevetée permet aux fabricants de produits alimentaires d'élaborer de délicieuses formulations à la fois riches en goût et plus saines, qui améliorent les valeurs nutritionnelles des préparations sucrées en réduisant la quantité de sucre qu'elles contiennent. Pour plus d'informations, rendez-vous sur incredosugar.com ou suivez l'entreprise sur Facebook et Instagram.

À propos de Sienna Venture Capital

Sienna Venture Capital est la filiale de Sienna Investment Managers dédiée aux investissements en capital-risque, fondée par Isabelle Amiel-Azoulai et ses équipiers Thomas Visan et Mikaël Pereira. Basée à Paris et dotée d'un réseau international dans les principaux pôles technologiques, Sienna Venture Capital investit dans des entreprises en phase de démarrage qui cherchent à transformer durablement leur secteur et leur société, conformément à leur vision de « Tech for Purpose ». Les montants investis à chaque transaction varient entre 5 et 15 millions de dollars et ciblent des entreprises de secteurs variés tels que la cybersécurité, la fintech, la santé numérique, la food tech, l'agritech, l'intelligence artificielle ou encore la mobilité, entre autres.

