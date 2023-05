NOUVELLE NUTRITION AU-DELÀ DES LIMITES | LA CÉLÉBRATION DE LA MARQUE MONDIALE NYO3 à Oslo, Norvège





Le 15 mai (heure norvégienne), la marque de compléments alimentaires haut de gamme NYO3 a organisé sa CÉLÉBRATION MONDIALE DE LA MARQUE à Oslo. Avec le slogan "NOUVELLE NUTRITION AU-DELÀ DES LIMITES", elle a vigoureusement lancé un nouveau produit, l'huile de krill dorée ultra-boost, annoncé la stratégie mondiale de NYO3 et lancé conjointement l'action mondiale de bien-être public AWR avec son partenaire stratégique Aker BioMarine.

Cet événement a également invité des organisations telles qu'Innovation Norway, NO-AGE, UiO, ORIVO, qui ont proposé une fête internationale d'échange de connaissances sur la nutrition afin de répondre aux besoins des utilisateurs du monde entier en produits de santé de haute qualité.

NYO3 et son partenaire stratégique Aker BioMarine ont dévoilé conjointement un nouveau produit haut de gamme - NYO3 Gold ultra-boost Krill Oil, LYSOVETA LPC-EPA/DHA, et Krill Protein Marine Protein Peptide lors de l'événement. L'événement a permis de présenter les connaissances de pointe en matière de nutrition nordique avancée.

NYO3 Gold ultra-boost Krill Oil, en tant que produit avec le plus haut niveau d'huile de krill, combine le concept de soins médicaux au niveau des cellules et la technologie de purification brevetée. Elle utilise un contenu élevé de 750 mg d'huile de krill antarctique pure SUPERBA boost, qui contient plus de 58 % de petites molécules de phospholipides marins pouvant pénétrer dans les cellules cardiovasculaires et cérébrovasculaires et réguler en toute sécurité les lipides sanguins pour protéger la santé du coeur et du cerveau. Le tout nouveau coffret cadeau en or personnalisé associe le concept d'exploration d'Amundsen à l'amélioration de la qualité du produit, spécialement conçu pour le premier choix des élites en matière de soins cardiaques et cérébraux.

NYO3 et ORIVO ont également lancé conjointement le projet de normalisation de la qualité des produits à base d'huile de krill. La coopération étroite entre des institutions de recherche scientifique de premier plan et des entreprises norvégiennes de premier plan a marqué la poursuite de la mise à niveau des normes des produits à base d'huile de krill. L'objectif est d'améliorer la qualité des compléments alimentaires norvégiens grâce à des méthodes scientifiques et d'amener les produits à base d'huile de krill vers un développement de haute qualité.

En tant que pionnier et explorateur des compléments alimentaires norvégiens, NYO3 adhère toujours au concept de NORVÈGE PURE ET SIMPLE, reste fidèle à la qualité des matières premières naturelles et aux normes pharmaceutiques européennes, et fournit des compléments alimentaires nutritionnels de niveau cellulaire. Grâce à une série d'événements liés à la marque, tels que la célébration mondiale de la marque, nous souhaitons continuer à explorer l'avenir du développement durable de la marque, mener le développement écologique de l'industrie des compléments alimentaires et promouvoir le concept de complément alimentaire nordique haut de gamme.

