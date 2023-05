Nouveau tour de table pour Sekoia.io qui lève 35M? : un montant record pour une entreprise européenne de cybersécurité en série A





Sekoia.io, l'entreprise européenne de cybertech qui développe la plateforme Sekoia.io XDR (eXtended Detection & Response) de détection des cyberattaques en temps réel annonce avoir levé 35 millions d'euros auprès de la Banque des Territoires et de Bright Pixel (anciennement Sonae IM) mais également de ses investisseurs historiques Omnes Capital, Seventure et BNP Paribas Développement. Cette levée de fonds fait suite à celle de 10 millions d'euros réalisée en 2020.

Dans un contexte d'investissements ralenti en ce début d'année 2023, Sekoia.io se réjouit de la confiance apportée par ses investisseurs tant dans la solidité de l'entreprise et de ses équipes que dans son approche ambitieuse et innovante afin de faire de Sekoia.io un leader européen de la cybersécurité qui compte sur la scène internationale.

En 2015 et face à une menace cyber croissante, les fondateurs de Sekoia constatent l'absence, au sein des équipes de sécurité opérationnelle, d'outils de corrélation efficaces des alertes permettant de détecter les attaques informatiques en temps réel. En 2020, après 5 années de R&D, la start-up lance Sekoia.io, une plateforme de détection et réponse aux cybermenaces permettant de se protéger contre des attaques toujours plus complexes grâce à une offre de renseignement sur la menace cyber conçue par son équipe de chercheurs. En plus de proposer une plateforme de détection moderne, Sekoia.io se démarque par son approche privilégiant l'interopérabilité via l'intégration de l'ensemble des solutions cyber de ses clients afin de fournir une unique tour de contrôle.

Sekoia.io compte aujourd'hui une centaine d'employés et a enregistré une croissance de 250% de son chiffre d'affaires sur chacune des deux dernières années. La société se donne pour objectif la protection de plus de 3,5 millions d'employés à travers toute l'Europe d'ici 24 mois.

Freddy Milesi, CEO de Sekoia.io indique : « Depuis le lancement commercial de notre plateforme en 2020, la technologie Sekoia.io a fait ses preuves auprès des équipes de sécurité de grandes sociétés du CAC40, de grandes administrations européennes et françaises, mais aussi d'acteurs majeurs des services managés de sécurité. Grâce à la confiance de nos investisseurs et partenaires, nous souhaitons à présent diffuser largement notre technologie innovante afin de devenir le leader de la détection et réponse cyber en Europe. »

Fernando Martins, Directeur chez Bright Pixel déclare : « Cet investissement dans Sekoia.io est principalement motivé par son équipe expérimentée, son approche technologique innovante et sa forte ambition internationale. La combinaison de l'expertise technique et de la connaissance du secteur positionnera l'entreprise sur la voie du succès à long terme. En tant qu'investisseurs actifs et internationaux, nous sommes ravis de nous associer à des acteurs comme Sekoia.io pour les soutenir dans leur expansion internationale. Nous apportons notre expertise et notre réseau pour les aider à naviguer sur de nouveaux marchés et à étendre leur portée. Nous pensons que Sekoia.io a le potentiel pour avoir un impact significatif dans le secteur de la cybersécurité, et nous sommes ravis de faire partie de leur parcours."

Cédric Clement, Responsable du pôle d'investissement Cybersécurité et souveraineté numérique de la Banque des Territoires souligne : « Nous nous réjouissons d'entrer au capital de Sekoia.io. Son approche innovante et fédératrice nous apparaît essentielle pour l'écosystème cyber, approche confortée par des initiatives telles que l'Open XDR Platform, et nous sommes ravis de contribuer à soutenir cette filière d'excellence française, en cohérence avec notre engagement pour la souveraineté numérique »

« Sekoia.io fait désormais partie des acteurs incontournables de la scène cyber française. En tant qu'investisseurs historiques, Seventure, BNP Paribas Développement et Omnes Capital sont fiers de renouveler leur confiance à cette équipe de très haut niveau, et ainsi les aider à franchir cette nouvelle étape européenne. » souligne Fabien Collangettes, Directeur Associé chez Omnes Capital.

A propos de Sekoia.io

Sekoia.io est une entreprise européenne de cybersécurité dont la mission est de développer les meilleures capacités de protection contre les cyberattaques. Sa plateforme SaaS de sécurité opérationnelle basée sur le renseignement, agit comme une véritable tour de contrôle pour une détection et une réponse efficaces et en temps réel aux cybermenaces.Sekoia.io estime qu'une protection efficace doit permettre aux clients d'utiliser pleinement leurs technologies existantes et donne la priorité à l'interopérabilité et au respect des normes dans son développement.

www.sekoia.io

A propos de Bright Pixel

Bright Pixel Capital, anciennement connu sous le nom de Sonae IM, est la branche d'investissement technologique du groupe multinational Sonae. Avec un accent particulier sur la cybersécurité, l'infrastructure numérique et les technologies de vente au détail, elle possède un portefeuille de plus de 50 entreprises, de la phase de démarrage à la phase de croissance. Bright Pixel Capital est un partenaire qui apporte un savoir-faire spécialisé, une empreinte mondiale et une grande expérience dans l'aide aux entreprises, de la phase de démarrage à l'introduction en bourse. Pour en savoir plus, consultez le site www.brpx.com

A propos de la Banque des Territoires

Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle rassemble dans une même structure les expertises internes à destination des territoires. Porte d'entrée client unique, elle propose des solutions sur mesure de conseil et de financement en prêts et en investissement pour répondre aux besoins des collectivités locales, des organismes de logement social, des entreprises publiques locales et des professions juridiques. Elle s'adresse à tous les territoires, depuis les zones rurales jusqu'aux métropoles, avec l'ambition de lutter contre les inégalités sociales et les fractures territoriales. La Banque des Territoires est déployée dans les 16 directions régionales et les 37 implantations territoriales de la Caisse des Dépôts afin d'être mieux identifiée auprès de ses clients et au plus près d'eux.

Pour des territoires plus attractifs, inclusifs, durables et connectés. www.banquedesterritoires.fr

A propos d'Omnes Capital

Omnes est un acteur majeur du capital-investissement dans les secteurs de la transition énergétique et de l'innovation. Avec plus de 5 milliards d'euros d'actifs sous gestion, Omnes fournit aux entreprises les fonds propres dont elles ont besoin pour se développer grâce à ses quatre activités principales : Energies Renouvelables, Bâtiments Durables, Capital Risque et Co-Investissements. Depuis plus de 20 ans, Omnes utilise son expertise pour aider les entreprises à se développer en mettant l'accent sur le développement durable dans plus de 15 pays. En tant qu'investisseur responsable, la société a créé la Fondation Omnes pour soutenir des organisations à but non lucratif qui aident les enfants dans les domaines de l'éducation, de la santé et de l'intégration sociale et économique. Omnes est également signataire des Principes pour l'Investissement Responsable (PRI) des Nations unies.

www.omnescapital.com

A propos de Seventure Partners

Seventure Partners est un investisseur de long terme qui accompagne activement en capital les entreprises innovantes visant un impact positif sur l'Homme, la Société et la Planète. Avec 900 M? sous gestion* à fin 2022, Seventure est un leader Européen du capital innovation et investit depuis 1997 dans des sociétés à fort potentiel de croissance évoluant dans deux principaux domaines d'activité : (i) les Technologies digitales principalement en France et en Allemagne et (ii) les Sciences de la vie avec un intérêt particulier pour les entreprises du microbiome, dans toute l'Europe ainsi qu'en Israël, Asie et Amérique du Nord. Seventure accompagne le développement de sociétés depuis la création de l'entreprise (amorçage et premier tour), jusqu'à des tours de financement de capital développement (venture, growth, pre-IPO et IPO), avec des montants investis entre 500 K? et 10 M? par tour de financement, et jusqu'à 20 M? par société. www.seventure.fr/en

A propos de BNP Paribas Développement

BNP Paribas Développement, filiale autonome du groupe bancaire international BNP Paribas, est une société anonyme qui investit, depuis plus de 30 ans, directement ses fonds propres en qualité d'actionnaire minoritaire pour soutenir le développement des PME & ETI performantes et assurer leur pérennité en facilitant leur transmission. En 2016, BNP Paribas Développement a créé une équipe dédiée à l'investissement dans les sociétés innovantes, depuis l'amorçage et dans toutes les phases suivantes de levée de fonds, dans le but de soutenir la croissance des startups à haut potentiel. Au-delà des moyens financiers mis à disposition de l'entreprise pour lui assurer des ressources stables, la vocation de BNP Paribas Développement est d'accompagner dans la durée l'équipe dirigeante dans la réalisation de ses projets stratégiques à moyen terme. Notre positionnement minoritaire assure à nos associés une gouvernance adaptée sans immixtion dans la gestion courante, tout en bénéficiant de la force d'un groupe reconnu et de l'expérience d'un partenaire disposant d'un portefeuille de plus de 500 participations diversifiées dont 80 startups. www.bnpparibasdeveloppement.com/

